Lépett a Legfőbb Ügyészség az MNB-botrány ügyében, mostantól nem a rendőrség nyomoz

A Legfőbb Ügyészség ügyészi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást, amelyet eddig a rendőrség folytatott. Az eljárást még 2025 februárjában rendelte el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája az Állami Számvevőszék feljelentése alapján. A döntés értelmében a továbbiakban

a Központi Nyomozó Főügyészség viszi tovább az ügyet, miután a hatóságok úgy ítélték meg, hogy a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége így biztosítható hatékonyabban.

A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában – a gyanúsítotti kihallgatás előtti, úgynevezett felderítési fázisban – a nyomozás irányítása alapvetően a nyomozó hatóság feladata, míg az ügyészség elsősorban törvényességi felügyeletet gyakorol. A Fővárosi Főügyészség ugyanakkor rendszeresen tájékoztatást kért az eljárás állásáról, és a rendelkezésre álló információk alapján végül arra jutott, hogy indokolt az ügy közvetlen ügyészi kézbe vétele. A döntést dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hozta meg a büntetőeljárási törvény adta lehetőségek alapján.