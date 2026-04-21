Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
legfőbb ügyészség nyomozás Magyar Péter mnb

Lépett a Legfőbb Ügyészség az MNB-botrány ügyében, mostantól nem a rendőrség nyomoz

2026. április 21. 10:55

Magyar Péter már reagált is.

2026. április 21. 10:55
null

A Legfőbb Ügyészség ügyészi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást, amelyet eddig a rendőrség folytatott. Az eljárást még 2025 februárjában rendelte el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája az Állami Számvevőszék feljelentése alapján. A döntés értelmében a továbbiakban

a Központi Nyomozó Főügyészség viszi tovább az ügyet, miután a hatóságok úgy ítélték meg, hogy a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége így biztosítható hatékonyabban.

A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában – a gyanúsítotti kihallgatás előtti, úgynevezett felderítési fázisban – a nyomozás irányítása alapvetően a nyomozó hatóság feladata, míg az ügyészség elsősorban törvényességi felügyeletet gyakorol. A Fővárosi Főügyészség ugyanakkor rendszeresen tájékoztatást kért az eljárás állásáról, és a rendelkezésre álló információk alapján végül arra jutott, hogy indokolt az ügy közvetlen ügyészi kézbe vétele. A döntést dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hozta meg a büntetőeljárási törvény adta lehetőségek alapján.

Az intézkedésre reagált Magyar Péter is, aki

élesen bírálta a lépést.

A leendő miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: „eső után köpönyeg”, szerinte ugyanis az ügyészség túl későn lépett, és megvárta, hogy az érintettek eltűnjenek a „lopott szajréval”. Bejegyzésében követőit is arra kérte, osszák meg a posztját, hogy az „az ügyészséghez és Dubajba is eljusson”.

Nyitókép: Kovács Attila/MTI 

 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. április 21. 13:53
Hát a gond az, hogy mindenki pofázik, meg a szája jár. De a k@rva nagy anyagot egyik nyomozati szerv sem akarja "elolvasni".... A pofa nagy, de kíváncsi lennék Peti elvtárs ennyi f@szbukozás mellett mennyi köteg anyagot nyomla le per nap.... Ráadásul gondolom, amikor olvassák, meg nézik az anyagokat kb. fogalmuk sincs mit olvasnak. Tehát nemcsak a navosnak, rendőrnek, ügyésznek, de gazdasági szakembernek is át kéne rágni az egészet.... Most megmondom, a pesti 10:00-kor felkelünk munkamorállal az életben nem lesz ebből semmi... Kac-kac....
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. április 21. 13:41
Már régen rabláncon kellene tartani az egész Matolcsy-klánt....Gyurka túl sokat tud,ezért volt eddig érinthetetlen...😱
Válasz erre
1
0
Kormánypárti2
2026. április 21. 13:25
Oké, fosos eteti a prolijait, őket az sem fogja érdekelni ha félbevágja a fizetésüket. De arra kíváncsi leszek, mit szólnak majd ugyanehhez azok a tanárok, orvosok, akik "heccből, fidesz büntizésből" a fososra adták a voksukat. Na majd akkor nem nyígni!!!
Válasz erre
1
1
VeressZoltán
2026. április 21. 13:17
Én nem ellenzem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!