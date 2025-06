„Matyi megkérdezte, hogy van-e valami baj” – így reagált Pécsi Ármin, amikor megtudta, hogy álmai klubja hívja (VIDEÓ)

Forrás: liverpoolfc.com

Az első benyomásokról, tapasztaltokról elmondta, hogy egésznapos orvosi vizsgálattal kezdődött a kintléte. „Mindenki úgy fogadott, mintha visszatértem volna a klubhoz, mintha már ismertek volna” – emelte ki, hozzátéve, hogy profi, ugyanakkor segítőkész és családias légkört tapasztalt Liverpoolban. A hálóőr elárulta, nagyon jól esik neki, hogy már az ötéves kontraktusa első idényében számítanak rá és nem adják kölcsön.

„Azon leszek a pályán és azon kívül is, hogy a legtöbbet beletegyem ebbe, fél vagy egy év múlva pedig olyan szintre jussak el, hogy egy kölcsönjáték kapcsán tudjak esetleg egy másik bajnokságban még többet fejlődni” – fogalmazott. Felidézte: már gyerekkorában is elképzelte,

hogy ő áll a Liverpool kapujában az Anfielden, „ez lenne a tökéletes végcél”, aztán majd meglátja, mi jön ki belőle.

Bízik benne, hogy a lehető legtöbbet tanulhatja majd poszttársaitól, köztük az elsőszámú kapustól, a brazil Alisson Beckertől, de a mezőnyjátékosokat is figyelni tudja, hogy mi az, amit a saját játékába be tud építeni. Példaként a pályán mutatott viselkedés mellett megemlítette a pályán kívülit is. „Hogy mivel tölti az idejét, hogyan regenerálódik, mit eszik... Mindent magamba szeretnék gyűjteni és ezeket a legjobban hasznosítani” – fejtette ki Pécsi Ármin.