Új információk: a Liverpoolba szerződött Pécsi Árminnak öt év alatt kell Premier League-szintű kapussá válnia

Balajcza Szabolcs, a Puskás Akadémia kapusedzője a Felcsútról a Liverpool FC-hez szerződött 20 éves labdarúgóról, Pécsi Árminról nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

„Körülbelül egy hónapja tűnt úgy először, hogy létrejöhet az egyezség. Amikor Ármin kiutazott Liverpoolba, többször kikapcsolta a telefonját, de megbeszéltük, ha bármilyen fejlemény lesz, jelez. Így is történt. Átvették, mit várnak el tőle, különböző elemzéseket néztek át, ezután is érkezett az sms. Több klub, köztük erős bajnokságban szereplők is érdeklődtek iránta, de a legjobb projektet a Liverpool vázolta fel neki. Tudja,

öt év alatt kell Premier League-szintű kapussá válnia.

A klub nem tesz rá terhet: a következő idényben Liverpoolban marad, készüljön, erősödjön, aztán lehet,

a 2026–2027-es idényre kölcsönadják jelentős célokért küzdő, elitbajnokságban szereplő klubnak”

– fogalmazott a kapusedző.

Hozzátette: „Az, hogy topcsapathoz írt alá, legalább nyolcvan százalékban az ő érdeme, a többi eloszlik. A szüleit mindenképpen ki kell emelnem: sohasem helyeztek rá nyomást, csak engedték fejlődni. Engem félévente hívtak fel, s megkérdezték, mi a helyzet vele, jó úton halad-e, mi a következő lépcsőfok. Teljesen normális viszonyt alakítottunk ki. Ez