Sejtelmes üzenetet küldött Szoboszlai: Remélem, ez minél több magyarnak megadatik majd

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik csak egy lépcsőfoknak tartja az életében, hogy első magyar játékosként bajnok lett a Premier League-ben a Liverpoollal.

Nagyon jó érzés, de ez is csak egy cél volt. Egy lépcsőfok az életemben, a karrieremben”

– mondta az M4 Sportnak a 24 éves futballista, aki felidézte az idény számára legemlékezetesebb pillanatát is. „Nem tudok kiemelni egyetlen dolgot, de talán a Tottenham Hotspur elleni meccs, amikor bajnokok lettünk. Abban volt egy átütőerő, hogy megcsináltuk és pontot tettünk az i-re”.

Szoboszlai szerint leírhatatlan volt a bajnoki címet követő utcai parádé, azt át kell élni.

Azt reméli, minél több magyarnak megadatik majd ez és elárulta, hogy az ünneplésen is sok magyar volt, ezért is tudott elkapni egy zászlót, amit feldobtak hozzá.

„Lehetne jobb is. Sosem vagyok megelégedve magammal, de rajta vagyok, hogy a következő szezon még jobb legyen” – fogalmazott saját teljesítményéről a középpályás, aki csapata idényét is értékelte. „A Premier League hamar eldőlt, nincs hozzászokva az ember, hogy négy héttel a vége előtt bajnok lesz. Sajnos a PSG ellen nem sikerült a továbbjutás a Bajnokok Ligájában és a Ligakupa döntőjében is kikaptunk a Newcastle Unitedtől. De örülünk, mert öt év után nyertünk a Premier League-ben és 35 év után tudtuk ezt rendesen megünnepelni.”

Szoboszlai azt elismerte, hogy „nagyon jó lesz kipihenni ezt az idényt”, éppen ezért a Liverpool következő szezonjáról nem akart beszélni, mert most szeretné élvezni a mindennapjait, a szabadságát. Hozzátette: egyelőre a magánéletétől is függ, hogy mikor kell visszamennie a klubjához, amivel gyermeke közelgő születésére utalt.

A válogatottról

A válogatott kapcsán kifejtette, a szeptemberben rajtoló vb-selejtezőkre nézve hasznos volt az előző két felkészülési meccs, mert mindkettőből tanultak. A svédek elleni 2-0-s hazai vereség és az azerbajdzsáni 2-1-es siker is megmutatta szerinte, miben kell fejlődniük, mire kell jobban odafigyelni.

„Nagyon sok munka áll előttünk. A vb-részvételt nem adják ingyen, mert egy csoportban vagyunk Portugáliával, amely megnyerte a Nemzetek Ligáját. Ha reálisan nézzük a dolgokat, papíron azért a portugálok jóval erősebbek, mint mi.

Az írekkel szoros versenyfutás lehet a pótselejtezőt érő második helyért, de az örményeket sem szabad lenézni,

mert láthattuk, Azerbajdzsánnal is megszenvedtünk” – beszélt a közelgő vb-selejtezőkről a nemzeti együttes kapitánya.