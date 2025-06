Rekordot döntött Szoboszlai posztriválisáért a Liverpool – ezt már Kerkez elődje sem hagyta szó nélkül

Érdekesség, Wirtz leigazolásával kapcsolatban éppen annak az Andy Robertsonnak a véleményét kérdezték meg, akinek várhatóan a helyére érkezik majd a magyar balbekk a liverpooli kezdőcsapatba. A veterán skót korábban többször is a saját bőrén tapasztalta meg, miért tartják Wirtzet már most a világ egyik legjobbjának: az előző idényben a Bajnokok Ligájában is játszott ellene, azelőtt pedig a 2024-es Európa-bajnokságon a mi csoportunkban csapott össze vele a Németország–Skócia csoportmeccsen.