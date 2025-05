Szoboszlai jövője a téma külföldön – újabb elemzés készült a Liverpool magyar bajnokáról

A Bayer Leverkusen és a német válogatott kulcsembere Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan elsősorban támadó középpályásként érzi jól magát, de szerencsére hasonlóan sokoldalú, mint a magyar karmester. Szerencsére, mert az érkezése sok változást hozhat a liverpooli játékrendszerben és Szoboszlai eddigi szerepkörében is. Az egyik legnagyobb nemzetközi szaklap, a The Athletic cikkét a Magyar Nemzet szemlézte, ebben ők is

kiemelik az anomáliát, miszerint Arne Slot menedzser a bajnoki címmel végződő első idényében főként Szoboszlait játszatta támadó középpályásként azon a poszton, amelyen első ránézésre Wirtz is helyet kaphatna a Liverpoolban. A szaklap szerint ráadásul Szoboszlai nem mindig tudta hozni az ebben a szerepkörben elvárható kreativitást.

A német Kicker is már egy Szoboszlai nélkül kezdő Wirtz, Gravenberch, Mac Allister középpályás triót vázolt fel, az Athletic ugyanakkor rámutat egy másik felállásra. Nevezetesen a tavalyi bajnok Manchester City elleni 2–0-s győzelemre, amelyen 4-2-4-ben állt fel a Pool, klasszikus középcsatár nélkül, a két szélen Luis Díazzal és Mohamed Szalahhal, míg Szoboszlai mellett Curtis Jones is hamis kilencest játszott – az elemző cikk szerint ez hosszabb távon is működhetne, és akkor viszont Wirtz Jones helyére érkezne, hogy Szoboszlaival az oldalán még hatékonyabban bontsa meg az ellenfelek védelmét.