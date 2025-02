Szoboszlai világklasszissá érett, imádták az angol lapok a Manchester City ellen

Szoboszlai Dominik és csapata, a Liverpool is varázslatosan játszott vasárnap az Manchester City elleni Premier League-rangadón.

A magyar klasszis góllal és gólpasszal jelentkezett be a világklasszis titulusra, a mezőny talán legjobbja volt.

A Liverpool nagy lépést tett a bajnokság megnyerése felé, előnye már 11 pont a második helyen álló Arsenallal szemben.

Osztályzatait az Index gyűjtötte össze.

Thisisanfield.com: 9. Sok szurkoló több gólt és gólpasszt várt Szoboszlaitól, hát most kitett magáért az Etihadban! A magyar játékos gyönyörű gólpasszt adott szöglet után Szalahnak, lazán odasimogatva a labdát az egyiptominak, majd egy lapos ballábas lövéssel maga is betalált. De ezenkívül a futóteljesítménye is elképesztő volt, mint általában.

Liverpool.com: 8. Egyike azon középpályásoknak, akik duzzadnak az energiától, jóllehet rengeteg játékperc van a lábukban. Ő lőtte a második gólt, és

soha, egy pillanatra sem állt le.

Még az is lehet, hogy az alagútban is futott Anthony Taylor játékvezető után, merthogy nála volt a labda...

Whoscored.com: 8,1.

Fotmob.com: 8,4.

Sportsdunia.com: 8.

Gól és gólpassz, mi kell még?

A magyar játékos csatárként kezdte a meccset, majd egy sorral hátrébb is remekelt.

Nbc.com: 7,5. Erős teljesítmény, nem is vitás.

90min.com: 8,4.

Sportskeeda.com: 9.

Szoboszlai egyszerűen mesés teljesítményt nyújtott!

Adott egy gólpasszt Szalahnak, majd maga is bevert egy gólt. Csodás!

Express.co.uk: 8. Csinos passzal készítette elő Szalah gólját, amivel vezetéshez jutott a Liverpool. Szünet előtt ő maga duplázta meg a vezetést, egy olyan okos lövéssel, amitől földbe gyökerezett Ederson lába. Nagyon jó teljesítmény.

Givemesport.com: 8. Gyönyörű gólt lőtt, és mindvégig fáradhatatlan volt, a labda nélkül is.