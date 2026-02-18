Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország nukleáris fenyegetés Friedrich Merz

Nukleáris elrettentést terveznek – megszólalt a kancellár Németország atomfegyverkezéséről

2026. február 18. 13:18

Friedrich Merz közben elképzelhetőnek nevezte, hogy katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez.

2026. február 18. 13:18
null

Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Németország saját nukleáris fegyvereket szerezzen be az európai nukleáris elrettentés céljából.

„Nem akarom, hogy Németország saját, független nukleáris fegyverkezésen gondolkodjon” – mondta Merz a Machtwechsel című politikai podcast szerdán megjelenő epizódjában. A kancellár emlékeztetett a meglévő nemzetközi szerződésekre, amelyekben Németország kötelezi magát, hogy nem szerez be nukleáris fegyvereket; köztük a Németország újraegyesítését előkészítő Kettő plusz négy megállapodásra és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló egyezményre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Merz ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte, hogy német katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez. A nyugat-németországi Büchel légibázison már állomásoznak Tornado harci repülőgépek amerikai nukleáris fegyverek esetleges bevetése céljából, Merz szerint elméletileg ezeket brit és francia nukleáris fegyverekre is lehet alkalmazni.

A német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián pénteken arról beszélt, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel már folytattak megbeszéléseket az európai nukleáris elrettentésről.

Macron már 2020-ban, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt is fokozott együttműködést ajánlott a nukleáris elrettentés kérdésében a francia atomfegyverekre alapozva, de elképzeléseit Angela Merkel és Olaf Scholz sem támogatta.

A NATO 32 tagállama közül az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik nukleáris fegyverekkel.

Nukleáris elrettentő erejét a NATO jelenleg elsősorban az Egyesült Államok nukleáris arzenáljára alapozza. Becslések szerint Európában mintegy 100 amerikai nukleáris fegyver van telepítve, köztük néhány Büchelben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. február 18. 14:50
Arról volt szó, hogy ezeket lenn kell tartani. Még ha nem is akar saját atomot, kétszer már elment az eszük.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 18. 14:10
a IV, Reich kezebe atomfegyvert adni= vilaghaboru
Válasz erre
3
0
kailniris
2026. február 18. 14:10
Ezaz, adjunk a németek kezébe atombombát, mi baj lehet...
Válasz erre
4
0
patikus-3
2026. február 18. 14:00
B+, Mandi, hát ez a cím meg hogy sikerült? Mercz pont azt mondja, hogy nem akar atomfegyvert. Barmok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!