Háborús pszichózisban a szuperhatalmak: nukleáris elrettentésre készülnek

„Azt hiszem, minden olyan európai megbeszélés rendben van, amely arról szól, hogy a nukleáris elrettentés együttesen még erősebb legyen” – jelenette ki az egykori holland miniszterelnök az újságíróknak.
Elbridge Colby, az Egyesült Államok védelmi miniszterhelyettese azt mondta, hogy Trump „világossá tette, hogy az Egyesült Államok kiterjesztett nukleáris elrettentése továbbra is érvényes itt” Európában.
A nukleáris fegyverkezésről szóló vitát több európai országban sokáig tabunak tekintették – de az orosz agresszió és az amerikai elkötelezettséggel kapcsolatos aggodalmak a kérdést az európai politika fősodorába kényszerítették.
Sok európai tisztviselő meg van győződve arról, hogy Moszkva területi ambíciói nem korlátozódnak Ukrajnára, és hogy más európai országok – köztük még a NATO-tagok is – valamilyen támadással szembesülhetnek.