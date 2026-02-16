Háborús pszichózisban a szuperhatalmak: nukleáris elrettentésre készülnek

A Müncheni Biztonsági Konferencia után egyértelművé vált az irány: növelni kell a szuperhatalmak atomfegyverekből álló arzenálját, és még több európai országnak kell saját nukleáris fegyverrel rendelkeznie. Sokatmondó: míg az Egyesült Államoknak és Oroszországnak egyenként több ezer nukleáris robbanófeje van, Európában csak Franciaországnak és Nagy-Britanniának vannak atomfegyverei – de sokkal kevesebb.

Az európai vezetők egyre inkább aggódnak az atomfegyverekkel rendelkező Oroszország fenyegetései miatt, miközben az Egyesült Államok biztonsági kötelezettségvállalásait illetően erős kétségeik vannak. Felerősödtek a viták, miképpen szükséges megerősíteni a kontinensen lévő nukleáris arzenált – írja a KyivPost.