Migráció: a friss jelentések szerint sokkal veszélyesebb korszak jön, mint 2015-ben

Brüsszel sokáig inkább menedzselni próbálta a migrációt, mint megállítani. Az Európai Bizottság migrációs és menekültügyi paktuma azonban már egy teljesen más korszak terméke. A hangsúly ma már a külső határok védelmén, a gyorsított eljárásokon, a visszatoloncolásokon és a harmadik országokkal kötött megállapodásokon van. Az Európai Bizottság dokumentuma szerint kötelező határellenőrzési eljárások jönnek, erősödik az Eurodac-adatbázis, és gyorsabb visszaküldési rendszert vezetnek be.

Csakhogy ez a fordulat inkább késői kijózanodásnak tűnik, mint előrelátó stratégiának. Az Európai Bizottság tájékoztatója szerint a rendszer teljes körű alkalmazása csak 2026 júniusában indulhat el. Vagyis az EU több mint egy évtizeddel a 2015-ös migrációs válság után jutott el odáig, hogy egységesebb külső migrációs rendszert próbáljon létrehozni.

A francia Jacques Delors Intézet tanulmánya szerint a migrációs paktum gyorsabb külső határellenőrzésre, szigorúbb menekültügyi szabályokra, kötelező szolidaritási mechanizmusra és harmadik országokkal való együttműködésre épül. Ez már teljesen más nyelvezet, mint amit a nyugat-európai elitek 2015-ben használtak. Az uniós vezetők 2026 márciusi brüsszeli csúcstalálkozójának hivatalos összefoglalója már egyértelműen a 2015-ös válság tanulságaira hivatkozott. A dokumentum szerint az EU „teljes mértékben kész diplomáciai, jogi, operatív és pénzügyi eszközeinek mozgósítására”, hogy megakadályozza az ellenőrizetlen migrációs mozgásokat.

Ez lényegében annak beismerése, amit számos közép-európai ország — köztük Magyarország — évek óta mondott: a külső határok védelme nélkül az egész európai rendszer sérülékennyé válik. A különbség csak annyi, hogy mire Brüsszel eljutott idáig, addigra a migráció már nem rendkívüli válság, hanem tartós nyomás lett.

Az Európai Bizottság első éves migrációs jelentése szerint Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország továbbra is jelentős migrációs nyomás alatt áll. Miközben az EU most próbál új rendszereket építeni, a földrajzi és demográfiai realitások nem változtak meg:

Afrika népessége tovább nő,

a Közel-Kelet instabil marad,

az embercsempészet pedig gyorsabban alkalmazkodik, mint az európai bürokrácia.

És talán ez a kontinens legnagyobb problémája: Európa csak akkor kezdett keményedni, amikor már nem lehetett tovább tagadni a következményeket.

Brüsszel sokáig humanitárius kérdésként kezelte azt, ami biztonsági kihívássá vált.

Forrás: KAREN MINASYAN / AFP

A migráció nem múló válság, hanem új állapot

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 2024-es jelentése szerint 123,2 millió ember volt kényszerűen lakóhelyét elhagyni kénytelen a világon. Ez történelmi rekord. A 2025-ös jelentés szerint az év első felében 891 ezer új menedékkérelmet nyújtottak be, miközben a Föld számos régiójában továbbra is aktív konfliktusok zajlanak.

Az a Nemzetközi Migrációpolitikai Fejlesztési Központ 2026-os elemzése szerint a globális konfliktusok száma a második világháború óta nem látott szintre emelkedett. A jelentés hangsúlyozza, hogy a geopolitikai sokkok bármikor képesek teljes migrációs útvonalakat átrendezni.

A jelentés külön kitér arra is, hogy az Európába irányuló migrációt a következő években két fő tényező alakítja majd: az eredet- és tranzitországok helyzete, valamint az európai migrációs politikák szigorodása. Csakhogy a kiváltó okok nem szűnnek meg:

a demográfiai növekedés folytatódik,

a klímaváltozás súlyosbítja az instabilitást,

a Száhel-övezetben és Kelet-Afrikában továbbra is konfliktusok zajlanak,

az afrikai urbanizáció felgyorsul,

a gazdasági fejlődés pedig nem képes lépést tartani a népességnövekedéssel.

Ezért a legfontosabb kérdés ma már nem az, hogy lesz-e újabb migrációs hullám. Hanem az, hogy Európa képes lesz-e kezelni azt az állandó nyomást, amely a következő évtizedekben formálhatja a kontinens politikáját, gazdaságát és társadalmi stabilitását. Mert a migráció körüli vita ma már nem egyszerűen humanitárius vagy ideológiai kérdés. Hanem annak dilemmája, hogy egy öregedő, lassan reagáló kontinens képes-e megőrizni saját működőképességét egy olyan korszakban, amikor a világ legfiatalabb és leggyorsabban növekvő régiója egyre közelebb kerül Európa határaihoz.

Nyitókép: Christophe ARCHAMBAULT / AFP