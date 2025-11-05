Itt tartunk: Zelenszkij kitüntette a Barátság-kőolajvezeték elleni dróntámadásokat irányító, Magyarországról kitiltott ukrán tábornokot (VIDEÓ)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden meglátogatta az ukrán hadsereg drónparancsnokságát, ahol állami kitüntetéseket adott át, köztük Robert Brovdy tábornoknak, akit korábban a Barátság-kőolajvezeték elleni dróntámadások miatt kitiltottak Magyarországról.

A látogatás során Zelenszkij hangsúlyozta a dróntechnológia kritikus szerepét az ukrajnai konfliktusban, és dicsérte a brigád tagjait az ellenséges erők elleni küzdelemben elért sikereikért. Zelenszkij a látogatás során a hazai dróngyártás fontosságát hangsúlyozta, és kijelentette, hogy Ukrajnának önellátóvá kell válnia a dróntechnológia területén. Az ukrán elnök szerint a drónok nélkülözhetetlenek az ukrán hadsereg jövője szempontjából.

A most kitüntetett Brovdyt még augusztusban tiltották ki Magyarországról. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának határozata értelmében a 75 éves, ungvári születésű férfi három évre szóló önálló beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alá került. Az indoklás szerint Brovdy magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A tilalom az Európai Unió valamennyi tagállamára és a teljes schengeni térségre kiterjed.

Augusztus 22-én éjjel támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket. A támadás a Transnefteproduct holdinghoz tartozó létesítményt érte, amely a több mint 9 ezer kilométer hosszú kőolajvezeték-hálózat egyik legfontosabb csomópontja. Néhány nappal korábban már egyszer leállt az olajszállítás a Barátság vezetéken, miután egy másik ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott benne.