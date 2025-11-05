Ft
11. 05.
szerda
Robert Brovdy Barátság-kőolajvezeték Magyarország dróntámadás Volodimir Zelenszkij

Itt tartunk: Zelenszkij kitüntette a Barátság-kőolajvezeték elleni dróntámadásokat irányító, Magyarországról kitiltott ukrán tábornokot (VIDEÓ)

2025. november 05. 06:52

Mi ez, ha nem egyértelmű üzenet?

2025. november 05. 06:52
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden meglátogatta az ukrán hadsereg drónparancsnokságát, ahol állami kitüntetéseket adott át, köztük Robert Brovdy tábornoknak, akit korábban a Barátság-kőolajvezeték elleni dróntámadások miatt kitiltottak Magyarországról.

A látogatás során Zelenszkij hangsúlyozta a dróntechnológia kritikus szerepét az ukrajnai konfliktusban, és dicsérte a brigád tagjait az ellenséges erők elleni küzdelemben elért sikereikért. Zelenszkij a látogatás során a hazai dróngyártás fontosságát hangsúlyozta, és kijelentette, hogy Ukrajnának önellátóvá kell válnia a dróntechnológia területén. Az ukrán elnök szerint a drónok nélkülözhetetlenek az ukrán hadsereg jövője szempontjából.

A most kitüntetett Brovdyt még augusztusban tiltották ki Magyarországról. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának határozata értelmében a 75 éves, ungvári születésű férfi három évre szóló önálló beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alá került. Az indoklás szerint Brovdy magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A tilalom az Európai Unió valamennyi tagállamára és a teljes schengeni térségre kiterjed.

Augusztus 22-én éjjel támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket. A támadás a Transnefteproduct holdinghoz tartozó létesítményt érte, amely a több mint 9 ezer kilométer hosszú kőolajvezeték-hálózat egyik legfontosabb csomópontja. Néhány nappal korábban már egyszer leállt az olajszállítás a Barátság vezetéken, miután egy másik ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott benne.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

Dixtroy
2025. november 05. 09:00
Az egész a szimbolikus térben zajlik, kitiltás, kitüntetés, óvódás cívódásnak létszik, ez annak az erőltetése, hogy az ukránok az erő pozíciójából ítélnek meg mindent, minket nem tartanak erősnek, és ezért próbálják fumigálni azt a tényt, hogy a magyarok nélkül az euban szart sem fognak elérni, és ebben az a csapda, hogyha most ezek után megegyezésre törekednének, hogy a céljaikat elérjék, akkor azt is elismernék, hogy nincsenek is az erő pozíciójában, de nem is voltak. Úgyhogy megy tovább az izmozás, és mélyen hisznek benne, hogy majd mapettó, meg majd az eu megeszi nekik az oroszokat, addig meg fogvicsorítva konokul kitartanak. Ezek mindig ilyenek voltak, ahelyett, hogy az oroszokkal megegyeztek volna, például a svédek mellé álltak, aztán később a tartár, török, lengyel, litvánok mellé, de a káoszban konzekvensek, mert a felsoroltakkal is harcoltak, sokszor párhuzamosan, sokszor egyszerre, ugyanezen felsoroltak közül változatos szövetségi rendszerekben. Mindenki mindenki ellen.
borsos-2
2025. november 05. 08:53
A "tábornok" azért kapott plecsnit, hogy minket bosszantsanak. A kőolaj vezeték elleni merénylet nem katonai hőstett, hanem egy harmadik ország elleni támadás. A fonderkurva meg úgy tapsikolt, hogy belevörösödött a tenyere....
westend
2025. november 05. 08:44
egyszer ennek a ruszki-zsidó féregnek mindennel el kell számolnia. Vághatja a centit, bármennyire védi is a nyugatajrópai neobolsi-globalista bagázs.
csapláros
2025. november 05. 08:35
kimirszen 2025. november 05. 07:01 ..."Remek. A magyar kormány kitílt egy kárpátaljai magyart Magyarországról."... NINCS magyar állampolgársága, tehát az Unióba való belépéséhez ÚTLEVÉLRE van szüksége. Nemzetbiztonsági kockázatot jelent az ürge ??? Már, hogy a deszkán baszott kurva anyádba ne jelentene !? Van jelentősége, hogy magyar, ukrán vagy szingaléz ebből a szempontból ?? NINCS. Mindig is segghülye voltál dialektikából és logikából és erről most megint FÉNYES bizonyítékot adtál, amőba agyú balfasz bunkóka, amely a fogalmakat keverve teljesen MÁS jelentést adna egy sima és EGYSZERŰ technikai döntésnek, amely döntést BÁRMELYIK állam is alkalmaz a felségterületére lépni akaróval szemben. Szlovákia 2010-ben tiltotta meg a kettős állampolgárok belépését a felségterületére. Ezt a magyar nemzetiségűek esetében kb. 120-szor, a szlovák nemzetiségűek (+ brit, kanadai, német állampolgi esetében) több mint 5500 esetben érvényesítette ! Tehát a bumeráng itt visszabaszott.
