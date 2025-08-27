„A Barátság kőolajvezeték leállása BELÁTHATATLAN következményekkel járna Közép-Európára nézve" - Hernádi Zsolt (VIDEÓ)

A MOL Csoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a vállalat székházában fogadta Lentulai Krisztiánt, akivel azokról az ukrán támadásokról beszéltek, amik az elmúlt napokban a Barátság kőolajvezetéket érték.

Kiemelte: a Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. A MOL és a MOL Csoport vállalatai ugyanis jelenleg kedvező árú, finomított termékekkel látják el a régiót. A vezeték leállása tehát az egész térség számára súlyos, előre nem látható következményekkel járna.

„Felkészültünk, mert gondolkozunk. De ne becsüljük le az energiabiztonság fontosságát"

- fogalmazott Hernádi Zsolt.

A találkozón szóba kerültek alternatív szállítási útvonalak, és azok a forgatókönyvek is amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha a Barátság kőolajvezeték működése teljesen megszűnne. Hernádi Zsolt hangsúlyozta: ha Magyarország a jövőben kizárólag a horvát útvonalon keresztül tudna kőolajhoz jutni, az jelentős többletköltséggel járna.

A kialakult bizonytalan helyzet azonban nemcsak a régió országait, hanem magát Ukrajnát is hátrányosan érinti. A cégvezető rámutatott: az ország saját energiabiztonságát is veszélyezteti ezekkel a támadásokkal.

Az Ukrajnába importált gázolaj jelentős részét a pozsonyi Slovnaft olajfinomító biztosítja. Amennyiben a Barátság kőolajvezetéken nem áll helyre a szállítás, Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy leáll a felé irányuló gázolajszállítás.

„Ez nem fenyegetés, ez tény!”

– fogalmazott az elnök-vezérigazgató.



Hozzátette: Szlovákia jogszabályai szerint az ország nem exportálhat finomított termékeket abban az esetben, ha saját energiabiztonsága érdekében stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia.

A cégvezető hangsúlyozta: hazánknak vannak felhalmozott készletei, de ha szeptemberig nem indul újra a szállítás és Magyarországnak a stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.