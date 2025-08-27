Ft
08. 27.
szerda
Hernádi Zsolt Barátság kőolaj vezeték energiabiztonság Lentulai Krisztián MOL

„A Barátság kőolajvezeték leállása BELÁTHATATLAN következményekkel járna Közép-Európára nézve" - Hernádi Zsolt (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 11:55

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, a cégcsoport székházában adott interjút Lentulai Krisztiánnak. Kommentálta az elmúlt napok eseményeit és részletezte az eddigi támadások hatásait. Kifejtette azt is, milyen következményekkel járna a Barátság kőolajvezeték teljes leállása.

2025. augusztus 27. 11:55
null

A MOL Csoport elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a vállalat székházában fogadta Lentulai Krisztiánt, akivel azokról az ukrán támadásokról beszéltek, amik az elmúlt napokban a Barátság kőolajvezetéket érték.

Kiemelte: a Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. A MOL és a MOL Csoport vállalatai ugyanis jelenleg kedvező árú, finomított termékekkel látják el a régiót. A vezeték leállása tehát az egész térség számára súlyos, előre nem látható következményekkel járna.

„Felkészültünk, mert gondolkozunk. De ne becsüljük le az energiabiztonság fontosságát" 

- fogalmazott Hernádi Zsolt.

A találkozón szóba kerültek alternatív szállítási útvonalak, és azok a forgatókönyvek is amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha a Barátság kőolajvezeték működése teljesen megszűnne. Hernádi Zsolt hangsúlyozta: ha Magyarország a jövőben kizárólag a horvát útvonalon keresztül tudna kőolajhoz jutni, az jelentős többletköltséggel járna.

A kialakult bizonytalan helyzet azonban nemcsak a régió országait, hanem magát Ukrajnát is hátrányosan érinti. A cégvezető rámutatott: az ország saját energiabiztonságát is veszélyezteti ezekkel a támadásokkal.

Az Ukrajnába importált gázolaj jelentős részét a pozsonyi Slovnaft olajfinomító biztosítja. Amennyiben a Barátság kőolajvezetéken nem áll helyre a szállítás, Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy leáll a felé irányuló gázolajszállítás.

Ez nem fenyegetés, ez tény!

 – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.


Hozzátette: Szlovákia jogszabályai szerint az ország nem exportálhat finomított termékeket abban az esetben, ha saját energiabiztonsága érdekében stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia.

A cégvezető hangsúlyozta: hazánknak vannak felhalmozott készletei, de ha szeptemberig nem indul újra a szállítás és Magyarországnak a stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

karcos-2
2025. augusztus 27. 12:28
Szabadságot Stratégiai Tartaléknak!
rejszmano
2025. augusztus 27. 12:24
"A Barátság kőolajvezeték leállása BELÁTHATATLAN következményekkel járna Közép-Európára nézve" Ez mondjuk nincs érvekkel alátámasztva a cikkben. Leginkább a MOL-t veszélyezteti a Barátság leállása. Majd a helyére lépnek a régió más, nem Oroszországból importáló vállalatai (Orlen, OMV, Petrom, stb.)
Upuaut
2025. augusztus 27. 12:12
A MOL-nak meg kell válnia a külföldi érdekeltségeitől, legyen ez mások gondja. Elég, ha csak Magyarországra koncentrál.
zsocc44
2025. augusztus 27. 11:59
Na, Mátyás? Erre varrj gombot…
