gárdony mentőakció pályázat kiszáradás Velencei-tó

Megmenekülhet a kiszáradás szélén álló Velencei-tó: korszerű megoldásnak köszönhetően stabilizálódhat a tó vízállása

2026. február 16. 20:22

Gárdony város önkormányzata már elkezdte a beruházás előkészítését.

2026. február 16. 20:22
null

Gárdony város önkormányzata részt vesz a KEHOP Plusz program „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” elnevezésű pályázatán, amelynek célja a Velencei-tó vízháztartásának javítása – számolt be az önkormányzat Facebook-oldalán.

A projekt keretében a város egy olyan csapadékvíz-gazdálkodási rendszert tervez kiépíteni, amely összegyűjti a településre hulló esővizet, majd ellenőrzött módon juttatja vissza a tóba. 

Ez a megoldás hozzájárulna a tó jelenleg kritikus vízszintjének stabilizálásához.

A beruházás előkészítése már megkezdődött: a 2026-os költségvetésből 20 millió forintot különítettek el a szükséges műszaki tervek és dokumentáció elkészítésére. A tényleges kivitelezés azonban várhatóan több milliárd forintba kerülne,, ezért kiemelt fontosságú a pályázati forrás bevonása.

A KEHOP Plusz program keretében akár 2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhetővé válhat Gárdony számára, amivel a város fedezni tudja a projekt megvalósítását. Az önkormányzat reményei szerint a sikeres pályázattal jelentős lépést tehetnek a Velencei-tó vízutánpótlásának biztosítása felé, miközben a város környezeti fenntarthatóságát is erősítik.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cint04
2026. február 16. 21:30
kb 30 éve volt ezzel probléma akkor rakták rendbe a a császár víz nevű patakot. Ez Csákvár mellől folyik a tóba. Ha ezzel nem tudják megoldani a csapadékvíz sem fogja.
nagymester-b-2
2026. február 16. 20:34
Az ember azt hinné hogy Gárdonyból eddig is oda folyt a víz.
rugbista
2026. február 16. 20:33
Sok sikert!
csulak
2026. február 16. 20:28
jo otlet, kivancsi vagyok mikor fog megvalosulni.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!