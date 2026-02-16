Megmenekülhet a kiszáradás szélén álló Velencei-tó: korszerű megoldásnak köszönhetően stabilizálódhat a tó vízállása

Gárdony város önkormányzata részt vesz a KEHOP Plusz program „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” elnevezésű pályázatán, amelynek célja a Velencei-tó vízháztartásának javítása – számolt be az önkormányzat Facebook-oldalán.

A projekt keretében a város egy olyan csapadékvíz-gazdálkodási rendszert tervez kiépíteni, amely összegyűjti a településre hulló esővizet, majd ellenőrzött módon juttatja vissza a tóba.