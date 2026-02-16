Megmenekülhet a kiszáradás szélén álló Velencei-tó: korszerű megoldásnak köszönhetően stabilizálódhat a tó vízállása

Hivatalos: megújul Budapest egyik legforgalmasabb vasútvonala
A pálya felújítása egész nyáron tart majd, a kiegészítő munkálatok az őszig is elhúzódnak.
Gárdony város önkormányzata már elkezdte a beruházás előkészítését.
Gárdony város önkormányzata részt vesz a KEHOP Plusz program „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” elnevezésű pályázatán, amelynek célja a Velencei-tó vízháztartásának javítása – számolt be az önkormányzat Facebook-oldalán.
A projekt keretében a város egy olyan csapadékvíz-gazdálkodási rendszert tervez kiépíteni, amely összegyűjti a településre hulló esővizet, majd ellenőrzött módon juttatja vissza a tóba.
Ez a megoldás hozzájárulna a tó jelenleg kritikus vízszintjének stabilizálásához.
A beruházás előkészítése már megkezdődött: a 2026-os költségvetésből 20 millió forintot különítettek el a szükséges műszaki tervek és dokumentáció elkészítésére. A tényleges kivitelezés azonban várhatóan több milliárd forintba kerülne,, ezért kiemelt fontosságú a pályázati forrás bevonása.
A KEHOP Plusz program keretében akár 2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhetővé válhat Gárdony számára, amivel a város fedezni tudja a projekt megvalósítását. Az önkormányzat reményei szerint a sikeres pályázattal jelentős lépést tehetnek a Velencei-tó vízutánpótlásának biztosítása felé, miközben a város környezeti fenntarthatóságát is erősítik.
Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI