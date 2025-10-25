„Mivel magyarázhatjuk egy-egy ország, egy-egy nép sikerét vagy lemaradását? Oktatás? Genetika? Szorgalom? A méret? A kormányzás? Az adórendszer? Miért pont Európa uralta sokáig a világot? Miért prosperál ma ennyire az USA? Afrika miért nem tudta behozni a lemaradását? Mi a korlát Kína számára? Nyilván sok okot fel lehet sorolni, sok minden befolyásolhatta a történelem alakulását. De az alap, a legfontosabb, megváltoztathatatlan adottság: nem a történelem, nem a politika, hanem a földrajz.

A Föld különböző régiói teljesen eltérnek egymástól. Többé-kevésbé egybehangzó vélekedések szerint az emberiség Afrika délkeleti részén jelent meg először, és innen vándorolt különböző területekre, létrehozva a civilizáció hat bölcsőjét. Vagyis azokat a területeket, ahol az emberek már nemcsak kisebb közösségekbe tömörültek, hanem összetettebb társadalmakat szerveztek meg, majd birodalmakat hoztak létre. A hat civilizációs bölcső Mezopotámia, az ősi Egyiptom, az ősi India, az ősi Kína, Mezoamerika és az Andok vidéke, valamint az úgynevezett termékeny félhold, vagyis a Földközi-tenger keleti medencéje. Ha megnézzük, ezek zömmel egy vagy több nagy folyóhoz, illetve folyórendszerhez köthetők: Tigris, Eufrátesz, Nílus, Indus, Huangho, Jangce, Amazonas, Rio Grande… Ezek a folyók nemcsak ivó- és öntözővizet biztosítottak, de jól tudták rajtuk szállítani is az árut.

Viszont a kereskedelem zöme ma már távoli területek között, a tengereken zajlik. Ennek a kulcsa azonban a régmúltban rejlik. Az utolsó jégkorszakot követően az északi félteke jelentős részét gleccserek borították. Ezek mély völgyeket, kanyonokat vájtak a szárazföldbe a tengerpartok mentén. Így jöttek létre a mély vizű, természetes kikötők. Európa tele van ilyenekkel.

Ráadásul nem fagynak be télen, köszönhetően a kontinens nyugati széle mellett elhaladó Golf-áramlatnak.