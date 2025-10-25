Ft
Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

2025. október 25. 07:33

Én csak leírtam... – Ha az USA nem esik szét, akkor a földrajzi adottságok miatt behozhatatlan előnye van.

2025. október 25. 07:33
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Mivel magyarázhatjuk egy-egy ország, egy-egy nép sikerét vagy lemaradását? Oktatás? Genetika? Szorgalom? A méret? A kormányzás? Az adórendszer? Miért pont Európa uralta sokáig a világot? Miért prosperál ma ennyire az USA? Afrika miért nem tudta behozni a lemaradását? Mi a korlát Kína számára? Nyilván sok okot fel lehet sorolni, sok minden befolyásolhatta a történelem alakulását. De az alap, a legfontosabb, megváltoztathatatlan adottság: nem a történelem, nem a politika, hanem a földrajz.

A Föld különböző régiói teljesen eltérnek egymástól. Többé-kevésbé egybehangzó vélekedések szerint az emberiség Afrika délkeleti részén jelent meg először, és innen vándorolt különböző területekre, létrehozva a civilizáció hat bölcsőjét. Vagyis azokat a területeket, ahol az emberek már nemcsak kisebb közösségekbe tömörültek, hanem összetettebb társadalmakat szerveztek meg, majd birodalmakat hoztak létre. A hat civilizációs bölcső Mezopotámia, az ősi Egyiptom, az ősi India, az ősi Kína, Mezoamerika és az Andok vidéke, valamint az úgynevezett termékeny félhold, vagyis a Földközi-tenger keleti medencéje. Ha megnézzük, ezek zömmel egy vagy több nagy folyóhoz, illetve folyórendszerhez köthetők: Tigris, Eufrátesz, Nílus, Indus, Huangho, Jangce, Amazonas, Rio Grande… Ezek a folyók nemcsak ivó- és öntözővizet biztosítottak, de jól tudták rajtuk szállítani is az árut.

Viszont a kereskedelem zöme ma már távoli területek között, a tengereken zajlik. Ennek a kulcsa azonban a régmúltban rejlik. Az utolsó jégkorszakot követően az északi félteke jelentős részét gleccserek borították. Ezek mély völgyeket, kanyonokat vájtak a szárazföldbe a tengerpartok mentén. Így jöttek létre a mély vizű, természetes kikötők. Európa tele van ilyenekkel.

Ráadásul nem fagynak be télen, köszönhetően a kontinens nyugati széle mellett elhaladó Golf-áramlatnak.

Érdemes volt tehát hajókat, flottákat építeni, amelyek el tudtak hajózni a hasonló adottságú észak-amerikai kikötőkbe, ahol prosperáló településeket hoztak létre. Először csak a part mentén, majd pedig fokozatosan egyre nyugatabbra. De mindez önmagában még nem tette szuperhatalommá az Egyesült Államokat. Ehhez kellett az úgynevezett Louisiana Pur­chase, vagyis az így nevezett francia gyarmati terület megvásárlása 1803-ban. A körülbelül kétmillió négyzetkilométeres területet 15 millió dollárért adta el Franciaország. Miért tette? Hogy kiszúrjon a háborús ellenfelével.”

Nyitókép: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Majdmegmondom
2025. október 25. 10:04
Én is úgy gondolom, hogy a színeknek semmi közük egymáshoz. Nem véletlen, hogy az európai és az ázsiai fajok tűntek ki az eszükkel, a haladásukkal. Afrika a világ leggazdagabb kontinense és a feketék ezt még sem tudták kihasználni. Ha akkoriban a gyarmatosítók egyszerűen nem foglalkoznak Afrikával, még mindig banánnal dobálnák egymást. Nyilván genetika és intelligencia problémák miatt. A felzárkóztatás sem működött soha! A kvóta négerekkel csak többen lettünk, de feltörést sosem mutattak. Ez nem a véletlen műve... El kell fogadnunk, hogy ez nem rasszizmus, pusztán tény.
ittésmost
2025. október 25. 09:04
Dióhéjban. Érdemes lenne Várkonyi Nándor műveit megismerni, ajánlom Jeszenszky úr: Az elveszett paradicsom, Szíriat oszlopai, Az ötödik ember c. műveket.
Béri Balogh Ádám
2025. október 25. 08:12
Szerintem egész korrekt elemzés, egy bizonyos perspektívából. Érdekes tény, hogy ezt nem a "nagy " geostratégáktól, meg szakértőktől olvasom, hanem egy pol. hobbistától.
istvanpeter
2025. október 25. 08:09
Nos, ez az afrikai megjelenés elmélet erősen sántít, amely szerint, aztán a feketék megsárgultak és kifehéredtek. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy az emberi struktúra létrejöttének a Föld több vidékén is, volt egy alkalmas időbeli sávja, amikor is, az adott feltételektől függően, genetikailag is különböző emberi populációk jöttek létre.
