Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
afrikai ország menekültbiznisz rabszolgakereskedelem illegális migráció Egyiptom

Az európai hódítás nem volt rosszabb az afrikaiak bánásmódjánál az afrikaiakkal szemben

2025. november 04. 06:49

A kizsákmányoló, mélyen hazug „menekültbiznisz” keretében azok jönnek, akik ki tudják fizetni a csempészeket, nem azok, akik igazán rászorulnak.

2025. november 04. 06:49
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„De a hódító szellem nem európai tulajdonság, hanem magára az »emberre« jellemző. Egyiptomból csak azért nem lett hatalmas afrikai birodalom, mert ütköztek a britekkel – és vesztettek.

Az európai hódítás akármilyen brutális volt, nem volt rosszabb az afrikaiak bánásmódjánál az afrikaikkal szemben, az iszlám hódításról és rabszolgakereskedelemről meg ne is beszéljünk. Ez a szürke kép a múltról, a mai valóság meg az, hogy van tőlünk délre egy hatalmas, instabil kontinens és valamit kellene kezdeni vele – valós segítséget adni – ami mondjuk a munkalehetőség, de szabályozottan, nem a szörnyű, kizsákmányoló és mélyen hazug »menekültbiznisz« elősegítésével amit fél Európa csinált sok éven át. Azért hazug, mert azok jönnek, akik ki tudják fizetni a csempészeket, nem azok, akik igazán rászorulnak.”

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bakafant-28
2025. november 04. 07:28
Az európai gyarmatosítás elvett,és bizony,hozzá is tett a niggerek életszínvonalához..Orvosi ellátás,közoktatás,közigazgatás,infrastruktúra,hatékony termelési módszerek bevezetése,stb.Ezzel szemben,a saját fajtájukat kiárusító helyi főnökök a rabszolgakereskedelem hasznából 200 új feleséget,meg tűzfegyvereket vettek.Hogy még több rabszolgát tudjanak összeszedni...Úgyhogy,személy szerint lesz@rom a "fehér bűntudat" sulykolását.
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2025. november 04. 07:11
Akár egyet is érthetnék... de Afrika mindig is válságban volt. A világ leggazdagabb földrésze és a világ legprimitívebb emberei. Talán éppen ezért alakult másképp a kultúrájuk és szerintem, ha a gyarmatosítók békén hagyták volna őket, akkor a mai napig a fákon ugrándozva mészárolgatnák és erőszakolgatnák egymást. Egyedül akkor fejlődtek, amikor a gyarmatosítók irányították őket messze nem liberális módszerekkel... Oda kell vinni a segítséget? Milyen segítséget? Csak munkahelyeket szabad odavinni, mert a '80-as évek "megmentőakcióinak" hála sokkal több gyerek marad életben, akik most hálából belepik Európát és ide hozzák az elcseszett kultúrájukat...
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. november 04. 06:59
Erről valami forrást mellékelj már baszki!: "Az európai hódítás akármilyen brutális volt, nem volt rosszabb az afrikaiak bánásmódjánál az afrikaikkal szemben,.."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!