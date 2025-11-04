„De a hódító szellem nem európai tulajdonság, hanem magára az »emberre« jellemző. Egyiptomból csak azért nem lett hatalmas afrikai birodalom, mert ütköztek a britekkel – és vesztettek.

Az európai hódítás akármilyen brutális volt, nem volt rosszabb az afrikaiak bánásmódjánál az afrikaikkal szemben, az iszlám hódításról és rabszolgakereskedelemről meg ne is beszéljünk. Ez a szürke kép a múltról, a mai valóság meg az, hogy van tőlünk délre egy hatalmas, instabil kontinens és valamit kellene kezdeni vele – valós segítséget adni – ami mondjuk a munkalehetőség, de szabályozottan, nem a szörnyű, kizsákmányoló és mélyen hazug »menekültbiznisz« elősegítésével amit fél Európa csinált sok éven át. Azért hazug, mert azok jönnek, akik ki tudják fizetni a csempészeket, nem azok, akik igazán rászorulnak.”