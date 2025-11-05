Premier plán: Több mint két évtizedes építkezés után november 1-jén megnyílt a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum

Orbán Viktor útitársai elárulták, mit várnak a washingtoni találkozótól (VIDEÓ)
A miniszterelnök már nagyon várja delegációjával az e heti csúcstalálkozót: komoly feladatokat tűztek ki maguk elé.
Az intézmény ünnepélyes megnyitóján Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására Orbán Viktor is részt vett.
Több mint két évtizedes építkezés után november 1-jén megnyílt a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum. A gízai piramisok mellett egymilliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb olyan múzeuma több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel, amelyet egyetlen civilizációnak szenteltek. Összehasonlításképpen, a párizsi Louvre-ban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az intézmény ünnepélyes megnyitóján Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására Orbán Viktor is részt vett. A miniszterelnök a kétnapos egyiptomi látogatás során kétoldalú tárgyalást folytatott az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökével.
Nyitókép: Grand Egyptian Museum Hivatalos Facebook-oldala