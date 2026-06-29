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lengyelország magyarország katona ukrajna

„Rossz vége lesz…” – az ukrán fegyveres erők katonája megfenyegette Magyarországot és Lengyelországot

2026. június 29. 11:39

Jurij Szirotyuk leszögezte, készek akár dróntámadásokra is.

2026. június 29. 11:39
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Jurij Szirotyuk, az ukrán fegyveres erők katonája és volt parlamenti képviselő a Lvivben működő NTA televízióban nyíltan fenyegette meg Lengyelországot és Magyarországot – írja a WPolityce.

Úgy fogalmazott: „A háború után nem tanácsolnám a magyaroknak, hogy követelésekkel lépjenek fel Ukrajnával szemben. A fiúk lelkileg megtörve térnek vissza a háborúból. Ha valamelyik magyar valami helytelent mond, nem a nagykövet fog hozzá menni – hanem egy ukrán katona, és az rosszul fog végződni.”

Hasonlóan élesen fogalmazott a lengyelekkel kapcsolatban is, utalva arra, hogy készek akár dróntámadásokra is. Szirotyuk korábban többször támadta már Lengyelországot és védte Stepan Bandera kultuszát; álláspontja szerint Magyarország távolságot tart Ukrajnától, amit elítélendőnek tart.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

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Összesen 70 komment

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bandi0723-2
2026. június 29. 14:26
Most, azon gondolkodom, hogy ezek tényleg ilyen hülyék és vagy csak, ennyire elkeseredettek! Múlt héten még arról cikkeztek, hogy oroszországban "mindenis" ég meg, hogy "mindentis" felrobbantottak és a mélységi támadások meggyengítették oroszországot! Kettő nap alatt, mi a retek változott csak kapkodom a fejem! Nem értem, most akkor mi van! Hmm?
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mandala-3
2026. június 29. 14:21
Legyünk realisták, ez valóban reális veszély a háború után. Az ukrán hadsereg egy része rabló bandákká alakul át. tartsuk szárazon a puskaport. Talán ez akkor nem történik meg ha az oroszok a magyar határig jönnek.
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Zoltan70
2026. június 29. 14:19
Ostoba tyúk! Lassan nem marad emberük és még nem látszik a háború vége. Pont az ilyen gondolkodás vezetett a háborúhoz, keménykedtek az ukik az orosz kisebbséggel, csak azok voltak 8-10 millióan, mögöttük az anyaország. Most az egyre komolyabb hadi képességekkel rendelkező és történelmi okokból kifolyólag az ukránok iránt korántsem barátian gondolkodó lengyelekkel is összerúgják a port. Mit mondjak, nagy stratéga a pali!
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salátás
2026. június 29. 14:03
pedig petya torokra vette zselét, ez sem volt elég?
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