„Rossz vége lesz…” – az ukrán fegyveres erők katonája megfenyegette Magyarországot és Lengyelországot

Jurij Szirotyuk, az ukrán fegyveres erők katonája és volt parlamenti képviselő a Lvivben működő NTA televízióban nyíltan fenyegette meg Lengyelországot és Magyarországot – írja a WPolityce.

Úgy fogalmazott: „A háború után nem tanácsolnám a magyaroknak, hogy követelésekkel lépjenek fel Ukrajnával szemben. A fiúk lelkileg megtörve térnek vissza a háborúból. Ha valamelyik magyar valami helytelent mond, nem a nagykövet fog hozzá menni – hanem egy ukrán katona, és az rosszul fog végződni.”

Hasonlóan élesen fogalmazott a lengyelekkel kapcsolatban is, utalva arra, hogy készek akár dróntámadásokra is. Szirotyuk korábban többször támadta már Lengyelországot és védte Stepan Bandera kultuszát; álláspontja szerint Magyarország távolságot tart Ukrajnától, amit elítélendőnek tart.