High-tech ipari forradalom Békéscsabán: Megérkezett a 2500 új munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global

Kifejtette, az önkormányzat vállalja, hogy oda a közösségi közlekedés feltételeit megteremti, fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát és megépítik a Szarvasi út és a Mokry utca közti kerékpárút még hiányzó, 2 kilométeres szakaszát.

Szarvas Péter szerint a heterogén termékstruktúra stabil gazdálkodást eredményez majd a vállalatnak Békéscsabán.

A Vulcan Shield Global (VSG) szingapúri központú, Guangxi tartományban működő nemzetközi technológiai vállalatcsoport, amely fejlett kerámia- és alumíniumszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására specializálódott. Világszínvonalú termékeit széles körben alkalmazzák az autóiparban, a repülőgépiparban, az energetikában és más ipari ágazatokban.

Békéscsabán az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1 600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között. Az első két szakaszt 2029-ig tervezik megvalósítani 1200 munkavállaló felvételével.

A VSG egy különálló, harmadik beruházással 2033-ig új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását 140 ezer négyzetméternyi gyártóterületen. Ezzel a foglalkoztatottak száma 2 500 főre nőhet.