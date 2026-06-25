Merre apadt a baloldal?

Az Iszomm alapítója úgy fogalmazott: ma baloldali pártot működtetni „mazochizmus, vak remény és egyfajta idealizmus”,

amely álláspontja alapján éppen nem jellemző a baloldali gondolkodásra. Véleménye szerint a megújulás legnagyobb akadálya az, hogy a politikában elsősorban a jelentős anyagi háttérrel rendelkező erők tudnak érvényesülni. Kérdésünkre úgy fogalmazott: nincs olyan tőkés, aki egy valódi baloldali pártot finanszírozna, pénzügyi háttér nélkül pedig nincs valódi esély a baloldal újjászervezésére. Úgy véli, a közösségi médiában sem tudnak megfelelően versenyezni a nagyobb erőforrásokkal gazdálkodó politikai szereplőkkel – példaként Magyar Pétert említette, akit a közösségi platformokon kiemelkedően sikeres politikusnak tart.

Az Iszommot alapító politikus kritikusan értékelte a Tisza Párt eddigi tevékenységét. Álláspontja szerint a párt látványos politikai jelenléte mögött kevés konkrét kezdeményezés áll: „látványpékség van, de a zsömle nem lett olcsóbb”. Szerinte ha a kormány bármilyen okból elbukna, egy előre hozott választáson a baloldali mozgalmak talán kapnának egy esélyt arra, hogy megmutassák magukat. „Ezen dolgozunk egyébként, elsősorban a Túl a Tőkén Mozgalomnál Zollai András vezetésével. Úgy látom, ha most választási helyzet lenne, a négy valódi baloldali párt biztos összefogna, ami talán esélyt jelentene.”

Komjáthi Imre azt állítja, már a Gyurcsány-kormány idején nagyobb figyelmet kellett volna szentelni a megélhetési nehézségeknek és a munkavállalók helyzetének

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Thürmer Gyula szerint a legutóbbi választás új helyzetet teremtett a baloldalon. Mint mondta, miután az MSZP nem indult, a magát baloldaliként meghatározó DK pedig kiesett a parlamentből, jelenleg úgy létezik baloldali politikai tér, hogy nincs baloldali párt az Országgyűlésben. Meggyőződése, hogy továbbra is van társadalmi igény egy baloldali politikai erőre. Felidézte, hogy pártszövetségük idén 58 egyéni jelöltet tudott állítani, ami értékelése szerint egy erősen polarizált, „vallásháborúként” megélt kampányidőszakban önmagában is jelentős eredmény. Thürmer úgy emlékszik, a választás során több ismert értelmiségi pozitívan nyilatkozott a baloldali gondolatokról és a Magyar Munkáspártról. Európai kitekintésben úgy látja, egyre több olyan kérdés merül fel – például a migráció, a háborús készülődés vagy a növekvő szegénység –, amelyre a baloldali pártoknak választ kell adniuk.

Komjáthi Imre kijelentette: az MSZP a 2029-es európai parlamenti és önkormányzati választáson ismét ott lesz a szavazólapokon. Elmondása szerint addig az alapoktól szervezik újjá a pártot: megerősítik kapcsolataikat a szakszervezetekkel, nagyobb hangsúlyt helyeznek a fiatal, kapitalizmuskritikus politikai szereplők bevonására, és hitelesebb, modernebb baloldali alternatívát kívánnak fel­mutatni. Úgy látja, a korábbi ellenzék képtelen volt megszólítani a választók jelentős részét.

Az MSZP elnöke szerint ezt jól mutatja, hogy a Tisza Párt rövid idő alatt képes volt elszívni a Fidesszel szemben álló szavazótábort. Komjáthi úgy látja, a hagyományos ellenzéki politika és eszköztár elvesztette a kapcsolatot azokkal a társadalmi csoportokkal, amelyek már nem pusztán kormányváltást, hanem teljes politikai és elitváltást, valamint új politikai kultúrát vártak.

Magyar Péterék azt az elemi erejű, rendszerszintű frusztrációt és apátiát érezték meg, amit a 2022-es kudarc után a hagyományos ellenzék már nem tudott becsatornázni”

– fogalmazott. Szerinte a Tisza Párt felismerte azt is, hogy a választók jelentős része már nem elsősorban ideológiai vitákra volt kíváncsi, hanem egy olyan politikai erőt keresett, amely lendületesen, professzionális kommunikációval és új szemlélettel képes alternatívát kínálni a Fidesszel szemben. „Mi túl sokat foglalkoztunk önmagunkkal és a belső technikai vitákkal ahelyett, hogy elértük volna az áttörést, amelyre a társadalom szomjazott. Ez fontos lecke számunkra” – jelentette ki a szocialista párt elnöke. Szerinte a baloldal és a korábbi ellenzéki oldal egyik legfontosabb feladata most annak felismerése, hogy a választói igények megváltoztak, és a jövőben nem elegendő a korábbi politikai keretek között működni.

Miért néz szembe kihívásokkal az európai baloldal? A hagyományos szociáldemokrata pártok támogatottságának csökkenése mellett fokozódott a politikai tér széttöredezettsége, s közben több országban megerősödtek a jobboldali, valamint a környezetvédő és liberális irányzatok. Az Európát érintő gazdasági és társadalmi problémák – a pénzügyi és adósságválság, az azt követő megszorító politikák, a koronavírus-­járvány, az energiaár-­emelkedés, a migrációs helyzet, az identitáskrízis – tovább növelték a különbségeket és a munkaerőpiaci bizonytalanságot.

Nyitókép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a 28. Budapest Pride-on 2023 júliusában

Fotó: MTI/Kovács Tamás