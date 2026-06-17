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beruházás kármán andrás európai újjáépítési és fejlesztési bank pénzügyminisztérium

Budapestre érkezett az európai fejlesztési bank vezetője, a pénzügyminiszter fogadta

2026. június 17. 18:49

A Magyarországnak járó uniós források „minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásáról" is egyeztettek.

2026. június 17. 18:49
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Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységéért felelős alelnökével tárgyalt Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter a két tárcavezető szerdai Facebook-bejegyzései szerint.

Kármán András szerdán közösségi oldalán azt közölte, hogy a Pénzügyminisztériumban fogadta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységekért felelős alelnökét.

Megbeszélték, hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt négy év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Egyeztettek arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában – írta Kármán András. 

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A pénzügyminiszter jelezte, a jelenleg felülvizsgálat alatt álló magyar országstratégia prioritásai – a termelékenység javítása, a zöld átállás és a finanszírozási lehetőségek bővítése – összhangban állnak a Tisza-kormány célkitűzéseivel. A Tisza-kormány elkötelezett a beruházások ösztönzése, a kiszámítható gazdaságpolitika és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való konstruktív együttműködés mellett. Szerinte a fenntartható növekedéshez nemcsak uniós forrásokra, hanem erős intézményi partnerségekre is szükség van. 

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzése szerint az alelnökkel arról egyeztetett, hogy az EBRD milyen konstrukciók mellett tudja finanszírozni a közlekedési és lakhatási beruházások elindítását Magyarországon. A tárcavezető szerint hatalmas siker a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozatala. 

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Haifisch
2026. június 17. 20:10
Hogyan lopják el az egészet maximum 4 év alatt. Mocskos liberálnácik.
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1
0
Nemmostszülettem
2026. június 17. 19:36
Egyeztetnek arról, hogy tudnak minél hatékonyabban, minél többet visszafolyatni a szunió zsebébe…
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4
0
salátás
2026. június 17. 19:21
"A Magyarországnak járó uniós források „minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásáról" is egyeztettek." hatékonyság alatt mit ért a különleges nép szülötte? gondolom figyelni fognak arra, hogy minél több munkát magyar cégek végezzenek magyar alapanyagok felhasználásával, ugye? hogy ne külföldi multik lopják el túlárazott projektekként?
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1
0
gullwing
2026. június 17. 19:19
Eladósítás lesz ennek a vége! Mint mindig mikor libcsi korcsok vezették az országot!
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4
0
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