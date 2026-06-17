Budapestre érkezett az európai fejlesztési bank vezetője, a pénzügyminiszter fogadta

Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységéért felelős alelnökével tárgyalt Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter a két tárcavezető szerdai Facebook-bejegyzései szerint.

Kármán András szerdán közösségi oldalán azt közölte, hogy a Pénzügyminisztériumban fogadta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységekért felelős alelnökét.