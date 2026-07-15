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kormány tisza brent urals tisza adóemelés pénzügyminisztérium

Itt a Tisza első adóemelése, mégsem teljesül az ígéret

2026. július 15. 09:21

Szigorodnak egy fontos adó szabályai.

2026. július 15. 09:21
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Elfogadta az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának módosítását – írja az Index

Az alapvetően a Molt terhelő, a Brent és az általában olcsóbb orosz Urals típusú kőolaj árkülönbözetének (spreadjének) lefölözésére használt és a rezsicsökkentés fontos finanszírozási forrását jelentő adó sávossá válik.

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Miután az iráni háborúval a spread jelentősen megcsappant, a költségvetésnek viszont továbbra is szüksége van az ebből befolyó pénzre, immáron adókötelessé válik a spread akkor is, ha az csak 2-5 amerikai dollárt tesz ki.

Ebben az esetben az árkülönbözet 50 százalékát veszi el a kormány a Moltól, az 5 dollár fölötti spreadeknél marad a 95 százalékos adókulcs.

A döntés már az augusztusra fizetendő adót is érinti, és a Pénzügyminisztérium számításai szerint idén 6,25, jövőre 15 milliárd forint pluszbevételt hoz a költségvetésnek.

A döntés ugyanakkor a Tisza-kormány első adóemelését jelenti, és homlokegyenest szembemegy a különadók mielőbbi kivezetésére vonatkozó ígérettel is: 2027 végéig meghosszabbítják ezt az adónemet, s a kormány tervei szerint 2028-ban kezdhetik majd meg a kivezetését. A Fidesz-kormányok alatt a különadók kivezetésének határideje folyamatosan csúszott, ezt folytatja most a Tisza is. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 58 komment

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Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. július 15. 10:55
Rém kellemetlen, amikor mindenkinek megígérsz mindent és végül nem sikerül betartani. Ígért a szavazóknak fűt-fát, de ahhoz szükség van az EU pénzekre és a különadókra is. Ha nem teljesíti, zuhanni fog a népszerűsége. Írnak pár dühös posztot, meg adnak pár szomorú fejet de ennyi. Felkérdezni azért nem fogják, vagy ha mégis majd a trollsereg elintézi. Ígért a nagyvállalatoknak is különadó eltörlést, de a lóvéra szükség van, hogy a népszerűség maradjon, ugyanakkor ha nem teszi meg, személyesen fogják felkérdezni olyan nyugati politikusok és CEO-k, akiknek melegen ajánlott felvenni a telefont és akiket nem lehet egy dühös kommentel elzavarni. Vagy ha megteszi, akkor nagyon könnyen fagyhat be a brüsszeli lóvé, mert "hirtelen" megint baj les a magyar jogállamisággal. Régi mondás: ha hazudozol, akkor legyen nagyon jó a memóriád!
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tapir32
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2026. július 15. 10:52 Szerkesztve
Aki, megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a gazdasági problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel!
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Kormánypárti2
2026. július 15. 10:50
Ezt most azért csinálják, hogy még ütősebb legyen amikor ezer forintról viszik le 480 forintra a benzin árát. Cselesek!
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elcapo-3
2026. július 15. 10:48
" A döntés ugyanakkor a Tisza-kormány első adóemelését jelenti, és homlokegyenest szembemegy a különadók mielőbbi kivezetésére vonatkozó ígérettel is......" Az egész kormánytzásuk ebből áll majd! Rádől a cigányputri az agyhalottakra!
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