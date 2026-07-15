Itt a Tisza első adóemelése, mégsem teljesül az ígéret

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Szigorodnak egy fontos adó szabályai.
Elfogadta az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának módosítását – írja az Index.
Az alapvetően a Molt terhelő, a Brent és az általában olcsóbb orosz Urals típusú kőolaj árkülönbözetének (spreadjének) lefölözésére használt és a rezsicsökkentés fontos finanszírozási forrását jelentő adó sávossá válik.
Miután az iráni háborúval a spread jelentősen megcsappant, a költségvetésnek viszont továbbra is szüksége van az ebből befolyó pénzre, immáron adókötelessé válik a spread akkor is, ha az csak 2-5 amerikai dollárt tesz ki.
Ebben az esetben az árkülönbözet 50 százalékát veszi el a kormány a Moltól, az 5 dollár fölötti spreadeknél marad a 95 százalékos adókulcs.
A döntés már az augusztusra fizetendő adót is érinti, és a Pénzügyminisztérium számításai szerint idén 6,25, jövőre 15 milliárd forint pluszbevételt hoz a költségvetésnek.
A döntés ugyanakkor a Tisza-kormány első adóemelését jelenti, és homlokegyenest szembemegy a különadók mielőbbi kivezetésére vonatkozó ígérettel is: 2027 végéig meghosszabbítják ezt az adónemet, s a kormány tervei szerint 2028-ban kezdhetik majd meg a kivezetését. A Fidesz-kormányok alatt a különadók kivezetésének határideje folyamatosan csúszott, ezt folytatja most a Tisza is.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt