Itt a Tisza első adóemelése, mégsem teljesül az ígéret

Ebben az esetben az árkülönbözet 50 százalékát veszi el a kormány a Moltól, az 5 dollár fölötti spreadeknél marad a 95 százalékos adókulcs.

A döntés már az augusztusra fizetendő adót is érinti, és a Pénzügyminisztérium számításai szerint idén 6,25, jövőre 15 milliárd forint pluszbevételt hoz a költségvetésnek.

A döntés ugyanakkor a Tisza-kormány első adóemelését jelenti, és homlokegyenest szembemegy a különadók mielőbbi kivezetésére vonatkozó ígérettel is: 2027 végéig meghosszabbítják ezt az adónemet, s a kormány tervei szerint 2028-ban kezdhetik majd meg a kivezetését. A Fidesz-kormányok alatt a különadók kivezetésének határideje folyamatosan csúszott, ezt folytatja most a Tisza is.