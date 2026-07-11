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európai beruházási bank kármán andrás european tech champions initiative európai unió befektetési alap

Az Európai Beruházási Bank egy új befektetési alap létrehozását kezdeményezi – Kármán András szerint ez jó lesz nekünk

2026. július 11. 21:13

Az állami és magántőke bevonásával működő konstrukció célja mintegy 15 milliárd eurónyi beruházás mozgósítása annak érdekében, hogy Európa legígéretesebb, gyors növekedésű innovatív vállalkozásai globális piacvezetővé válhassanak. Magyarország pénzügyminisztere szerint hazánk számára több szempontból is kedvező lehet az új alap létrehozása.

2026. július 11. 21:13
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Az európai uniós források mellett a gyors növekedésű innovatív vállalkozások támogatása is napirendre került az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein – erről számolt be szombaton Facebook-oldalán Magyarország pénzügyminisztere.

Kármán András bejegyzésében ismertette, hogy az Európai Beruházási Bank a European Tech Champions Initiative második szakaszában egy új befektetési alap létrehozását kezdeményezi. 

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Az állami és magántőke bevonásával működő konstrukció célja mintegy 15 milliárd eurónyi beruházás mozgósítása annak érdekében, hogy Európa legígéretesebb, gyors növekedésű innovatív vállalkozásai globális piacvezetővé válhassanak.

A kezdeményezés célja, hogy ezek a cégek Európában maradjanak, és ne kényszerüljenek tengerentúli finanszírozás vagy székhely-áthelyezés miatt elhagyni az Európai Uniót.

A miniszter szerint Magyarország számára több szempontból is kedvező lehet az új alap létrehozása. 

A tárcavezető úgy véli, hozzájárulhat az európai innovációs ökoszisztéma megerősítéséhez, elősegítheti a magas hozzáadott értékű vállalkozások fejlődését, ami hosszabb távon magasabb termelékenységet, több magasan képzett munkahelyet és erősebb költségvetési bevételeket eredményezhet.

Kármán András kifejtette: az alap hozzájárulhat ahhoz is, hogy Európa legígéretesebb vállalatai sikeresen növekedjenek, versenyképesebbé váljanak és globális vezető szerepet töltsenek be. Hozzáfűzte, hogy mindez a magyar költségvetés számára befizetési kötelezettséggel nem jár.

(Mandiner/MTI)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 35 komment

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Burdisgarage
2026. július 11. 23:33
Lobby
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AnarchyInTheEU
2026. július 11. 23:08
Minimum gyanús
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bituman
2026. július 11. 23:00
Mire ezek befejezik a kormányzást, Magyarország negszűnik önálló országnak lenni. Off: Ez a szar, már gyakorlatilag olvashatatlan a sok reklám miatt Még a reklámblokkoló sem bír velük . De az NSO gyakorlatilag ugyanez
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figyelő4322
2026. július 11. 22:54
Volt Magyarországon még a 18. (TIZENNYOLCADIK) században egy sikeres író, a neve Kármán József volt. Általában zsidó témájú könyveket írt. Ezek közül talán a leghíresebb volt a Fanni Hagyományai. Ha jól emlékszem, az a Kármán egy ideig még valamilyen magyar író- egylet, írói céh elnöke is lehetett? Ez a Kármán pénzügyminiszter vajon az ő egyik leszámazottja lehet? Ha az, akkor az alma nagyon messze esett a fájától! Sajnos...
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