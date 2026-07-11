Az Európai Beruházási Bank egy új befektetési alap létrehozását kezdeményezi – Kármán András szerint ez jó lesz nekünk

Az európai uniós források mellett a gyors növekedésű innovatív vállalkozások támogatása is napirendre került az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein – erről számolt be szombaton Facebook-oldalán Magyarország pénzügyminisztere.

Kármán András bejegyzésében ismertette, hogy az Európai Beruházási Bank a European Tech Champions Initiative második szakaszában egy új befektetési alap létrehozását kezdeményezi.