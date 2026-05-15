05. 15.
péntek
Nyíregyháza Kazincbarcika NB I

Senki nem hitt a szemének: bődületes, 35 méteres bombagóllal búcsúzott az idénytől Bódog Tamás Nyíregyházája

2026. május 15. 19:50

Kétszer is felállt hátrányból az NB I kiesője a mérkőzésen, ami Kovácsréti Márk 35 méteres bombájáról maradt emlékezetes. Ez történt a Nyíregyháza–Kazincbarcika mérkőzésen.

Nyíregyháza–Kazincbarcika mérkőzéssel kezdődött a labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulója. Komoly tétje már nem volt a találkozónak, hiszen a vendégek már biztosan búcsúznak az élvonaltól, míg a hazaiak egy győzelemmel és két másik meccs kedvedző alakulásával a 9. helyről csak 7. helyre léphetett előre.

Nyíregyháza–Kazincbarcika
Nyíregyháza–Kazincbarcika: az első félidőben óriási fölényben voltak a hazaiak. Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

A Spartacus szurkolói megadták a módját a 2026/27-es évad búcsújának, hatalmas füsttel és drapériával köszöntötték a kivonuló csapatokat. Bódog Tamás együttese rá is szolgált a bizalomra, ugyanis óriási fölényben játszott az első 45 percben – Kuttor Attila gárdája örülhetett, hogy megúszta egyetlen kapott góllal a játékrészt.

A 6. percben Kvasina egy röviden kivágott labdát lőtt egy átvétel után 17 méterről a bal alsó sarokba, 1–0.

Ezen kívül még 14 lövéssel próbálkoztak a nyíregyháziak az első félidőben, összesen 9-szer el is találták a kaput (a Barcikánál ez a mutató 1/0 volt), 1.55 xG-jükkel tényleg csodaszámba ment, hogy többször nem tudtak betalálni.

Nyíregyháza–Kazincbarcika: bődületes bomba Kovácsrétitől

Vesztükre, ugyanis a második félidőben egy szép kontra végén Ferenczi János egyenlített – az már nem volt annyira szép, hogy kimutogatott a Szpari táborának, amiben a debreceni múltja is szerepet játszhatott, 1–1.

Aztán a 75. percben bődületes bombával került előnybe ismét a hazai csapat: Kovácsréti Márk 35 méterről bombázott a jobb felső sarokba, az egész idény egyik legszebb találata volt, 2–1. A kispadon és a lelátón sem nagyon hitte el senki, hogy mit látott.

Erre is volt azonban válasza a vendégcsapatnak: Trencsényi Bence szerezte meg pályafutása első NB I-es gólját nevelőegyesülete ellen, így 2–2-es döntetlennel ért véget a mérkőzés. A Nyíregyháza így egy parádés góllal vett búcsút az évadtól, és a 9. vagy a 10. helyen fog zárni, míg a Kazincbarcika egy harcos pontszerzéssel köszönt el az élvonaltól.

NB I, 33. forduló
Nyíregyháza–Kazincbarcika 2–2 (1–0)
Gól: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.) ill., Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

