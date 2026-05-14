Nem ilyen kezdésre számítottak Magyar Péterék: már a héten vis maior helyzetet hirdethet a Tisza-kormány

Az aszályhelyzet kezelése, az uniós források megszerzése és az előző kormányzati ciklusok átvilágítása került az új kabinet első ülésének középpontjába – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. Magyar Péter miniszterelnök a szerdai tanácskozás után tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az első döntések egyszerre szolgálják az azonnali válságkezelést és az állami működés felülvizsgálatát. A legsürgetőbb problémának az országot sújtó aszályhelyzetet nevezte, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint már nem egyszeri rendkívüli esemény, hanem évek alatt felhalmozódott válság. Gacsályi József műszaki főigazgató-helyettes arról beszélt, hogy a rendszerből nagyjából egy teljes évnyi átlagos csapadék hiányzik.

A kormány a héten vis maior helyzetet hirdethet az aszály miatt,

ami elsősorban a mezőgazdasági termelők számára jelenthet könnyítéseket. Emellett egy vízügyi koordinációs központ létrehozását is tervezik, valamint az uniós KEHOP-programból 257 milliárd forint értékű vízügyi fejlesztéseket indítanának el szakmai szervezetek bevonásával. Magyar Péter az uniós források ügyét szintén kiemelt feladatnak nevezte, és közölte: a következő napokban európai bizottsági delegáció érkezhet Magyarországra, miközben a kabinet május végére megállapodást szeretne kötni Brüsszellel a támogatások mielőbbi megnyitásáról.