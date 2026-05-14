Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
magyarország kormánya vízügy Magyar Péter

Nem ilyen kezdésre számítottak Magyar Péterék: már a héten vis maior helyzetet hirdethet a Tisza-kormány

2026. május 14. 07:45

Vízügy, uniós források és átvilágítások – ezek voltak az új kormány első ülésének legfontosabb témái.

Az aszályhelyzet kezelése, az uniós források megszerzése és az előző kormányzati ciklusok átvilágítása került az új kabinet első ülésének középpontjába – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. Magyar Péter miniszterelnök a szerdai tanácskozás után tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az első döntések egyszerre szolgálják az azonnali válságkezelést és az állami működés felülvizsgálatát. A legsürgetőbb problémának az országot sújtó aszályhelyzetet nevezte, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint már nem egyszeri rendkívüli esemény, hanem évek alatt felhalmozódott válság. Gacsályi József műszaki főigazgató-helyettes arról beszélt, hogy a rendszerből nagyjából egy teljes évnyi átlagos csapadék hiányzik.

A kormány a héten vis maior helyzetet hirdethet az aszály miatt,

ami elsősorban a mezőgazdasági termelők számára jelenthet könnyítéseket. Emellett egy vízügyi koordinációs központ létrehozását is tervezik, valamint az uniós KEHOP-programból 257 milliárd forint értékű vízügyi fejlesztéseket indítanának el szakmai szervezetek bevonásával. Magyar Péter az uniós források ügyét szintén kiemelt feladatnak nevezte, és közölte: a következő napokban európai bizottsági delegáció érkezhet Magyarországra, miközben a kabinet május végére megállapodást szeretne kötni Brüsszellel a támogatások mielőbbi megnyitásáról.

Az új kabinet átmeneti pénzügyi kontrollt is bevezetne a nagyobb állami kiadások felett. A tervek szerint egy-két hétig a pénzügyminiszter jóváhagyására lenne szükség a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forintot meghaladó beruházásokhoz. A miniszterelnök szerint ez nem a napi állami működés korlátozását szolgálja, hanem a rendes gazdálkodáson túlmutató döntések ellenőrzését. Emellett a kabinet áttekintené a korábbi évek titkosított nemzetközi szerződéseit és kormányhatározatait is, valamint feltárná a 2010 és 2026 közötti kormányülések emlékeztetőit.

A gyermekvédelem és az egészségügy szintén hangsúlyos témája volt az első kormányülésnek. Magyar Péter teljes körű vizsgálatot jelentett be a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon ügyében, és közölte: a kormány nyilvánosságra hozná a kegyelmi ügy dokumentumait, valamint országos gyermekvédelmi átvilágítást kezdeményezne. Az egészségügyben elsőként a kórházak nyári működésére készülnek fel, ezért rendkívüli klímaaudit indul annak felmérésére, hogy a hőség milyen problémákat okozhat az intézményekben. 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ekrü123
2026. május 14. 09:17
" Magyar Péter teljes körű vizsgálatot jelentett be a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon ügyében, "- Hát lássuk csak. "Megszólalt V. János egyik korai áldozata: „Már 1990-ben is nyílt titok volt Balázs 13 éves volt, amikor 1990-ben a bicskei gyermekotthonba került.Akkoriban sok jót lehetett hallani az otthon tevékenységéről, ezért alig pár hónappal az első szabad magyar választásokat követően Balázs megérkezett Bicskére, nem sokkal azután, hogy V. János átvette az otthon vezetését." ( Szabad Európa Rádió) "A '90-es évek elejétől zaklathatta a rábízott gyerekeket a bicskei igazgató" ( Telex) Tény: Vásárhelyi Jánost Demszky Gábor nevezte ki az otthon élére, mivel az intézmény fenntartója 1990-2013-ig a Fővárosi Önkormányzat volt. Az első jelzések amiről már nyilvános volt ( addig a szőnyeg alá söpörték) 2011-ben voltak, de a Demszky vezette balliberális főváros semmit nem csinált. A kormány 2013-ban vette át az intézmény vezetését és 3 év múlva Vásárhelyi Jánost elítélték.
nuevas-reglas
2026. május 14. 09:11
Szerencsere a kormany kukazta a 6 eve fennallo fideszes veszhelyzetet
Dixtroy
2026. május 14. 08:59
Ilyenkor kell klímavészhelyzetet hirdetni, az majd megoldja a dolgot.
Ne szájalj
2026. május 14. 08:36
Keszulve a jovore (muzeumi teremor allas) Opuszteszeren is tartott tarlatvezetest.
