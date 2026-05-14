Nem ilyen kezdésre számítottak Magyar Péterék: már a héten vis maior helyzetet hirdethet a Tisza-kormány

Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet – váratlant lépett Magyar Péter
Ruff Bálint és Vitézy Dávid is széles jogköröket kapott.
Vízügy, uniós források és átvilágítások – ezek voltak az új kormány első ülésének legfontosabb témái.
Az aszályhelyzet kezelése, az uniós források megszerzése és az előző kormányzati ciklusok átvilágítása került az új kabinet első ülésének középpontjába – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. Magyar Péter miniszterelnök a szerdai tanácskozás után tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az első döntések egyszerre szolgálják az azonnali válságkezelést és az állami működés felülvizsgálatát. A legsürgetőbb problémának az országot sújtó aszályhelyzetet nevezte, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint már nem egyszeri rendkívüli esemény, hanem évek alatt felhalmozódott válság. Gacsályi József műszaki főigazgató-helyettes arról beszélt, hogy a rendszerből nagyjából egy teljes évnyi átlagos csapadék hiányzik.
A kormány a héten vis maior helyzetet hirdethet az aszály miatt,
ami elsősorban a mezőgazdasági termelők számára jelenthet könnyítéseket. Emellett egy vízügyi koordinációs központ létrehozását is tervezik, valamint az uniós KEHOP-programból 257 milliárd forint értékű vízügyi fejlesztéseket indítanának el szakmai szervezetek bevonásával. Magyar Péter az uniós források ügyét szintén kiemelt feladatnak nevezte, és közölte: a következő napokban európai bizottsági delegáció érkezhet Magyarországra, miközben a kabinet május végére megállapodást szeretne kötni Brüsszellel a támogatások mielőbbi megnyitásáról.
Az új kabinet átmeneti pénzügyi kontrollt is bevezetne a nagyobb állami kiadások felett. A tervek szerint egy-két hétig a pénzügyminiszter jóváhagyására lenne szükség a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forintot meghaladó beruházásokhoz. A miniszterelnök szerint ez nem a napi állami működés korlátozását szolgálja, hanem a rendes gazdálkodáson túlmutató döntések ellenőrzését. Emellett a kabinet áttekintené a korábbi évek titkosított nemzetközi szerződéseit és kormányhatározatait is, valamint feltárná a 2010 és 2026 közötti kormányülések emlékeztetőit.
A gyermekvédelem és az egészségügy szintén hangsúlyos témája volt az első kormányülésnek. Magyar Péter teljes körű vizsgálatot jelentett be a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon ügyében, és közölte: a kormány nyilvánosságra hozná a kegyelmi ügy dokumentumait, valamint országos gyermekvédelmi átvilágítást kezdeményezne. Az egészségügyben elsőként a kórházak nyári működésére készülnek fel, ezért rendkívüli klímaaudit indul annak felmérésére, hogy a hőség milyen problémákat okozhat az intézményekben.
