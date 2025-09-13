„A társadalomnak tudatosan bátorítania kellene a férfiakat!” – Böjte Csaba a Gránit Oroszlán Példakép Díjról

Az atya arra a kérdésünkre is válaszolt, miért borult meg napjainkban a rend a férfiak és a nők között. Mint mondta: bátorítanunk kell egymást. Példaként említette egy ma már hatgyermekes családapa történetét, akinek ő maga áldotta meg a jegygyűrűjét. A férfi választottja először visszaadta a gyűrűt, ő azonban nem adta fel: ismét felkereste Böjte atyát, és elmondta, mi történt. A szerzetes ekkor is bátorította: „ne hagyja, hogy ez a vonat elmenjen”.
„Megittunk egy üveg bort, a férfi pedig elment, és az egész havi fizetését egy hatalmas rózsacsokorra áldozta. Hajnal háromkor aztán bedugta a lány ablakán a csokrot.
A történet vége az lett, hogy nemcsak megeskettem őket, hanem hat gyermeküket meg is kereszteltem.
Egyikük, úgy tűnik, a magyar úszóvilág csillaga lesz” – idézte fel megható emlékeit.
Böjte atya hangsúlyozta, hogy a társadalomnak tudatosan kellene bátorítani a férfiakat, hogy ilyen döntéseket hozzanak. „Vannak nagyon szép, nagyon pozitív példák. Hál’ Istennek sok hasonló történetet tudok elmondani, amikor a férfi a családja mellé állt, és vállalta a felelősséget. A gyermekotthonban is látok olyan férfinevelőket, akikre igazán büszke vagyok, és akikre felnézek” – zárta gondolatait a ferences szerzetes.
