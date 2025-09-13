„A társadalomnak tudatosan bátorítania kellene a férfiakat!” – Böjte Csaba a Gránit Oroszlán Példakép Díjról

Idén is keresik Magyarország férfi példaképeit. A Gránit Oroszlán Példakép Díjat a Férfiak Klubja 2017 óta – vagyis immár kilencedik éve – ítéli oda olyan férfiaknak, akik családjuk, közösségük és nemzetük szolgálatában kiemelkedő tevékenységet végeznek. A kitüntetés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jövő és a jövő nemzedék szolgálatában álló férfiminta fontosságára.

Idén is keresik Magyarország férfi példaképeit. Fotó: Férfiak Klubja

„Napjainkban nagy szükség van példaképekre, és mi világszinten is egyedülálló módon férfi példaképeket állítunk. Ez különösen fontos, mert a férfiakat sokszor inkább negatív tulajdonságokkal azonosítják: agresszióval, kisajátítással, uralkodással, potenciális családon belüli erőszakkal vagy éppen bunkósággal. Valójában azonban

a férfiak szolgálata nélkül nincs élet, nincs jövő nemzedék, nincs világ.

Igenis szükség van azokra az értékekre, amelyek férfivá tesznek valakit, és amelyekben férfiként helyt kell állni” – fogalmazott a Mandinernek a díj alapítója, Bedő Imre.