család Bedő Imre mester Böjte Csaba üzlet szerzetes jelölés apa

„A társadalomnak tudatosan bátorítania kellene a férfiakat!” – Böjte Csaba a Gránit Oroszlán Példakép Díjról

2025. szeptember 13. 18:37

„A férfiak szolgálata nélkül nincs élet, nincs jövő nemzedék, nincs világ, és mi egyedülálló módon férfi példaképeket állítunk” – mondta el a Mandinernek a Gránit Oroszlán Példakép Díj kapcsán Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Kiből lehet ma férfi példakép, és milyen értékeket képvisel? Többek között erre kerestük a választ összeállításunkban.

2025. szeptember 13. 18:37
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Idén is keresik Magyarország férfi példaképeit. A Gránit Oroszlán Példakép Díjat a Férfiak Klubja 2017 óta – vagyis immár kilencedik éve – ítéli oda olyan férfiaknak, akik családjuk, közösségük és nemzetük szolgálatában kiemelkedő tevékenységet végeznek. A kitüntetés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a jövő és a jövő nemzedék szolgálatában álló férfiminta fontosságára.

Immár kilencedik éve ítélik oda a Gránit Oroszlán-díjat a férfi példaképeknek
Idén is keresik Magyarország férfi példaképeit. Fotó: Férfiak Klubja

„Napjainkban nagy szükség van példaképekre, és mi világszinten is egyedülálló módon férfi példaképeket állítunk. Ez különösen fontos, mert a férfiakat sokszor inkább negatív tulajdonságokkal azonosítják: agresszióval, kisajátítással, uralkodással, potenciális családon belüli erőszakkal vagy éppen bunkósággal. Valójában azonban 

a férfiak szolgálata nélkül nincs élet, nincs jövő nemzedék, nincs világ. 

Igenis szükség van azokra az értékekre, amelyek férfivá tesznek valakit, és amelyekben férfiként helyt kell állni” – fogalmazott a Mandinernek a díj alapítója, Bedő Imre.

A Férfiak Klubjának alapítója azt is felidézte, hogy amikor a díjat életre hívták, kifejezetten olyan területeken akartak példaképeket állítani, ahol a gyerekek, a legifjabb nemzedék tagjai a legtöbb időt töltik. Ez elsősorban 

  • a család, ahol az apa lehet példakép, 
  • illetve az iskola, ahol a férfipedagógusok jelölhetők.

A díjra mester, közéleti szereplő és felelős üzletember kategóriában is lehet jelöléseket tenni szeptember 26-ig.

Kik azok a mesterek?

Arra a kérdésünkre, hogy kiket értenek „mesterek” alatt, Bedő Imre azt válaszolta: 

mindenki életében van egy vagy több olyan személy, akit mesterének nevez. 

„Azokra a mindennapi emberekre kell gondolni, akikhez odaszegődik egy fiatal, és akiket beenged az életébe. Tőlük sajátít el olyan ismereteket – a családján túl –, amelyekből megtanulja, hogyan kell emberként helytállni. Szerencsére sokan vannak ilyenek”. 

Egy tanár sem a táblánál válik mesterré, 

hanem akkor, amikor elviszi a diákjait például kirándulni, minőségi időt tölt velük: beszélgetnek a világ dolgairól, választ ad a fiatalok kérdéseire, és látják őt a felesége, családja körében. Mindenkinek szüksége lenne két-három ilyen személyre az élete során” – hangsúlyozta.

Ezután a felelős üzletember kategóriáról beszélt, amely azért is különleges, mert a férfiakat sokan a pénzzel, az anyagiakkal azonosítják. „Üzletemberként akkor lesz valaki Gránit Oroszlán díjas, ha nemcsak az üzletben jó, hanem az élet minden területén a világot szolgálja, és férfiként is megállja a helyét. Nem fordulhat elő, hogy valaki szakmailag sikeres, de közben például összeszűri a levet a titkárnőjével, kétes bulikba jár vagy etikátlan az üzletben.”

Hasonló elv érvényesül a közéleti kategóriában is: ide sem kerülhet be olyan személy, akinél „sántít” valami, bármilyen értékes üzenetet is képvisel. 

A férfi példakép díj lényege, hogy nem elég, ha a kirakat és az üzlet tetszetős; a raktárban és a hátsó udvaron is rendnek kell lennie ahhoz, hogy valaki díjazott lehessen” 

– szögezte le Bedő Imre.

Felidézte azt is, hogy volt már rá példa: valakit a zsűri beválogatott a legjobb három közé, ám amikor megkeresték, hogy átvenné-e a díjat, visszalépett, mert nem akarta a figyelmet magánéleti vagy jellembéli gyengeségeire irányítani.

Nem fárasztó dolog példaképnek lenni

A díj alapítója azt is kiemelte, hogy nemcsak a fiúknak, hanem a lányoknak is igyekeznek példaképeket állítani, hiszen fontos, milyen férfimintákat látnak maguk körül a családban, az iskolában és a társadalomban. „A középkorú, aktív réteghez is szólunk. Nekik azt üzenjük ezzel a díjjal, hogy a mai világban is lehetséges példaképnek lenni. És ez egyáltalán nem fárasztó. Sőt!” – mondta.

„Szeretnénk megmutatni, hogy azoknak az élete, akiket példaképnek jelölnek és később beválasztanak a különböző kategóriákba, mennyire gazdag és energiával teli. Pedig valószínűleg nekik sincs több idejük, mint azoknak, akik fáradtnak érzik magukat, vagy nem akarnak nagyobb felelősséget vállalni. A Gránit Oroszlán-díjasok élete azt bizonyítja, hogy a családban és a környezetükben vállalt felelősség, a cselekvés és a jó élet gyümölcse nagyon édes: erőt ad” – hangsúlyozta.

Bedő ezt követően arra is kitért, hogy 

ha mások megbecsülnek bennünket, az életünk értelmessé válik.

„Így évről évre olyan élő embereket tudunk bemutatni, akik ragyognak, akiket feltölt az, amit a környezetükért, a világért tesznek. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy százszor fárasztóbb ez az életforma, mint azoké, akik nem vállalnak plusz szolgálatot, valójában koránt sincs így. Ez talán a hölgyeknek is reményt ad: igenis létezik elköteleződés, felelősség és szeretet. 

Hiszen ezek a férfiak nemcsak családokat, hanem közösségeket és nemzedékeket is megtartanak”

 – magyarázta.

Így válhat valakiből férfi példakép

Bedő Imre arra a kérdésünkre, hogyan történik a jelöltállítás, elmondta, hogy bárki tehet javaslatot példaképekre a különböző kategóriákban, de ezt érdemes komolyan venni, és részletesen megindokolni, miért lenne méltó az adott férfi a díjra.

A döntő testület a korábbi példaképekből áll. Ők egy előszűrés után kapják meg a jelöltek listáját, majd titkos szavazással döntenek arról, kik legyenek az adott év férfi példaképei. Minden kategóriában három győztest hirdetnek, akik – egy Oscar-díjhoz hasonlóan – egy műtárgyként elkészített díjjal gazdagodnak.

Az elismeréseket egy ünnepélyes gálaesten adják át november 18-án, a férfiak világnapja előestéjén, a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában.

Bátorítani kell egymást

A Gránit Oroszlán Példakép Díj korábbi díjazottjai között találjuk Böjte Csaba ferences szerzetest is, aki a Mandiner megkeresésére elmondta: számára minden elismerés, amit kap, valójában nem neki szól, hanem a bajban lévő gyerekeknek.

„Nekik adják ezt a díjat, és 

mindig meghatódom, hogy az én drága népem, nemzetem ennyire fontosnak, értékesnek tartja a bajban lévő gyerekeket, és azokat is, akik velük foglalkoznak”

 – mondta.

Böjte atya hangsúlyozta, hogy a díj üzenetet hordoz az egész társadalom számára: merjünk lehajolni a szegényekhez, az elesettekhez, a bajban lévő emberekhez. „Ez egy nagyon pozitív, nagyon erős, nagyon egészséges üzenet. Kívánom, hogy sok-sok ilyen díjazott legyen a Kárpát-medencében” – fogalmazott.

Az atya arra a kérdésünkre is válaszolt, miért borult meg napjainkban a rend a férfiak és a nők között. Mint mondta: bátorítanunk kell egymást. Példaként említette egy ma már hatgyermekes családapa történetét, akinek ő maga áldotta meg a jegygyűrűjét. A férfi választottja először visszaadta a gyűrűt, ő azonban nem adta fel: ismét felkereste Böjte atyát, és elmondta, mi történt. A szerzetes ekkor is bátorította: „ne hagyja, hogy ez a vonat elmenjen”.

„Megittunk egy üveg bort, a férfi pedig elment, és az egész havi fizetését egy hatalmas rózsacsokorra áldozta. Hajnal háromkor aztán bedugta a lány ablakán a csokrot. 

A történet vége az lett, hogy nemcsak megeskettem őket, hanem hat gyermeküket meg is kereszteltem. 

Egyikük, úgy tűnik, a magyar úszóvilág csillaga lesz” – idézte fel megható emlékeit.

Böjte atya hangsúlyozta, hogy a társadalomnak tudatosan kellene bátorítani a férfiakat, hogy ilyen döntéseket hozzanak. „Vannak nagyon szép, nagyon pozitív példák. Hál’ Istennek sok hasonló történetet tudok elmondani, amikor a férfi a családja mellé állt, és vállalta a felelősséget. A gyermekotthonban is látok olyan férfinevelőket, akikre igazán büszke vagyok, és akikre felnézek” – zárta gondolatait a ferences szerzetes.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

k
•••
2025. szeptember 13. 19:09 Szerkesztve
Sajnos liberális társadalmunkban nincs megfelelő férfi vagy női példakép. A hollywoodi liberális diktatúra csak olyan filmeket forgalmaz, ahol "ROSSZ"!!! példát mutatnak a férfiaknak és a nőknek , és a nemzeti vagy magyar filmipar is ezek szerint működik ezt az irányvonalat követi . A liberális társadalomban a férfiak el vannak nyomva, mára már az egyetemekből és az értelmiségi körökből is ki vannak szorítva. Az egyetemek tanulóinak 80%- nő, mert a liberális ideológia szerint a nők inkább tanuljanak, és akkor nem szülnek, nem szaporodik túl a 8 milliárd lakosú Föld. Hazánk totálisan megfelel a liberális ideának, mert hazánk termékenységi arányszáma rossz...: 1,39, és a havi 6000 gyerek születése miatt hazánk lakossága 5 millió fő lesz plusz+ bevándorlók 77 év múlva. Sajnos hazánkban nincs egy igazi férfi, aki meg tudná állítani ezt a liberális nőuralmat. Hazánk egy defektes liberáls lakossággal rendelkezik, és ez már visszafordíthatatlan, és aki nem tud magyarul annak irreverzibilis.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 13. 18:49
A titkárnőkkel? :D Az újév slágere a fiatalkorúak futtatása lehet. Talán jobb lenne a dolgok elébe menni, mielőtt elsöpörne mindent.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 13. 18:47
Magyar szarosgatyás peti megkapta a fostalicska díjat...🤣🤣🤣🤣🤣 Mindenkinek ami jár.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. szeptember 13. 18:45
Nagyapám és édesapám - anyai nagyapámat nem ismerhettem, mert már meghalt mire én megszülettem - ilyen férfiak voltak. Mindkét nagyapám végigharcolta az I világháborút és amíg éltek tisztes családapák voltak és édesapám, aki a Don kanyart megjárta példás családapa volt és köztiszteletben álló mérnökként ment nyugdíjba és halt meg fiatalon 66 éves korában.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!