Mit tehetünk az „érzelmi fogyatékos” nemzedékért? – A Férfiak Klubjának alapítója elárulta

Rövid idő alatt meghódította a közösségi médiát az elsőre ártatlannak tűnő orosz popdal, a Sigma Boy. A dalt Mihail Csertisev zeneszerző és 11 éves lánya, Szvetlana Csertiseva (művésznevén Betsy) írta, aki a 12 éves Marija Jankovszkaja társaságában énekelte fel a fülbemászó slágert.

Azonban érdemes kicsit utánanézni, hogy ki is az a sigma boy/male. A sigma male kifejezés az utóbbi években vált népszerűvé a világhálón, különösen a férfiassággal foglalkozó közösségekben. A koncepciót elsősorban a hagyományos alfa-béta férfi hierarchiák alternatívájaként vezették be. „A sigma férfi kifejezés népszerűsítése gyakran a modern férfiasságról szóló diskurzusok részeként jelent meg, amelyek az öntörvényű autonómiát és a senkihez nem alkalmazkodó függetlenséget hangsúlyozzák a hagyományos értékekkel szemben” – derült ki a Beszéderő portál bejegyzéséből.

A fenti trend alapján, a házasság hetében épp ezért azt a kérdést tettük fel Bedő Imrének, a Férfiak Klubja alapítójának, hogy a sigma trend elterjedése, illetve az elmúlt években tapasztalt, a woke ideológia által is táplált liberális életvezetési modellek mennyire befolyásolják a fiatal és a középkorú férfiakat a családalapítást illetően.

Bedő Imre szerint ezek nagy mértékben képesek hatást gyakorolni a társadalomra, mivel „kulturális, szellemi mélységben rontanak meg bennünket”. „Ezekkel a gondolatokkal ráadásul egy olyan életkorban rontják meg a fiatalokat, amikor a személyiségük a legsérülékenyebb.

A társadalommérnökök nagyon értenek ahhoz, hogy mikor milyen tartalmakat kell adniuk mind a fiatal férfiaknak, mind a fiatal nőknek, hogy elkezdjék levezetni őket arról az útról, aminek a vége a családalapítás lenne.

Ezzel párhuzamosan egy olyan útra terelik őket, amely a személyiségükben is torzulást okoz, amit majd jó pénzért kezelhetnek abból, amit keresnek a munkahelyeken” – magyarázta Bedő.

Példaként hozta, hogy manapság nem ritka, hogy a tinédzserek, testi és lelki éretlenségük ellenére, nagyon hamar túl sok partnerrel szereznek szexuális tapasztalatot. „Szabályosan felajánlgatják egymásnak magukat már a kamaszok is. Úgy tekintenek az intim együttlétre, mint a sétára a parkban vagy mint egy társasági érintkezési formára. De ha a testüket rendszeresen odaadják, akkor a lelkük körül fokozatosan kiépül egy több rétegű páncél. Ez védi ugyan őket a sérülésektől, de érzéketlenné válnak és hamar lehetetlenné válik az egészséges kapcsolódás. Nem is csoda, hogy »érzelmi fogyatékosokká« válnak és elköteleződési problémákkal küzdenek. Ezeknek a páncéloknak a lebontása pedig még a pszichológusoknak is ritkán sikerül” – hangsúlyozta.

„Ugyanakkor annak is szemtanúi lehetünk, hogy ezeket az élvezeteket csak a vagyonosabb vagy előnyösebb külsejű fiatalok élhetik meg igazán. Mivel a kapcsolódás nem érzelmi alapú, rengetegen partner nélkül maradnak, és virtuális pótcselekvésekbe menekülnek, mint a pornó- vagy a játékfüggőség. És ez az online világ is egy újabb akadály lehet abban, hogy egymáshoz kapcsolódni tudjanak. Oxitocin hormon sem termelődik online, amely közismerten ugyancsak a másikhoz való kötődést erősíti meg.

Ennek a vegyületnek bizonyítottan megugrik már akkor is a szintje, ha egy személyes találkozás során a felek egymás szemébe néznek”.

Bedő Imre felidézte, hogy a kovid alatt és azt követően is végeztek olyan kutatásokat, melyek során arra voltak kíváncsiak, hogy a közös online időtöltés során is termelődik-e ez a „kötődési hormon”, és kiderült, hogy nem. „Ha online élik a kapcsolataikat, filmek által próbálnak érzelmileg töltődni, a testük leszokik többek között az oxitocin termelésről, és már személyes találkozások során sem termelődik elegendő. Ők persze majd ebből csak a kötődésképteleséget érzékelik. Közben pedig ömlik rájuk a már említett propaganda, melynek célja a család és az értékrendi kereteink gyengítése, egy új mesterséges világ létrehozása, a neomarxizmus erősítése” – ismertette a kulturális megújulással foglalkozó közgazdász.