Nem húzzák az időt Brüsszelben: európai bizottsági delegáció utazik Budapestre Magyar Péterékkel tárgyalni

Megkezdődnek az egyeztetések a leendő magyar kormánnyal.
Az Európai Bizottság delegációja pénteken Budapestre utazik, ahol „megkezdődnek az egyeztetések a leendő magyar kormánnyal” – közölte Paula Pinho, a testület szóvivője csütörtökön.
Tájékoztatása szerint a látogatás célja, hogy mielőbb elinduljanak a tárgyalások a legfontosabb uniós ügyekben, összhangban azzal, amit a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten bejelentett. A szóvivő hangsúlyozta: több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.
„Legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról, mind Magyarország, mind az EU érdeke, hogy mielőbb előrelépés történjen. Ezért ezek előzetes tárgyalások, amelyek célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni, és ne veszítsünk időt. Ez a találkozó célja és kerete” – jelentette ki.
A szóvivő azt is közölte: az egyeztetésnek nincs teljes körű napirendlistája, sokféle téma szóba jöhet.
Ezek első egyeztetések, és nem biztos, hogy mindent érinteni tudunk. A cél az, hogy elindítsuk a párbeszédet, és megnézzük, hol lehet előrelépni”
– fogalmazott.
A sajtótájékoztatón felmerült az is, hogy Magyar Péter korábban nem támogatta Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és azt akár népszavazásra is bocsátaná, miközben a nyugat-balkáni országok érdemalapú csatlakozását részesítené előnyben. Ezzel kapcsolatban a szóvivő úgy reagált: „Bőséges lehetőség lesz arra, hogy megvitassuk az új kormány álláspontját, és ennek megfelelően haladjunk tovább.”
Szó esett a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelről is, amely kapcsán korábban felmerült annak blokkolása. A bizottság álláspontja azonban nem változott: a megállapodást tavaly decemberben megkötötték, és a szükséges feltételek teljesültek. „Annyi változott, hogy Volodimir Zelenszkij két nappal ezelőtt bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezeték április végére ismét működőképessé válhat” – tette hozzá a szóvivő.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
