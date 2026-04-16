04. 16.
csütörtök
04. 16.
csütörtök
ursula von der leyen Magyar Péter európai bizottság

Nem húzzák az időt Brüsszelben: európai bizottsági delegáció utazik Budapestre Magyar Péterékkel tárgyalni

2026. április 16. 15:24

Megkezdődnek az egyeztetések a leendő magyar kormánnyal.

2026. április 16. 15:24
null

Az Európai Bizottság delegációja pénteken Budapestre utazik, ahol „megkezdődnek az egyeztetések a leendő magyar kormánnyal” – közölte Paula Pinho, a testület szóvivője csütörtökön.

Tájékoztatása szerint a látogatás célja, hogy mielőbb elinduljanak a tárgyalások a legfontosabb uniós ügyekben, összhangban azzal, amit a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten bejelentett. A szóvivő hangsúlyozta: több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.

„Legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról, mind Magyarország, mind az EU érdeke, hogy mielőbb előrelépés történjen. Ezért ezek előzetes tárgyalások, amelyek célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni, és ne veszítsünk időt. Ez a találkozó célja és kerete” – jelentette ki.

A szóvivő azt is közölte: az egyeztetésnek nincs teljes körű napirendlistája, sokféle téma szóba jöhet. 

Ezek első egyeztetések, és nem biztos, hogy mindent érinteni tudunk. A cél az, hogy elindítsuk a párbeszédet, és megnézzük, hol lehet előrelépni”

– fogalmazott.

A sajtótájékoztatón felmerült az is, hogy Magyar Péter korábban nem támogatta Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és azt akár népszavazásra is bocsátaná, miközben a nyugat-balkáni országok érdemalapú csatlakozását részesítené előnyben. Ezzel kapcsolatban a szóvivő úgy reagált: „Bőséges lehetőség lesz arra, hogy megvitassuk az új kormány álláspontját, és ennek megfelelően haladjunk tovább.”

Szó esett a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelről is, amely kapcsán korábban felmerült annak blokkolása. A bizottság álláspontja azonban nem változott: a megállapodást tavaly decemberben megkötötték, és a szükséges feltételek teljesültek. „Annyi változott, hogy Volodimir Zelenszkij két nappal ezelőtt bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezeték április végére ismét működőképessé válhat” – tette hozzá a szóvivő.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. április 16. 16:14
A háttérben az a rasztahajú barna bőrű férfi nem a "Moszlim Testvériség" egyik alkalmazottja az Európai Parlementben?
hegyaljai-2
2026. április 16. 16:12
Bármiről beszélhetnek, de semmit nem írhat alá. Ha majd teljesítünk mindent, akkor majd jön egy 15-fős holland NGO, hogy még azt is csináljuk meg, és Ursula mosolyogva bejelent, hogy még nem mehet a pénz.
nefelejcs-920
2026. április 16. 16:12
Nagyon sürgős lehet nekik, hisz még nincs új kormány felállítva!!! Jönnek megregulázni a messiást már most?!
SyncBaer
2026. április 16. 16:10
Tárgyalni jönnek? Na ne ... A szúnyogcsődör lázasan forgatja majd az értelmezőszótárt, hogy mi a különbség a tárgyalás és a parancsolás között.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!