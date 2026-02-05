Ft
02. 05.
csütörtök
Meglepetés a javából: az amerikaiak mást állítanak, mint a magyarok

2026. február 05. 09:12

Tatabányán már minden készen áll a hétvégi Davis-kupa-párharcra. A magyarok az amerikaiakkal játszanak a továbbjutásért.

2026. február 05. 09:12
null

Bob Bryan, az amerikaiak kapitánya továbbjutást vár, míg Bardóczky Kornél, a magyarok szakvezetője meglepetésre számít a tenisz Davis-kupa-selejtezőben, amelyre Tatabányán kerül sor a hétvégén. Az ikertestvérével, Mike-kal párosban olimpiai és világbajnok, 16-szoros Grand Slam-győztes szakvezető a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, mindannyian nagyszerűen érzik magukat Tatabányán.

„Egy új és modern csarnokban fogunk szerepelni egy kiválóan megépített salakpályán – jelentette ki. – 

Remekül pattannak a labdák, nem csúszik túlságosan a borítás,

emellett a szállásunk és a kiszolgálás sem hagy kívánnivalót maga után. Elég hideg van kint, de kihasználtuk az alkalmat, és tegnap (kedden) kimentünk hógolyózni. Tudtuk, hogy a legjobb játékosaink kihívást jelenthetnek a magyaroknak, és nem lepődtünk meg azon, hogy okosan a salakot választották. Ha Amerikában játszanánk, akkor ott lenne kemény pályán Taylor Fritz és Ben Shelton is, itt nehezebb dolgunk lesz, de elégedett vagyok az összeállításunkkal.”

A világranglistán 22., négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul közelmúltbeli csatlakozásáról Bob Bryan elmondta, éljátékosának van már Dk-rutinja, a párosspecialista Christian Harrisonról pedig mindent elmond, hogy a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.

A kapitány egyesben még Ethan Quinn (68.) és Emilio Nava (82.), párosban pedig Austin Krajicek (52. a páros rangsorban) játékára számíthat a Multifunkcionális Sportcsarnokban.

BRYAN, Bob
Bob Bryan párosban 16 Grand Slam-címet nyert ikertesvérével, Mike-kal (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

Bardóczky Kornél csapatában 

  • Marozsán Fábián (46.),
  • Piros Zsombor (176.),
  • Fajta Péter (533.),
  • Valkusz Máté (622.) 
  • és Füle Mátyás (781.) kapott helyet. 

Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést. A szakvezető az MTI-nek elmondta, Harrison csatlakozása volt a kisebb meglepetés a túloldalon.

„Eredetileg két egyéni és két páros játékost neveztek, és tudtuk, hogy lesz még egy ötödik játékosuk. Az viszont meglepett, hogy ilyen magasan rangsorolt teniszező érkezett, mint Tommy Paul, ez csak a múlt héten derült ki számunkra, úgyhogy belőle külön készülünk. 

Ez a mesterséges összetevőkkel kevert salak kicsit mindenkinek új, mert jobban csúszik a szokásosnál, de szombatig van idő megszokni”

– fejtette ki a kapitány, hozzátéve, egyértelműen az amerikaiak a párharc esélyesei, de a magyarok hazai pályán mindent megtesznek azért, hogy meglepetést okozzanak.

BARDÓCZKY Kornél; MAROZSÁN Fábián
Bardóczky Kornél és Marozsán Fábián a szerdai sajtótájékoztatón (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

Marozsán Fábián azzal kezdte, hogy több mint nyolc hónapja nem játszott salakon, de az elmúlt napokban volt alkalma hozzászokni a körülményekhez.

Nekem kicsit csúszós a pálya, de szerencsére nem pattannak túl magasra a labdák.

Ami a konkrét várakozásaimat illeti, egyelőre várjuk meg a sorsolást, nem akarom túlgondolni ezt, de biztosan erős ellenféllel fogok összecsapni. Bízom benne, hogy valami maradandót tudok alkotni a hétvégén. A Davis-kupa mindig más, ott bármi megtörténhet. Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de volt ez már így máskor is. Az biztos, hogy lilabőrös érzés lesz telt ház előtt játszani” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A novemberi, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsán Fábiánék a 32-szeres bajnok Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda.

A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.

Az amerikaiak elleni csatát szombaton és vasárnap rendezik Tatabányán, a sorsolásra pedig pénteken 13 órakor kerül sor.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

 

Reszelő Aladár
2026. február 05. 10:47
Fucsovics azért beszállhatott volna. Két TOP50-es játékos+salak+hazai pálya még akár ki is adhat valamit. De azért szurkolunk! Hajrá fiúk!
