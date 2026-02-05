Meglepetés a javából: az amerikaiak mást állítanak, mint a magyarok

Nyíltan reagált a provokációra: megszólalt a magyar, akivel nem hajlandó kezet fogni ukrán ellenfele
Tatabányán már minden készen áll a hétvégi Davis-kupa-párharcra. A magyarok az amerikaiakkal játszanak a továbbjutásért.
Bob Bryan, az amerikaiak kapitánya továbbjutást vár, míg Bardóczky Kornél, a magyarok szakvezetője meglepetésre számít a tenisz Davis-kupa-selejtezőben, amelyre Tatabányán kerül sor a hétvégén. Az ikertestvérével, Mike-kal párosban olimpiai és világbajnok, 16-szoros Grand Slam-győztes szakvezető a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, mindannyian nagyszerűen érzik magukat Tatabányán.
„Egy új és modern csarnokban fogunk szerepelni egy kiválóan megépített salakpályán – jelentette ki. –
Remekül pattannak a labdák, nem csúszik túlságosan a borítás,
emellett a szállásunk és a kiszolgálás sem hagy kívánnivalót maga után. Elég hideg van kint, de kihasználtuk az alkalmat, és tegnap (kedden) kimentünk hógolyózni. Tudtuk, hogy a legjobb játékosaink kihívást jelenthetnek a magyaroknak, és nem lepődtünk meg azon, hogy okosan a salakot választották. Ha Amerikában játszanánk, akkor ott lenne kemény pályán Taylor Fritz és Ben Shelton is, itt nehezebb dolgunk lesz, de elégedett vagyok az összeállításunkkal.”
A világranglistán 22., négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul közelmúltbeli csatlakozásáról Bob Bryan elmondta, éljátékosának van már Dk-rutinja, a párosspecialista Christian Harrisonról pedig mindent elmond, hogy a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.
A kapitány egyesben még Ethan Quinn (68.) és Emilio Nava (82.), párosban pedig Austin Krajicek (52. a páros rangsorban) játékára számíthat a Multifunkcionális Sportcsarnokban.
Bardóczky Kornél csapatában
Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést. A szakvezető az MTI-nek elmondta, Harrison csatlakozása volt a kisebb meglepetés a túloldalon.
„Eredetileg két egyéni és két páros játékost neveztek, és tudtuk, hogy lesz még egy ötödik játékosuk. Az viszont meglepett, hogy ilyen magasan rangsorolt teniszező érkezett, mint Tommy Paul, ez csak a múlt héten derült ki számunkra, úgyhogy belőle külön készülünk.
Ez a mesterséges összetevőkkel kevert salak kicsit mindenkinek új, mert jobban csúszik a szokásosnál, de szombatig van idő megszokni”
– fejtette ki a kapitány, hozzátéve, egyértelműen az amerikaiak a párharc esélyesei, de a magyarok hazai pályán mindent megtesznek azért, hogy meglepetést okozzanak.
Marozsán Fábián azzal kezdte, hogy több mint nyolc hónapja nem játszott salakon, de az elmúlt napokban volt alkalma hozzászokni a körülményekhez.
Nekem kicsit csúszós a pálya, de szerencsére nem pattannak túl magasra a labdák.
Ami a konkrét várakozásaimat illeti, egyelőre várjuk meg a sorsolást, nem akarom túlgondolni ezt, de biztosan erős ellenféllel fogok összecsapni. Bízom benne, hogy valami maradandót tudok alkotni a hétvégén. A Davis-kupa mindig más, ott bármi megtörténhet. Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de volt ez már így máskor is. Az biztos, hogy lilabőrös érzés lesz telt ház előtt játszani” – tette hozzá.
A novemberi, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsán Fábiánék a 32-szeres bajnok Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda.
A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.
Az amerikaiak elleni csatát szombaton és vasárnap rendezik Tatabányán, a sorsolásra pedig pénteken 13 órakor kerül sor.
