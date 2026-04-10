Teljes sokk Győrben: döbbenetes módon kapott ki az ETO (VIDEÓ)

„Felfoghatatlan gól” – az év potyáját kapta a Diósgyőr, akár a bajnok cím is múlhat rajta (VIDEÓ)
Hajdú B. István sem hitt a szemének.
Óriási sikert aratott a Tatabánya. A gárda elképesztő góllal nyert az ETO vendégeként.
A Tatabánya egy utolsó pillanatos góllal 25–24-re nyert a győri ETO University HT otthonában a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.
A hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4–0-s sorozatot. Az utolsó perc 24–24-es döntetlenről indult, a Tatabánya utolsó támadása nem zárult góllal, a Győr utolsó akciója során pedig a vendégek brazil légiósa, Patrick André Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és nagy bravúrral az üresen hagyott hazai kapuba dobta – írja a Magyar Távirati Iroda.
Az idén remeklő Bányász így mindkét pontot elcsente Győrből, és továbbra is lehet esélye a bajnoki döntőt érő második helyre a férfi K&H Ligában – tette hozzá az M4 Sport.
Ezek a furcsa gólok napja volt, hiszen mint megírtuk, a labdarúgó NB I is hozott egy nem akármilyen találatot. Bizonyos értelemben ott is az ETO volt az egyik szenvedő fél, hiszen a Ferencváros ennek a potyának köszönhetően jött vissza a meccsbe a Diósgyőr ellen, és végül nyert, amivel három pontra csökkentette hátrányát az éllovas győriekkel szemben.
Hajdú B. István sem hitt a szemének.
Nyitókép: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook
