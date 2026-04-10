Teljes sokk Győrben: döbbenetes módon kapott ki az ETO (VIDEÓ)

A Tatabánya egy utolsó pillanatos góllal 25–24-re nyert a győri ETO University HT otthonában a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

A hajrában előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak 4–0-s sorozatot. Az utolsó perc 24–24-es döntetlenről indult, a Tatabánya utolsó támadása nem zárult góllal, a Győr utolsó akciója során pedig a vendégek brazil légiósa, Patrick André Toniazzo Lemos a saját hatosvonalán megszerezte a labdát és nagy bravúrral az üresen hagyott hazai kapuba dobta – írja a Magyar Távirati Iroda.