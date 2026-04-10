„Felfoghatatlan gól” – az év potyáját kapta a Diósgyőr, akár a bajnok cím is múlhat rajta (VIDEÓ)

Óriási bajba kerülhetett volna a Fradi, de hatott az elégedetlenkedő szurkolók „ébresztője”
Tapad a Ferencváros a győriekre.
Hajdú B. István sem hitt a szemének. Hihetetlen góllal egyenlített a Fradi a Diósgyőr ellen.
Ezekben a percekben is tart a Ferencvárosi TC és a Diósgyőri VTK egymás elleni NB I-es labdarúgó mérkőzése 29. fordulóból. A második játékrész elején nem akármilyen potya góllal egyenlített a Fradi.
Az 51. percben Elton Acolatse adott be a bal oldalról, de beadása túlságosan is mély volt. A Diósgyőr kapusa, Megyeri Gábor viszont elszámolta magát, ki akarta engedni a labdát, csakhogy az becsavarodott a hosszú sarokba.
A Ferencváros végül meg is fordította a meccset, és 3–1-re nyert.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA, archív
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök vidéki országjárásának utolsó napján megígérte: ha vasárnap megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.