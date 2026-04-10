DVTK NB I FTC

Óriási bajba kerülhetett volna a Fradi, de hatott az elégedetlenkedő szurkolók „ébresztője”

2026. április 10. 21:56

Az első félidőben hátrányba került a Ferencváros, de a szünet után könnyedén fordított a DVTK ellen az NB I 29. fordulójában. Ez történt az FTC–Diósgyőrön.

2026. április 10. 21:56
Nagy-Pál Tamás

PAFC–ETO FC 1–4: rárakták a terhet a győriek a Ferencváros játékosaira az FTC–Diósgyőr előtt, ugyanis sikerük miatt a fővárosi zöld-fehéreknek mindenképp győzniük kellett ahhoz az NB I 29. fordulójában, hogy a saját kezükben maradjon a sorsuk a bajnoki címért folytatott harcban. Mint ismeretes, a játéknap előtt az ETO egy meccsel többet játszva hárompontos előnnyel vezette a tabellát, míg a Fradi jövő kedden éppen a Puskás ellen pótol bajnokit. 

Robbie Keane a hatalmas tét ellenére is ügyelt a Magyar Labdarúgó-szövetség „magyarszabályának” betartására: a kezdőcsapatban Dibusz Dénes, Osváth Attila, a Loki ellen duplázó Marius Corbu, Szalai Gábor és Nagy Barnabás is rendelkezett magyar állampolgársággal. A bennmaradásért egyre kilátástalanabb harcot vívó Diósgyőr oldalán Megyeri Gábor másodszor állhatott az évadban a kapuban, míg bekerült a csapattal még egyetlen mérkőzést sem nyerő Nebojsa Vignjevics vezetőedző kezdőjébe a mindössze 19 éves saját nevelésű játékos, Macsó Máté, aki ezzel debütált az NB I-ben.

A találkozó előtt mindenki a ferencvárosi tábort figyelte, ugyanis a hírek szerint a múlt heti, DVSC elleni meccs előtt összetűzésbe kerültek egymással az ultrák, úgyhogy kíváncsian, vagy inkább aggódva várták a Groupama Arénában, vajon lesz-e az esetnek folytatása. Úgy tűnt, hogy a lelátón nem lett, a kinti történésekről pedig nem tudunk megbízható információról beszámolni. A két csapat kivonulásánál rá is kezdtek a szurkolásra – ahogy a vendég miskolciak is –, így remek hangulatban kezdődött a találkozó.

Az első kaput találó lövés meglepetésre a vendégekhez fűződött Lamin Colley révén, de Dibusznak nem okozott gondot a lapos löket. Egyébként a hazaiak léptek fel támadólag, látszott, hogy szeretnék egy gyors góllal megtörni az ellenálást, de ez nem sikerült, állták a miskolciak a sarat. A Fradinak már a 18. percben cserélnie kellett Yusuf sérülése miatt, akit Alexander Vallejo kaszált el, a ferencvárosi támadó neki is ugrott a spanyolnak, és még akkor is dühösen reklamált, amikor lesántikált a pályáról – Lenny Joseph állt be a helyére.

A 23. percben pedig jött a hazai hidegzuhany: vezetést szerzett a tabella utolsó előtti helyén álló DVTK! Az első mérkőzésén játszó Macsó adta be a labdát, ami Osváthon megpattant, az érkező Pető Milán pedig a kapuba fejelte első gólját diósgyőri színekben, 0–1.

Érdekesség, hogy Pető legutóbb tavaly októberben még a Paks színeiben volt eredményes az NB I-ben, akkor is a Fradi otthonában talált be.

A 33. percig kellett várni, hogy igazán veszélyes helyzetbe kerüljön a fővárosi csapat: Mohammed Abu Fani kapu elé ívelt szabadrúgására Megyeri nagyon rosszul jött ki a kapujából, így Toon Raemaekers fejelhetett, de fölé szállt a labda. Egyébként a labdatartáson kívül sok elképzelés nem volt a hazaiak játékában, miközben Macsó a folytatásban is komoly gondot okozott a ferencvárosi védőknek.

Nem csoda, hogy a szurkolók „Ébresztő, ébresztő” skandálása mellett ért véget az első játékrész.

FTC–Diósgyőr: hatott az ébresztő

Gyaníthatóan Robbie Keane is fújhatott egy igen erőteljes „Ébresztőt” az öltözőben, a szünet után ugyanis gyorsan ledolgozta hátrányát az FTC.

A csereként beállt, ősszel még diósgyőri Elton Acolatse beadása lecsúszott, így Megyerit becsapva a bal felső sarokban kötött ki, óriási potyagóllal lett meg az egyenlítés, 1–1.

Tíz perc sem telt el, amikor ismét ünnepelhetett a Groupama Aréna közönsége, ugyanis már a vezetést is megszerezték a hazaiak, Acolatse ismét főszereplő volt.

A Diósgyőrtől a télen igazolt légiós lövését még védte Megyeri, de a kipattanóra érkezett Joseph, és a jobb felső sarokba emelt, 2–1.

A 75. percben pedig a mérkőzés is eldőlt: Mariano Gómez bólintott a szünetben csereként beállt Gruber Zsombor szabadrúgása után a kapuba, Megyeri csak beleérni tudott a labdába.

A Diósgyőr így hiába ijesztett rá a Fradira, a címvédő a második félidőre felébredt, és bedarálta ellenfelét, ezzel ismét három pontra zárkózott az egy meccsel kevesebbet játszó ETO mögé. Jövő héten pedig

  • kedden megmérkőzik a Puskás Akadémiával
  • míg vasárnap következik a győriek elleni szuperrangadó.

Mindeközben a miskolciak egyre távolabb kerülnek a bennmaradástól.

NB I, 29. forduló
FTC–DVTK 3–1 (0–1)
Gól: Acolatse (50.), Joseph (59.), M. Gómez (75.) ill., Pető M. (23.)

***

