Nem várt hőse lett a Fradinak Debrecenben – de Robbie Keane-ék nem kerültek közelebb a bajnoki címhez

Mankóval jár a magyar válogatott játékos a görögök elleni meccs óta
A törést megúszta, de feltehetően így is többhetes kihagyás vár rá.
Marius Corbu megszerezte az első góljait a zöld-fehérek színeiben. A Ferencváros legyőzte idegenben a DVSC-t az NB I vasárnapi rangadóján, de megmaradt a hárompontos hátránya a listavezető ETO-hoz képest.
A Ferencváros 2–0-ra nyert Debrecenben a labdarúgó NB I 28. fordulójának rangadóján. A zöld-fehérek mindkét gólját Marius Corbu lőtte a második félidőben.
A hazai pálya a két együttes legutóbbi három összecsapásán nem jelentett előnyt, mivel rendre a vendégcsapat győzött. Decemberben a Groupama Arénában Bárány Donát góljával a Debrecen, de a góllövőlistán 12 találattal második helyen álló válogatott csatár bokasérülése miatt ezúttal nem léphetett pályára, s ez érződött is a hajdúságiak támadójátékán.
A Ferencváros – melynek kezdő tizenegyében Dibusz Dénes mellett ezúttal Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Marius Corbu és az Osváth Attila helyén jobb oldali szárnyvédőként futballozó Madarász Ádám volt az öt magyar – veszélyesebben kezdett, két támadója, Franko Kovacevic és Bamidele Yusuf könnyen került a hazaiak kapujának közelébe, de valódi gólszerzési lehetőség csak előbbi légiós előtt adódott. A játékrész hátralévő részében csökkent az iram és a színvonal, igaz, a Debrecen csaknem vezetést szerzett a 41. percben, amikor a venezuelai Josua Mejías testéről a bal kapufa tövére perdült a labda, majd Yusuf felszabadított.
A fordulás után a vendégek nagyobb intenzitással futballoztak, ennek eredményeként negyedóra alatt kétgólos előnybe kerültek. Sőt, Corbu duplája után Kovacevic a 66., illetve Yusuf a 74. percben végleg eldönthette volna a rangadót, de a labda a horvát légiós lövése után a bal, a nigériai csatár gurítása után pedig a jobb kapufa tövéről pattant vissza.
A kimaradt lehetőségek végül nem számítottak, a címvédő zöld-fehérek magabiztosan nyertek, így a két együttes közötti párharc sorozatban negyedik összecsapásán is az idegenben játszó csapat győzött.
Corbu pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.
A Ferencváros a sikere ellenére maradt hárompontos hátrányban a tabellán a listavezető ETO-hoz képest, amely a forduló záró mérkőzésén Nadir Benbuali tizenegyesével 1–0-ra legyőzte a Nyíregyházát.
LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencváros 0–2 (Corbu 53., 60.)
Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia 1–2 (Vallejo 19., ill. Lukács D. 85., Nagy Zs. 90+3. – 11-esből)
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus 1–0 (Benbuali 25. – 11-esből)
A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA
Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt
