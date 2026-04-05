Marius Corbu DVSC Debreceni VSC Ferencváros NB I FTC

Nem várt hőse lett a Fradinak Debrecenben – de Robbie Keane-ék nem kerültek közelebb a bajnoki címhez

2026. április 05. 19:11

Marius Corbu megszerezte az első góljait a zöld-fehérek színeiben. A Ferencváros legyőzte idegenben a DVSC-t az NB I vasárnapi rangadóján, de megmaradt a hárompontos hátránya a listavezető ETO-hoz képest.

A Ferencváros 2–0-ra nyert Debrecenben a labdarúgó NB I 28. fordulójának rangadóján. A zöld-fehérek mindkét gólját Marius Corbu lőtte a második félidőben.

A hazai pálya a két együttes legutóbbi három összecsapásán nem jelentett előnyt, mivel rendre a vendégcsapat győzött. Decemberben a Groupama Arénában Bárány Donát góljával a Debrecen, de a góllövőlistán 12 találattal második helyen álló válogatott csatár bokasérülése miatt ezúttal nem léphetett pályára, s ez érződött is a hajdúságiak támadójátékán.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
A Ferencváros – melynek kezdő tizenegyében Dibusz Dénes mellett ezúttal Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Marius Corbu és az Osváth Attila helyén jobb oldali szárnyvédőként futballozó Madarász Ádám volt az öt magyar – veszélyesebben kezdett, két támadója, Franko Kovacevic és Bamidele Yusuf könnyen került a hazaiak kapujának közelébe, de valódi gólszerzési lehetőség csak előbbi légiós előtt adódott. A játékrész hátralévő részében csökkent az iram és a színvonal, igaz, a Debrecen csaknem vezetést szerzett a 41. percben, amikor a venezuelai Josua Mejías testéről a bal kapufa tövére perdült a labda, majd Yusuf felszabadított.

A fordulás után a vendégek nagyobb intenzitással futballoztak, ennek eredményeként negyedóra alatt kétgólos előnybe kerültek. Sőt, Corbu duplája után Kovacevic a 66., illetve Yusuf a 74. percben végleg eldönthette volna a rangadót, de a labda a horvát légiós lövése után a bal, a nigériai csatár gurítása után pedig a jobb kapufa tövéről pattant vissza.

 

A kimaradt lehetőségek végül nem számítottak, a címvédő zöld-fehérek magabiztosan nyertek, így a két együttes közötti párharc sorozatban negyedik összecsapásán is az idegenben játszó csapat győzött. 

Corbu pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.

A Ferencváros a sikere ellenére maradt hárompontos hátrányban a tabellán a listavezető ETO-hoz képest, amely a forduló záró mérkőzésén Nadir Benbuali tizenegyesével 1–0-ra legyőzte a Nyíregyházát.

 

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencváros 0–2 (Corbu 53., 60.)
Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia 1–2 (Vallejo 19., ill. Lukács D. 85., Nagy Zs. 90+3. – 11-esből)
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus 1–0 (Benbuali 25. – 11-esből)

A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA

  1. eto 56 pont
  2. ferencváros 53
  3. zalaegerszeg 45
  4. dvsc 45
  5. paks 44

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. április 05. 20:28
A legmagyarabb"Fradi" :3 magyar a kezdőcsapatban.
Halder_1899
2026. április 05. 19:21
HAJRÁ FRADI !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!