Merényletkísérlet a magyar gázellátás ellen: az elemzők szerint a tét nemcsak Magyarország, hanem Európa jövője

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Deák Dániel és Nógrádi György szerint az energiaellátásért folyó globális küzdelem újabb állomását láthatjuk a Török Áramlat elleni vajdasági robbantási kísérletben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök pedig összehívta a Védelmi Tanács rendkívüli ülését. A helyzetről a Patrióta mai műsorában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő adtak gyorselemzést.
Ezt is ajánljuk a témában
Nógrádi György szerint az eset egyértelműen beleilleszkedik az elmúlt időszak tendenciájába. Mint fogalmazott,
az ukránok az elmúlt napokban jó párszor próbálták fölrobbantani” a Török Áramlatot,
ami szerinte nem véletlen, hiszen
Ukrajna alapvető célja az orosz kőolaj és földgáz Európába juttatásának megakadályozása”.
A szakértő hangsúlyozta: az energiaárak emelkedése és a globális konfliktusok – különösen a Közel-Keleten zajló események – tovább növelik a tétet, így minden ilyen támadási kísérlet stratégiai jelentőséggel bír.
Nógrádi szerint a történtek nem csupán az energetika kérdéskörébe tartoznak. Mint fogalmazott:
Egy nagy játszma részesei vagyunk”, ahol a térség országai – köztük Szerbia és Horvátország – is egyre élesebb feszültségek mentén mozognak, miközben Ukrajna „provokációk tömegét követi el Európában”.
Hangsúlyozta, hogy a mostani ügy különösen súlyos, mert egy esetleges robbantás nemcsak gazdasági, hanem ellátásbiztonsági és akár emberi kockázatokat is hordozott volna.
A politikai következményekre reflektálva Deák Dániel úgy fogalmazott:
Az energiáért nagyon nagy harc folyik a világban”, és a konfliktusok jelentős része is erre vezethető vissza.
Szerinte világosan látszik, hogy
Ukrajna és Brüsszel is azt akarta elérni, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról.”
Ez szerinte deklarált politikai célként jelenik meg, ennek fényében a mostani merényletkísérlet sem értelmezhető elszigetelt esetként.
Az elemző rámutatott arra is, hogy a korábbi Északi Áramlat-robbanás körüli kommunikációhoz hasonló mintázat figyelhető meg:
akkor sokan Oroszországot vádolták, később azonban kiderült, hogy Ukrajna volt a tettes.
Most is úgy látja, hogy „egyértelműen az ukránoknak az érdeke az, hogy ez a vezeték megsérüljön”, hiszen ezzel akadályozható meg az orosz energia Magyarországra jutása.
A szakértők egyetértettek abban, hogy a történtek túlmutatnak az energetikán, és közvetlen kapcsolatban állnak a magyar belpolitikával is. Nógrádi György szerint
a tét nem a magyarországi választás, a tét Európa jövője”.
Míg Deák Dániel úgy látja:
az elkövetkező időszakban „mindent bevetnek azok a nemzetközi erők, amelyek abban érdekeltek, hogy Magyarországnak egy olyan kormánya legyen, amely (...) leválik az olcsó orosz energiáról”.
A két elemző szerint az energiaellátás kérdése a következő évek meghatározó témája lesz Európában, és ebben Magyarország kulcsszerepet játszik. A Török Áramlat elleni támadási kísérlet pedig azt jelzi: az energiabiztonság ma már nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is, amely közvetlenül befolyásolhatja az ország szuverenitását és mozgásterét.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendkívüli helyzetről Aleksandar Vučić szerb elnök is kiadott egy közleményt.
Fotó: A szerb rendőrség különleges egységei a merényletkísérlet helyszínén / Facebook