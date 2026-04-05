Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze – katonai művelet készülhetett Magyarország ellen!

„Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak” – közölte Orbán Viktor közösségi oldalán.

A miniszterelnök hozzátette, a nyomozás folyamatban van, ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.