„Nem kérdés, kinek kell védenie a válogatottban” – Dibusz Dénes a Mandinernek

Említette, hogy három mérkőzésen védett a visszatérése óta. Az első, Kazincbarcika elleni találkozó után azt nyilatkozta, hogy még vannak fájdalmai. Ezek elmúltak már azóta?

Nem, a helyzetem még jó ideig stagnálni fog. Apróbb lépéseket tudok tenni előre, de ez egy hosszú időt igénylő folyamat, mire teljesen meggyógyul, vagy ahhoz közeli állapotba kerül. Most az a lényeg, hogy a játékban nem hátráltat különösebben, a többi részén pedig dolgozunk tovább.

Kétszer is meg kellett műteni. Nehéz időszakon van túl?

Nem így terveztem. Ha a második operációra nem lett volna szükség, akkor gyorsabb lett volna a rehabilitáció és a visszatérés, de ezen már nem tudok változtatni, ilyen a sors. Sikerült megbirkóznom vele, annak pedig örülök, hogy harmincöt évesen történt először ilyen probléma velem, ami miatt több hónapot kellett kihagynom. Természetes velejárója egy labdarúgó pályafutásának, hogy megsérül, szerencse, hogy ez nekem még nem is volt olyan drámai. Láthatjuk, hogy vannak csapattársaim, akiket sajnos sokkal súlyosabb sérülések érnek.

Ha már a korát említi: nem motoszkált a fejében, hogy ennyi idősen sikerül-e a visszatérés?

Egyáltalán nem. Egy ujjsérülésből vissza lehet jönni, még akkor is, ha egy kapusnál az eléggé kellemetlen dolog. Meg sem fordult a fejemben, hogy ez befolyásolhatná a jövőmet.

Milyen szemmel nézte Gróf Dávid teljesítményét? Mennyire fél ilyenkor egy kapus, hogy elveszíti a helyét a csapatban?

Egy sérülés során mindenkinek megfordul a fejében, hogy ha a helyén jól teljesítenek és a csapatnak is jól megy, akkor a felépülése után az edző nem biztos, hogy változtatni fog. Nálam is benne volt a pakliban, de nem agyaltam túl a dolgot, nem akartam ezen pörögni. A lényeg az volt, hogy újra tudjak edzeni, és ha megkapom a lehetőséget – mert olyan állapotban vagyok –, akkor képes legyek jól teljesíteni. Én maximálisan megértem azt is, hogy Gróf Dávidnak jól megy, a csapat is jól szerepel, ezért Robbie Keane nem vált – ez teljesen normális. Én is sokáig voltam kedvezményezett, ha jól védtem, senkinek nem volt esélye, hogy kiszorítson a kapuból. Ezen a poszton ez már csak így működik.