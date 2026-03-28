„Nem kérdés, kinek kell védenie a válogatottban” – Dibusz Dénes a Mandinernek

Marco Rossi a Mandineren keresztül üzent Arne Slotnak: „Én sem szólok bele, mikor játszatja hátvédként Szoboszlait…”
A magyar kapitány nem örült a liverpooli tréner kijelentésének.
Saját bevallása szerint ha jól védett, senkinek nem volt esélye, hogy kiszorítsa a Fradi kapujából. Dibusz Dénes többek között a sérüléséről, válogatottságról, fiatalításról és a bajnoki versenyfutásról is beszélt lapunknak.
Régen fordult elő, hogy bár Dibusz Dénes nem sérült, még sincs ott a magyar válogatottban. Mennyire furcsa érzés?
Régen volt már ilyen, az biztos, de nem ért meglepetésként, hiszen tudtam, hogy most egy hosszú kihagyás van mögöttem – válaszolta a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes a Mandinernek.– Nemrég tértem vissza, azóta pedig még csak három meccsen védtem. Én is azt tartottam logikusnak, hogy ilyenkor nem hív be a szövetségi kapitány. Meg nyilvánvalóan a jövőre is gondolnia kell: vannak olyan fiatal kapusok, akik megérdemlik a lehetőséget, és a jövőben már nekik kell megoldaniuk a feladatot. Ez a márciusi és júniusi összetartás tökéletes alkalom arra, hogy a kapitány nemcsak a kapusok, de a mezőnyjátékosok esetében is testközelből ismerje meg az új arcokat.
Marco Rossi viszont azt mondta, hogy „Dibusz Dénes még nincs csúcsformában”. Ebből én arra következtetek, hogy számol önnel a közeljövőben.
Nekem most tényleg az az első, hogy az idény hátralévő részét a lehető legsikeresebben és egészségesen tudjam zárni, utána meglátjuk, milyen véleménnyel lesz rólam.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt kijelenthetjük, hogy Tóth Balázs személyében komoly posztriválisa van a nemzeti csapatban?
Nem nevezném ezt rivalizálásnak, mert ősszel is úgy alakultak a dolgok, hogy nem voltunk egy időben a keretben. Azért sem gondolom annak, mert más fázisában vagyunk a karrierünknek. Ténylegesen is övé a jövő, úgyhogy nem nagyon kérdés szerintem, kinek kell védenie a válogatottban. Ez egy teljesen normális és egészséges folyamat. Bizonyos szakaszok lezárulnak és közben újak kezdődnek. Vannak átmeneti időszakok, ez most lezajlott az elmúlt fél-egy évben, amikor ő is tudott tapasztalatot szerezni. Szerintem most már egyértelmű, hogy főként vele kell számolnia a szövetségi kapitánynak, ha egészséges.
Említette, hogy három mérkőzésen védett a visszatérése óta. Az első, Kazincbarcika elleni találkozó után azt nyilatkozta, hogy még vannak fájdalmai. Ezek elmúltak már azóta?
Nem, a helyzetem még jó ideig stagnálni fog. Apróbb lépéseket tudok tenni előre, de ez egy hosszú időt igénylő folyamat, mire teljesen meggyógyul, vagy ahhoz közeli állapotba kerül. Most az a lényeg, hogy a játékban nem hátráltat különösebben, a többi részén pedig dolgozunk tovább.
Kétszer is meg kellett műteni. Nehéz időszakon van túl?
Nem így terveztem. Ha a második operációra nem lett volna szükség, akkor gyorsabb lett volna a rehabilitáció és a visszatérés, de ezen már nem tudok változtatni, ilyen a sors. Sikerült megbirkóznom vele, annak pedig örülök, hogy harmincöt évesen történt először ilyen probléma velem, ami miatt több hónapot kellett kihagynom. Természetes velejárója egy labdarúgó pályafutásának, hogy megsérül, szerencse, hogy ez nekem még nem is volt olyan drámai. Láthatjuk, hogy vannak csapattársaim, akiket sajnos sokkal súlyosabb sérülések érnek.
Ha már a korát említi: nem motoszkált a fejében, hogy ennyi idősen sikerül-e a visszatérés?
Egyáltalán nem. Egy ujjsérülésből vissza lehet jönni, még akkor is, ha egy kapusnál az eléggé kellemetlen dolog. Meg sem fordult a fejemben, hogy ez befolyásolhatná a jövőmet.
Milyen szemmel nézte Gróf Dávid teljesítményét? Mennyire fél ilyenkor egy kapus, hogy elveszíti a helyét a csapatban?
Egy sérülés során mindenkinek megfordul a fejében, hogy ha a helyén jól teljesítenek és a csapatnak is jól megy, akkor a felépülése után az edző nem biztos, hogy változtatni fog. Nálam is benne volt a pakliban, de nem agyaltam túl a dolgot, nem akartam ezen pörögni. A lényeg az volt, hogy újra tudjak edzeni, és ha megkapom a lehetőséget – mert olyan állapotban vagyok –, akkor képes legyek jól teljesíteni. Én maximálisan megértem azt is, hogy Gróf Dávidnak jól megy, a csapat is jól szerepel, ezért Robbie Keane nem vált – ez teljesen normális. Én is sokáig voltam kedvezményezett, ha jól védtem, senkinek nem volt esélye, hogy kiszorítson a kapuból. Ezen a poszton ez már csak így működik.
Mennyire volt rossz a képernyő előtt nézni a Braga elleni visszavágót az Európa-liga nyolcaddöntőjében?
Nehéz volt, főleg amiatt, mert nem tudtam segíteni, nem volt ráhatásom semmire. Elég korán látni lehetett, hogy ez egy másik mérkőzés lesz, mint a hazai volt.
De azért a nemzetközi menetelésre nagyon büszke lehet a Fradi.
Mindenképpen! Nemcsak az elvárásokat, hanem a saját elképzeléseinket is túlteljesítettük. Nem gondolom, hogy bárki számított ilyen alapszakaszra tőlünk. Nagyon jól néztünk ki végig, az utolsó fordulóig volt esélyünk a legjobb nyolcba jutásra. Nem jött össze, de után a Ludogorecet kiejtettük, újfent bizonyítottuk, hogy jobbak vagyunk náluk. Kihoztuk magunkból a maximumot, tényleg mindenki büszke lehet rá.
Most már viszont a Magyar Kupára és a hazai bajnokságra koncentrálhatnak. Tavaly a Puskás Akadémia ellen vívtak kiélezett csatát, de mintha ez az ETO annál a felcsútinál is jobb csapatnak tűnne.
Mondjuk úgy, hogy a győriek játéka hétről hétre jobb képet mutat. Gyakorlatilag már az előző idény második fele óta nagyon jó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. Komolyan kell venni őket, a maximumra lesz szükség tőlünk ahhoz, hogy az idei bajnoki címet is be tudjuk zsebelni.
Készítettem egy kimutatást arról, hogyan szerepel a nemzetközi kupabúcsúk után a Fradi: egy kivételtől eltekintve mindig megtáltosodott az elmúlt években. Abból a szempontból nehezebb lehet most címet védeni, hogy a kevesebb meccsen kevesebb hiba is fér bele.
Annyiban viszont egyszerűbb, hogy ha megnyerjük az összes találkozónkat, akkor nincs gond, vagyis most a saját kezünkben van a sorsunk. Tavaly nagyobb volt a hátrányunk. Szerintem semmivel sem könnyebb vagy nehezebb az idei feladat. Ha százszázalékos, vagy ahhoz közeli teljesítményre leszünk képesek, akkor meglesz a bajnoki cím, ha pedig nem, akkor csak magunknak köszönhetjük, hogy nem sikerült. Sok olyan pontvesztésünk volt az idény során, amiért komoly árat fizethetünk, ha nem tudjuk lehozni szinte hibátlanul ezt a hajrát.
Ezt is ajánljuk a témában
Hasonló izgalmakra nagyon régen volt példa az NB I-ben.
A válogatott szünet után rögtön Debrecenbe mennek. Nem ígérkezik az sem egyszerű mérkőzésnek…
Egyértelműen nem, a DVSC jó idényt fut, legutóbb meg is tudtak verni minket a Groupama Arénában, igaz, előtte a Nagyerdei Stadionban meg mi nyertünk. Bízom benne, hogy ahhoz hasonló domináns játékkal tudunk majd előrukkolni. A Loki bizonyította, hogy nem kiugró eredmény volt a sikerük ellenünk, hosszú távon tartani tudja ezt a szintet, ott van a dobogón, így egyértelmű rangadó vár ránk.
A harmincadik fordulóban rendezik az ETO–Fradit. Lehet az bajnoki döntő?
Biztosan nagyon fontos lesz, talán nem csak hatpontos. Meglátjuk, hogyan alakul addig a többi forduló, mert azért addig még lesznek meccsek. De biztosan befolyással lesz majd a bajnokság végkimenetelére.

Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor