Ezúttal sem kegyelmeztek a győriek, és feladták a leckét a Fradinak
2026. április 10. 19:40
Magabiztos győzelmet aratott az ETO. A győriek három góllal verték a Puskást.
A listavezető ETO FC 4–1-es győzelmet aratott a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I 29. fordulójában. A győriek előnye a tabella élén ezzel hat pontra nőt, igaz, a második helyen álló Ferencvárosi TC két mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Magabiztosan győzött az ETO. A vendégek már a 16. percben megszerezték a vezetést Vitális Milán révén. Nagy volt a különbség a két csapat között, a fordulás után még háromszor betalált az ETO, amely egyedül azt sajnálhatja, hogy nem tudta kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, mivel a hazaiak a 92. percben szépíteni tudtak.
A hazaiak 92. percben született találata azt jelenti, hogy a gárda hét tétmérkőzés után tudott újra betalálni az ETO-nak: ezt megelőzően még 2014 októberében tudtak gólt szerezni a győriek ellen, viszont így is sorozatban nyolcadszor kaptak ki tőlük.
Labdarúgó NB I 29. forduló Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4 (Magyar Zs. 90+2., ill. Vitális 16., Csinger 50., Benbouali 67., Njie 69.) Később 20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Szombaton 15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) 17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) 20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)