Ezúttal sem kegyelmeztek a győriek, és feladták a leckét a Fradinak

A listavezető ETO FC 4–1-es győzelmet aratott a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I 29. fordulójában. A győriek előnye a tabella élén ezzel hat pontra nőt, igaz, a második helyen álló Ferencvárosi TC két mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Magabiztosan győzött az ETO. A vendégek már a 16. percben megszerezték a vezetést Vitális Milán révén. Nagy volt a különbség a két csapat között, a fordulás után még háromszor betalált az ETO, amely egyedül azt sajnálhatja, hogy nem tudta kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, mivel a hazaiak a 92. percben szépíteni tudtak.