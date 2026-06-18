Drónzápor zúdult Moszkvára: két éve nem volt ekkora ukrán támadás az orosz főváros ellen

A polgármester közleményéből kiderült, hogy csütörtökön közép-európai idő szerint fél nyolcig mintegy 180, az orosz főváros felé irányított, repülőgéptípusú drónt lőttek le. A TASZSZ hírügynökség szerint a csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Elektrosztal városában egy nő megsérült, amikor drónszilánkok zuhantak egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkeztek károk Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban. Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai egy nyaralóövezetben csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A főváros Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.