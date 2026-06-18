Drónzápor zúdult Moszkvára: két éve nem volt ekkora ukrán támadás az orosz főváros ellen

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A csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen.
Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtökön a Max üzenetküldő alkalmazásban.
„A légvédelmi erők folytatják a tömeges támadás elhárítását. Több drónnak sikerült elérnie az olajfinomítót” – írta.
Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban is.
A polgármester közleményéből kiderült, hogy csütörtökön közép-európai idő szerint fél nyolcig mintegy 180, az orosz főváros felé irányított, repülőgéptípusú drónt lőttek le. A TASZSZ hírügynökség szerint a csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb, pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen.
Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Elektrosztal városában egy nő megsérült, amikor drónszilánkok zuhantak egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkeztek károk Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban. Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai egy nyaralóövezetben csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.
A főváros Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.
A rosztovi régióban található Gukovo városában egy civil életét vesztette, ketten pedig megsebesültek egy ukrán dróntámadás következtében. Károk keletkeztek egy mozdonyban és két kereskedelmi épületben.
Belgorod megyében, Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán, repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.
(MTI)
Nyitókép: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP