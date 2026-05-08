magyar válogatott Blackburn Rovers FC Anglia Tóth Balázs szurkolók

„Bármit is kér, adják meg neki” – magyar játékosuk megtartását követelik Angliában

2026. május 08. 17:38

Tóth Balázst imádják Blackburnben. A magyar labdarúgó-válogatott kapusát nem akarják elengedni a szurkolók.

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers futballistái magyar válogatott kapusukat, Tóth Balázst választották meg a legjobb játékosuknak a 2025–2026-os kiírásban. De nemcsak csapattársai, hanem a szurkolók is elismerik a teljesítményét.

Tóth Balázst méltatják a szurkolók – nem akarják, hogy elmenjen a magyar válogatott kapusuk / Fotó: Paul Ellis/AFP

A Blackburn pénteken „Aura” felütéssel az alábbi képet posztolta ki Tóth Balázsról.

A magyar rajongók mellett a csapat szurkolói is dicsérték őt:

„Bármit is kér, adják meg neki! Ő a legjobb kapus a ligában.”

„Hátulról kell építkeznünk. Ő egy topkapus, aki még fejlődni is fog. Ha valaha is el akarjuk érni az ígéret földjét, be kell fektetnünk, és meg kell tartanunk a legjobb játékosainkat. Szükségünk van egy jó, stabil, tapasztalt középhátvédre, minőségi balhátvédre, balszélsőre, középső középpályásra, csatárra, minden más pedig csak bónusz lenne.”

„Ez a kép egy új szerződésre utal?”

„Nem gondoltam volna, hogy Tóth ennyire jó lesz. Hűha!”

Nagy kérdés, mi lesz a magyar válogatott kapus sorsa

A Blackburnnek nem biztos, hogy sikerül megtartania magyar kapusát, aki időközben a nemzeti csapatban is első számú lett ezen a poszton. A 28 éves kapusnak jövő nyárig van érvényes szerződése, így a klub még most nyáron vagy a következő télen adhatja el pénzért, ha nem hosszabbít vele. 

A hírek szerint szinte biztos, hogy a Blackburn a nyáron pénzzé teszi Tóth Balázst, aki jó eséllyel szintet lép – állítólag több európai bajnokságból érdeklődnek iránta, és már a Premier League-ből is van konkrét megkeresése.

A Blackburn a 24 csapatos angol másodosztály 20. helyén zárta a bajnokságot, öt ponttal előzte meg a már kieső Oxford Unitedet, amely mellett még a szebb napokat is megélt Leicester City és a pontlevonások miatt hivatalosan nulla ponttal záró Sheffield Wednesday esett ki a harmadosztályba.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

