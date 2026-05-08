„Bármit is kér, adják meg neki” – magyar játékosuk megtartását követelik Angliában

A legnagyobb elismerés: a játékostársak választották meg a szezon legjobbjának Tóth Balázst
Újabb kiváló ajánlólevél egy topligához!
Tóth Balázst imádják Blackburnben. A magyar labdarúgó-válogatott kapusát nem akarják elengedni a szurkolók.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers futballistái magyar válogatott kapusukat, Tóth Balázst választották meg a legjobb játékosuknak a 2025–2026-os kiírásban. De nemcsak csapattársai, hanem a szurkolók is elismerik a teljesítményét.
A Blackburn pénteken „Aura” felütéssel az alábbi képet posztolta ki Tóth Balázsról.
A magyar rajongók mellett a csapat szurkolói is dicsérték őt:
„Bármit is kér, adják meg neki! Ő a legjobb kapus a ligában.”
„Hátulról kell építkeznünk. Ő egy topkapus, aki még fejlődni is fog. Ha valaha is el akarjuk érni az ígéret földjét, be kell fektetnünk, és meg kell tartanunk a legjobb játékosainkat. Szükségünk van egy jó, stabil, tapasztalt középhátvédre, minőségi balhátvédre, balszélsőre, középső középpályásra, csatárra, minden más pedig csak bónusz lenne.”
„Ez a kép egy új szerződésre utal?”
„Nem gondoltam volna, hogy Tóth ennyire jó lesz. Hűha!”
A Blackburnnek nem biztos, hogy sikerül megtartania magyar kapusát, aki időközben a nemzeti csapatban is első számú lett ezen a poszton. A 28 éves kapusnak jövő nyárig van érvényes szerződése, így a klub még most nyáron vagy a következő télen adhatja el pénzért, ha nem hosszabbít vele.
A hírek szerint szinte biztos, hogy a Blackburn a nyáron pénzzé teszi Tóth Balázst, aki jó eséllyel szintet lép – állítólag több európai bajnokságból érdeklődnek iránta, és már a Premier League-ből is van konkrét megkeresése.
A Blackburn a 24 csapatos angol másodosztály 20. helyén zárta a bajnokságot, öt ponttal előzte meg a már kieső Oxford Unitedet, amely mellett még a szebb napokat is megélt Leicester City és a pontlevonások miatt hivatalosan nulla ponttal záró Sheffield Wednesday esett ki a harmadosztályba.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA