Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
07. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás sport Dél-Afrika

Tragédia: meghalt egy világbajnokságon is játszó labdarúgó

2026. július 11. 16:21

A dél-afrikai Jayden Adams alig 25 éves volt.

2026. július 11. 16:21
null

A dél-afrikai futballközösség mély gyászban van Jayden Adams, a 25 éves középpályás tragikus halálhírét követően. A feltörekvő sztár csak nemrég tért vissza a 2026-os FIFA-világbajnokságról, ahol hazáját képviselte a nemzetközi porondon, és szombaton indult volna klubja európai előszezoni turnéjára. A középpályásnak, akit Dél-Afrika egyik legfényesebb tehetségének tartottak, az elmúlt két szezonban jelentősen megnőtt az értéke, 

aminek csúcspontja az volt, hogy beválasztották a felnőtt válogatottba a legutóbbi világbajnokságon.

A Mamelodi Sundowns futballcsapata egyelőre tartózkodik a hivatalos bejelentéstől, állítólag a család kívánságának tiszteletben tartása miatt, akik a veszteség okozta sokkkal küzdenek. Adams mentora, Brendine Johnson a család nevében nyilatkozott a Soccer Laduma hírügynökségnek, hogy megerősítse a halálhírt és kifejezze mindazok gyászát, akik a legjobban ismerték a középpályást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

„Csütörtökön alaposan elbeszélgettem vele, a srác nagyon pozitívan nyilatkozott a visszatéréséről... Igen, elmondhatom, hogy elhunyt. Senki sem számított erre” – mondta Johnson a Goal tudósítása szerint.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2026. július 11. 17:03
Sajnálatos. Nyugodjon békében.
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. július 11. 16:47
Gyilkosság?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!