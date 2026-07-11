Tragédia: meghalt egy világbajnokságon is játszó labdarúgó

A dél-afrikai futballközösség mély gyászban van Jayden Adams, a 25 éves középpályás tragikus halálhírét követően. A feltörekvő sztár csak nemrég tért vissza a 2026-os FIFA-világbajnokságról, ahol hazáját képviselte a nemzetközi porondon, és szombaton indult volna klubja európai előszezoni turnéjára. A középpályásnak, akit Dél-Afrika egyik legfényesebb tehetségének tartottak, az elmúlt két szezonban jelentősen megnőtt az értéke,

aminek csúcspontja az volt, hogy beválasztották a felnőtt válogatottba a legutóbbi világbajnokságon.

A Mamelodi Sundowns futballcsapata egyelőre tartózkodik a hivatalos bejelentéstől, állítólag a család kívánságának tiszteletben tartása miatt, akik a veszteség okozta sokkkal küzdenek. Adams mentora, Brendine Johnson a család nevében nyilatkozott a Soccer Laduma hírügynökségnek, hogy megerősítse a halálhírt és kifejezze mindazok gyászát, akik a legjobban ismerték a középpályást.