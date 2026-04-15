Teljes anyagi csődbe mehetnek a Kutyapárt politikusai, adománygyűjtésbe kezdtek

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Kovács Gergely, a párt társelnöke jelentkezett közösségi oldalán.
Adománygyűjtésbe kezdett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a választásokat követően – erről Kovács Gergely, a párt társelnöke számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „segítettünk ahol tudtunk, most azt kérjük, hogy segíts ahogy tudsz.
16 szar évet zártunk le vasárnap”
– írta, majd felidézte, hogy a párt 2010 óta működik, és állítása szerint ez idő alatt különböző társadalmi ügyekben próbált segítséget nyújtani. Példaként említette a menekültek támogatását, a járvány idején végzett segítségnyújtást, valamint az ukrajnai háború elől érkezők segítését.
A politikus ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a választási kampány után komoly pénzügyi nehézségekkel szembesültek. Elmondása szerint vissza kell fizetniük a kampánytámogatást, amelyet
részben plakátokra fordítottak, részben pedig különböző pályázatokon keresztül osztottak szét.
A bejegyzés szerint a párt kasszája jelenleg üres, így a tartozást elvileg a tisztségviselőknek és a jelölteknek kellene fedezniük. „Mivel a kassza üres, a pénzt a párt tisztviselőitől és jelöltjeinek magánvagyonából kéne fedezni” – írta Kovács, hozzátéve, hogy többségüknek nincs számottevő vagyona.
Arra is kitért, hogy ha nem sikerül adományokból összegyűjteni a szükséges összeget, az érintettek családjait is terhelheti a visszafizetés. „A jelöltek egy részének viszont vannak gyerekei, és ha nem gyűjtjük össze adományokból, akkor még ők is bőven fizethetik a tartozást” – fogalmazott. A Kétfarkú Kutya Párt így most támogatóitól vár segítséget, hogy rendezni tudja a kampány után keletkezett pénzügyi kötelezettségeit.
