Teljes anyagi csődbe mehetnek a Kutyapárt politikusai, adománygyűjtésbe kezdtek

Adománygyűjtésbe kezdett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a választásokat követően – erről Kovács Gergely, a párt társelnöke számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „segítettünk ahol tudtunk, most azt kérjük, hogy segíts ahogy tudsz.

16 szar évet zártunk le vasárnap”

– írta, majd felidézte, hogy a párt 2010 óta működik, és állítása szerint ez idő alatt különböző társadalmi ügyekben próbált segítséget nyújtani. Példaként említette a menekültek támogatását, a járvány idején végzett segítségnyújtást, valamint az ukrajnai háború elől érkezők segítését.