Most érkezett: Nagyon rossz hírt kapott Hadházy Ákos és Magyar Péter

2026. február 01. 13:30

Deutsch Tamás szerint nemcsak az ellenzék áll rosszul, hanem a Fidesz áll jól!

2026. február 01. 13:30
null

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője friss Facebook-bejegyzésében számolt be egy kiszivárgott belső Tisza-párti felmérésről a Budapest 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely). „Befújta a szél a Tisza legutóbbi belső felmérését (a Tisza tele van Csercsa Balázsokkal)” – fogalmazott a politikus.

A bejegyzés szerint a felmérés a következő eredményeket mutatja a három fő esélyes között:

  • Radics Béla (Fidesz): 32,7 százalék
  • Hadházy Ákos (független): 28,2 százalék
  • Velkey György László (Tisza): 25,8 százalék

Hát, nemcsak ők állnak ramatyul, hanem mi állunk jól! A kutya ugat (Radics Bélát mindennel is rágalmazzák), de a karaván halad”

– zárta bejegyzését a politikus.

Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán / MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
augustus2-0
2026. február 01. 13:47
Ez szép és jó. És Hadházy + Tisza? Mert szinte biztos, hogy valamelyik visszalép (vagy léptetik). Szerintem ugyanígy a legtöbb helyen. Jó, ez azért Budapest.
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2026. február 01. 13:45
Az egyik visszalép, s akkor?
Válasz erre
2
0
machet
2026. február 01. 13:44
A nyugati demokrácia így lett kitalálva.Pont azért hogy seregnyi ilyen ütődött barom hátán uralni tudják a világot.Ezek meg lelkesen ugatnak meg mindenféle falaknak ragasztják magukat a korszerűség jegyében.Eközben a gazdik meg hátul kuncognak a sötétben.
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. február 01. 13:39
"Deutsch Tamás szerint nemcsak az ellenzék áll rosszul, hanem a Fidesz áll jól!" Ezen nincs semmi meglepő. Amit képviselnek, az egy normális embernek elfogadhatatlan. Nem is értem, hogy mire számítanak? A képviselt "hitvallásuk" csak a szemetet gyűjti össze, ami mindig oda sodródik, ahova a szél fújja. Abból éppúgy nem lehet várat építeni, mint sz..rból. Ez utóbbi sokkal jobban illik rájuk, tehát pontosan jó helyen vannak, a trágyadomb tetején. Ott nyugodtan kukorékolhat a vezérkakasuk, meg a nyikhajai.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!