Most érkezett: Nagyon rossz hírt kapott Hadházy Ákos és Magyar Péter

Hadházy Ákos szétverné a Mandinert, amiért Zelenszkij fenyegetőzéséről kérdeztük az ukrán nagykövetet (VIDEÓ)
A független országgyűlési képviselő ismét egyértelművé tette, hogy Ukrajna pártján áll, és fenyegetést küldött a sajtó képviselőinek.
Deutsch Tamás szerint nemcsak az ellenzék áll rosszul, hanem a Fidesz áll jól!
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője friss Facebook-bejegyzésében számolt be egy kiszivárgott belső Tisza-párti felmérésről a Budapest 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely). „Befújta a szél a Tisza legutóbbi belső felmérését (a Tisza tele van Csercsa Balázsokkal)” – fogalmazott a politikus.
A bejegyzés szerint a felmérés a következő eredményeket mutatja a három fő esélyes között:
Hát, nemcsak ők állnak ramatyul, hanem mi állunk jól! A kutya ugat (Radics Bélát mindennel is rágalmazzák), de a karaván halad”
– zárta bejegyzését a politikus.
Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán / MTI
Ezt is ajánljuk a témában
A független országgyűlési képviselő ismét egyértelművé tette, hogy Ukrajna pártján áll, és fenyegetést küldött a sajtó képviselőinek.
***