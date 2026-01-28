Hadházy Ákos szétverné a Mandinert, amiért Zelenszkij fenyegetőzéséről kérdeztük az ukrán nagykövetet (VIDEÓ)

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő közösségi oldalán amiatt fakadt ki, hogy a sajtó képviselői – többek között munkatársunk, Hoppál Hunor is – kedden mindenképp szerettek volna nyilatkozatot kérni Ukrajna magyarországi nagykövetétől, Fegyir Sándortól, akit Szijjártó Péter külügyminiszter berendelt a minisztériumába, miután hazánk sorozatos fenyegetéseket kapott a szomszédos, háború sújtotta országból.

Hadházy bejegyzésében azt írta, „nem tudom, fogok-e annál mélyebb undort és szégyent érezni Orbán és Putyin propagandistái miatt, mint most amiatt, amit az orosz agressziótól szenvedő Ukrajna nagykövetével (a nem mellesleg magyar identitással is rendelkező Sándor Fegyirrel) műveltek”.