Hadházy Ákos szétverné a Mandinert, amiért Zelenszkij fenyegetőzéséről kérdeztük az ukrán nagykövetet (VIDEÓ)

2026. január 28. 17:37

A független országgyűlési képviselő ismét egyértelművé tette, hogy Ukrajna pártján áll, és fenyegetést küldött a sajtó képviselőinek.

2026. január 28. 17:37
Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő közösségi oldalán amiatt fakadt ki, hogy a sajtó képviselői – többek között munkatársunk, Hoppál Hunor is – kedden mindenképp szerettek volna nyilatkozatot kérni Ukrajna magyarországi nagykövetétől, Fegyir Sándortól, akit Szijjártó Péter külügyminiszter berendelt a minisztériumába, miután hazánk sorozatos fenyegetéseket kapott a szomszédos, háború sújtotta országból.

Hadházy bejegyzésében azt írta, „nem tudom, fogok-e annál mélyebb undort és szégyent érezni Orbán és Putyin propagandistái miatt, mint most amiatt, amit az orosz agressziótól szenvedő Ukrajna nagykövetével (a nem mellesleg magyar identitással is rendelkező Sándor Fegyirrel) műveltek”. 

A politikus hozzátette, hogy „a gyomorforgató videó linkjét csak azért teszem be a kommentek közé, hogy minden jóérzésű magyar gondolkodhasson rajta: hogyan lehet ezt a szégyent lemosni”.

Hadházy Ákos posztját azzal zárta, hogy az 

elmúlt 16 évben gyakorlatilag meg sem próbáltuk ezt a propagandagépezetet szétverni”.

A már-már fenyegetésnek is beillő utolsó mondat mellett pedig szinte minden jelenlévő újságíróról megosztott egy felvételt, melyek alatt nem meglepő mód csak úgy sorjáznak az erőszakos és durva megnyilvánulások. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Az említett videót alább tekintheti meg:

Ezért kérették be Fegyir Sándort 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn világossá tette, hogy nem engedi meg senkinek sem azt, hogy veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

Az elmúlt napok ukrán támadásaira Szijjártó Péter egy videóban reagált a közösségi oldalán. A magyar diplomácia vezetője úgy fogalamzott, 

a Tisza Párt kijevi tagozata beindult, nem titkolják, hogy el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, 

mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba”.

A miniszter ezután kiemelte, egy „új korszak” kezdődött Magyarországon a választásra való felkészülésben.

„Ukrajna elnöke és kormánya ugyanis egy kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett. Nyilvánvalóan befolyásolni akarják a magyar választás eredményét” – mutatott rá.

Sorra lépik át a vörös vonalat az ukránok

De Szijjártó Péter videóüzenetében arról is beszélt, hogy nemcsak Zelenszkij lépett túl a napokban egy vörös vonalat, hanem az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is, aki ezúttal a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött, a címzett pedig Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor volt, majd egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt.

A tárcavezető leszögezte, hogy helyettese, Magyar Levente világossá tette az ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar emberek azon a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről.

Szijjártó Péter vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 28. 18:39
EU-s pénzből, orosz gázt vásárol Ukrajna.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. január 28. 18:39
férgek sokasága hemzseg a politikai ringben......szégyen, hogy egy ilyen magyarnak mondhatja magát.... humoros, amikor a magyarul is beszélő ukrán conduct megszólal......
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 28. 18:33
>>Conduct 2026. január 28. 18:08 A Mandinert szerintem minden hazaszerető,jóérzésű ember szétverné.<< Szerinem meg strandidő van.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 28. 18:30
>>Hadházy Ákos posztját azzal zárta, hogy az elmúlt 16 évben gyakorlatilag meg sem próbáltuk ezt a propagandagépezetet szétverni<< Ez egy nagyon szép beismerése annak, hogy hallgatólagosan beleegyeztek a létezésébe és a fennmaradásába a saját érdekükkel egyezően. Nagyjából csak egy éve mondom el ugyanezt rendszeresen róluk én is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!