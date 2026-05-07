Civilek kérik a leendő oktatási minisztert: álljon ellen az LMBTQ-lobbi nyomásának

A katolikus tanár szerint a személye körül kialakult polémia valójában nem arról szólt, amiről szólnia kellett volna.
A választás óta a genderaktivisták folyamatos nyomást gyakorolnak követeléseikkel, ezért a CitizenGo arra kéri a miniszterjelöltet, hogy május 9-e előtt tegyen nyilvános, 12 pontos kötelezettségvállalást a gyermekek, a szülők és a családok védelmében. Lannert Judit viszont éppen „LMBTQ-ellenes attitűdje” miatt kritizálta az Orbán-kormányt.
„Tisztelt Lannert Judit miniszterjelölt Asszony!
Magyar állampolgárként tisztelettel kérem Önt, hogy álljon ellen a radikális gender- és LMBT-lobbi nyomásának, és nyilvánosan köteleződjön el a gyermekek, a szülők és a családok védelme mellett Magyarországon”
– írja online petíciójában a leendő oktatási miniszternek a CitizenGo Magyarország.
„Magyarország új kormánya május 9-én esküszik fel,
a genderaktivisták viszont már hetek óta nyomást gyakorolnak saját követeléseikkel a családjog, az oktatás és az LMBT-politika radikális átalakítása érdekében”
– indokolja a civil szervezet, miért indított petíciót.
Szerintük „Az azonos neműek házasságát akarják. A gyermekek szexualizálását akarják. A béranyaságot akarják. És nem várnak, mert tudják, hogy egy új kormány első napjai meghatározóak a következő négy évre.”
A CitizenGoúgy véli, „Ha a szülők és a családok most csendben maradnak, hamarosan olyan politikai megállapodással szembesülhetnek, amelyet aktivisták írtak meg, a nyilvánosság kizárásával.”
Mint írják:
Kiszorították a vallásos, értékelvű jelöltet, és helyette egy ultraliberális szereplő került a gyermek- és oktatásügyi miniszteri posztra,
miközben más radikális ideológusok is befolyáshoz jutnak. Ezzel egy időben az Európai Unió legfelsőbb bírósága Magyarország gyermekvédelmi törvénye ellen döntött, vagyis a külső nyomás immár a belső nyomást is erősíti.”
A CitizenGo szerint
A hazai aktivista lobbizás és a brüsszeli jogi nyomás együtt olyan szűk és sorsdöntő időszakot teremt május 9-ig, amelyet egyetlen felelős szülő sem hagyhat figyelmen kívül.”
Arra is rámutatnak: „A Magyar LMBT Szövetség 12 pontos programot adott ki a magyar társadalom radikális átalakítására.”
A CitizenGo válaszul arra kéri a miniszterjelöltet, hogy május 9-e előtt tegyen nyilvános, 12 pontos kötelezettségvállalást a gyermekek, a szülők és a családok védelmében.
Többek között azt kérik tőle, hogy
védje meg minden gyermek jogát az édesanyához és az édesapához.
A CitizenGo szerint „Ezek az egészséges társadalom minimumfeltételei, mert egy nemzet erkölcsi ereje először a családban formálódik.”
A civil szervezet mindenkit arra kér, „Csatlakozzon a petícióhoz. Védje meg gyermekeit, és Magyarország szuverenitását a következő nemzedék érdekében, amely ártatlanságot, stabilitást és igazságot érdemel, nem ideológiai kísérleteket.”
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter Lannert Judit szociológust, oktatáspolitikust jelöli az oktatási miniszter poztjára.
A progresszív társadalmi ügyek és mozgalmak egyik leghangosabb magyarországi szócsöve, a WMN egy februári írásában Lannert Judit és Törley Katalin szélsőliberális aktivista segítségével az elmúlt tizenhat év vélt vagy valós problémáit tárta föl az oktatáspolitikát illetően.
A negatívumok lajstromából a liberálisok által „homofób törvénynek” nevezett jogszabály sem maradt ki.
„2021-ben aztán a kormány LMBTQI-ellenes attitűdje elérte az oktatási intézményeket is: júliusban lépett hatályba a kritizálók által homofób törvénynek nevezett jogszabály, ami betiltotta a 18 éven alattiak számára az olyan tartalmakat és termékeket, amik megjelenítik az LMBTQI embereket, illetve innentől bármiféle felvilágosító órát csak olyan szervezetek tarthatnak az iskolákban, akiket nyilvántartásba vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma” – olvasható a Lannert Judit és Törley Katalin közreműködésével elkészült cikkben.
Rubovszky Ritához képest lényegesen liberálisabb oktatási minisztert választott Magyar Péter, akire ráadásul az MCC elleni hadjáratában is számíthat majd.