Milák továbbra sem ad interjút – ezt mondta riválisának

Noha Milák Kristóf továbbra sem nyilatkozik a médiának, edzője, Szabó Álmos a kamerák elé állt tanítványa ob-sikerét követően. A szakember nem árult zsákmabacskát: „Jelen pillanatban nem rossz ez a 48,36-os idő, de azért bele tudnék kötni néhány dologba. Érdekel minket a szám, ezért tovább kell fejlesztenünk ezt az úszást is. Kristóf még nem mindegyik számra áll készen lelkileg, építkezünk, és a legjobb edzés a verseny.”

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

