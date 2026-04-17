facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
ob Milák Kristóf úszás Németh Nándor

Milák továbbra sem ad interjút – ezt mondta riválisának

2026. április 17. 08:05

Németh Nándor szerint kizárólag világklasszis vetélytársán múlik, hogy vissza tud-e térni a csúcsformájához. Milák Kristóf lelkileg még nem áll készen, de fokozatosan építkezik.

null

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön megszületett az újabb egy évnyi kihagyás után visszatérő Milák Kristóf első győzelme az idei debreceni országos bajnokságon. Kétszeres ötkarikás aranyérmes világklasszisunk a 100 méter gyors döntőjében hajrázta le egy hajszállal hazai riválisát, Németh Nándort, akinek ezt követően a fülébe is súgott egy üzenetet a dobogó tetején állva.

MILÁK Kristóf
Milák Kristóf a messze nem a fő számának számító 100 gyorson, a csúcsformájától távol is diadalmaskodni tudott az ob-n (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Ha Milák akarja, akkor csak rajta múlik

Noha a Honvéd különc zsenije az újabb hosszú kihagyás miatt erőnlétileg még nem tart a legmagasabb szinten emiatt az ob-n vissza is lépett egyik fő száma, a 200 pillangó döntőjétől –, azért klasszisát jelzi, hogy a 100 gyors fináléjában óriásit hajrázva így is megelőzte 8 századmásodperccel a szám nemzetközi kiválóságát, a világbajnoki bronzérmes, olimpiai negyedik Németh Nándort. A Ferencváros úszója ezt követően roppant sportszerűen nyilatkozott hazai vetélytársáról: „Látszik, hogy az állapota még nincs ott, ahol lenni szokott. 

De ha ő azt akarja, hogy ott legyen, akkor ott lesz, csak rajta fog múlni. Azért látszik, hogy edz, mert 48,3-at nem úszik csak úgy az ember. Én legalábbis biztosan nem... Remélem, visszakapjuk a régi Milák Kristófot a csúcsformájában. Ha ő akarja, akkor megcsinálja.

Németh azt is elárulta, mit súgott a fülébe Milák Kristóf a dobogón: 

Azt mondta, 46-ig meg se állunk!”

Noha Milák Kristóf továbbra sem nyilatkozik a médiának, edzője, Szabó Álmos a kamerák elé állt tanítványa ob-sikerét követően. A szakember nem árult zsákmabacskát: „Jelen pillanatban nem rossz ez a 48,36-os idő, de azért bele tudnék kötni néhány dologba. Érdekel minket a szám, ezért tovább kell fejlesztenünk ezt az úszást is. Kristóf még nem mindegyik számra áll készen lelkileg, építkezünk, és a legjobb edzés a verseny.”

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. április 17. 11:23
...és?
