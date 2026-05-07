„Ilie Bolojant levadászták a kormány éléről, ahonnan a választási plakátokra került” – minden, amit a román kormányválságról tudni érdemes

A szociáldemokratáknak jelenleg az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy a szavazóik jó részét már elhódította az AUR.”

A PSD eredeti célja szerinte az lehetett volna, hogy a 2028-as választásokig visszaszerezze ezeket a választókat, ám a mutatvány valószínűleg nem váltotta be a reményeiket:

Ez a bizalmi szavazás mindenre jó volt, csak erre nem.”

Illyés Gergely szerint az AUR – amely a gazdasági válságból éppúgy képes volt politikai tőkét kovácsolni, mint a megszorításokat övező elégedetlenségből – jelenleg szinte ideális politikai helyzetben van: miközben a hagyományos pártok egymást gyengítik, George Simion pártja tovább építheti támogatottságát anélkül, hogy valódi kormányzati felelősséget kellene vállalnia.

Az AUR a jelenlegi helyzetben gyakorlatilag kérhet egy kávét, és hátradőlhet: ők ráérnek tovább erősödni 2028-ig a szociáldemokraták kárára”

– fogalmazott a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa, hozzátéve:

Egyelőre csak a zavart látjuk, az AUR szempontjából pedig ez a zavarosban való halászás teljesen ideális állapot. Ők elérték a céljukat.”

Mi lesz veled, RMDSZ?

A romániai magyar közösség szempontjából a legfontosabb kérdés most az, hogy milyen irányba mozdul el a következő koalícióépítés. Az RMDSZ az elmúlt években többször is bizonyította, hogy válsághelyzetben képes stabilizáló szerepet játszani Bukarestben, a jelenlegi helyzet azonban különösen érzékeny lehet a magyar érdekképviselet számára.

Illyés Gergely szerint a párt jövőbeli szerepe teljes egészében attól függ, milyen parlamenti konstrukció körvonalazódik a következő napokban.

Ha például az AUR szerepet fog játszani a kabinetben, akkor az kizárja az RMDSZ részvételét”

– jelentette ki.

Ez nem pusztán politikai taktikai kérdés, hanem identitásbeli és stratégiai ügy is. Az RMDSZ az elmúlt években következetesen nyugatbarát, euroatlanti irányvonalat képviselt, miközben az AUR rendszeresen magyarellenes és soviniszta retorikával próbált újabb voksokat gyűjteni.

Ha ismét Bolojan és a Nemzeti Liberális Párt fog maga köré építeni egy parlamenti többséget, akkor abban juthat szerep az RMDSZ-nek”

– mondta el Illyés Gergely, aki a jelenlegi politikai helyzetet azonban annyira képlékenynek tartja, hogy szerinte egyelőre korai lenne biztos koalíciós modellekről beszélni:

Jelenleg még annyiféle variáció létezik, hogy nagyon nehéz megjósolni, kik, milyen pártokkal, frakciókkal vagy képviselőkkel próbálnak meg többséget létrehozni.”

Az RMDSZ számára ugyanakkor a mostani helyzet akár politikai lehetőséget is teremthet. Miközben a PSD és a PNL között mély bizalmi válság alakult ki, a magyar érdekképviselet ismét olyan szereplővé válhat, amely nélkül nehéz lehet életképes kormányt alakítani.