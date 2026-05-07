„Ilie Bolojant levadászták a kormány éléről, ahonnan a választási plakátokra került” – minden, amit a román kormányválságról tudni érdemes

Áll a bál a románoknál: megbukott a bizalmi szavazáson a Bolojan vezette kormány
A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.
Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa a Mandinernek elárulta, mi motiválhatta a május 5-ei román kormánybuktatást, és milyen következményei lehetnek a politikai manővernek.
Súlyos politikai válság alakult ki Romániában, miután a parlament május 5-én 281 szavazattal megbuktatta az Ilie Bolojan vezette koalíciós kormányt. A bizalmatlansági indítványt a kabinetből korábban kilépő Szociáldemokrata Párt (PSD) és a soviniszta Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) együtt vitte át, miközben továbbra sem látszik világosan, milyen parlamenti többség állhatna össze egy új kabinet mögött. Illyés Gergely politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa szerint a szociáldemokraták manővere könnyen visszafelé sülhetett el: nemhogy meggyengítették volna Bolojant, hanem akár meg is erősíthették a pozícióit, magukat viszont kutyaszorítóba taktikázhatták.
A szakértővel arról beszélgettünk, hogy milyen politikai hasznot remélhettek a bizalmatlansági indítványt megszavazó erők, milyen mozgástere lehet a romániai magyarok politikai képviseletének ebben a helyzetben, és miként reagálhatnak a piacok, illetve az európai uniós politika a váratlan fejleményekre.
Mivel Nicușor Dan elnök elvetette az előrehozott parlamenti választás lehetőségét, a legfontosabb kérdés most az lett a román belpolitikában, hogy egyáltalán létrehozható-e egy stabil parlamenti többség a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett.
A bizalmi válság nagyon súlyos”
– fogalmazott ezzel kapcsolatban lapunknak Illyés Gergely, aki szerint a mostani helyzet egy másik meghatározó jellemzője a nagy fokú bizonytalanság:
A különböző pártok vezetői – beleértve a szociáldemokratákat is – arról beszéltek, hogy nem volt előkészítve ez a lépés, fogalmuk sem volt, hogy mit fognak tenni, miután elfogadták az indítványt.”
A mostani felállás azért is kényes, mert az államfő azt is kizárta, hogy az AUR részvételével alakuljon új kabinet, ugyanakkor a jelenlegi erőviszonyok mellett a szociáldemokraták nélkül aligha képzelhető el működőképes többség. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a PSD nem egyszerűen a kormányt akarta megbuktatni, hanem a koalíciós partnerük vezetőjének pártbéli tisztségét is megkérdőjelezték:
Úgy tűnik, hogy a szociáldemokraták egész egyszerűen arra játszottak, hogy ez a vereség eltávolítja a miniszterelnöki székből Bolojant, és a Nemzeti Liberális Párton belül egy olyan csoportosulás fog a helyébe lépni, amely a pártelnöki tisztségéből is le fogja váltani őt, és újra koalícióra fognak lépni a PSD-vel”
– világított rá az összefüggésekre Illyés Gergely, hozzátéve:
Ennek pont az ellenkezőjét sikerült elérniük: még meg is erősítették Bolojan pozícióját a pártjában.”
Szerinte a két formáció között ebben a pillanatban csak úgy lehet elképzelhető bármiféle kompromisszum, hogy valamelyik pártelnök – vagy Bolojan, vagy a PSD-t vezető Sorin Grindeanu – hátralép egyet.
Tulajdonképpen mindkét pártelnök a pozíciójával játszik ebben a konfliktusban, de a jelenlegi szociáldemokrata vezetés valószínűleg már nem fog tudni kihátrálni ebből a manőverből”
– hangsúlyozta a politológus.
A politikában önmagában is ritka jelenség, hogy népszerűvé váljon egy olyan miniszterelnök, aki kénytelen megszorító intézkedéseket bevezetni, arra viszont tényleg kevés példa akad, hogy egy ilyen politikust csak tovább erősítsen egy kormánybukás. Ilie Bolojan esetében a Illyés Gergely szerint azonban éppen ilyen folyamatokat látunk.
Szerinte a PSD eredeti elképzelése valószínűleg pont arra a papírformára épült, hogy a gazdasági szigorítások miatt Bolojan gyorsan politikai teherré válik saját pártján belül is. A politológus szerint azonban ennek épp az ellenkezője kezd kirajzolódni:
A legismertebb román közvélemény-kutató kimutatta, hogy a többség percepciója az, hogy Ilie Bolojan az egyetlen, aki rendbe tudja tenni az államháztartást, és ő tudja megtenni a román gazdaság szempontjából szükséges lépéseket.”
Hozzátette:
Ha pedig az emberek úgy látják, hogy ebben a szociáldemokraták akadályozzák, akkor a két párt közötti politikai erőviszony is megbillenhet, és a Nemzeti Liberális Párt erősebb támogatottsággal kerülhet ki a konfliktusból. Ez pedig tovább gyengítheti Grindeanu pozícióját.”
Ez azért különösen fontos fejlemény, mert Románia rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van. Az ország költségvetési hiánya az egyik legmagasabb az Európai Unióban, miközben Bukarest számára létfontosságúak az uniós helyreállítási források. Bolojan megszorításai ugyan komoly társadalmi elégedetlenséget váltottak ki, a román közvélemény döntő része mégis úgy tekint rá, mint arra a politikusra, aki hajlandó meghozni a népszerűtlen, de szükséges döntéseket. A PSD-nek pedig pont ezt a politikai realitást nem sikerült felismernie.
Illyés Gergely szerint az alábbi, az elmúlt napokban a román politikai elitben népszerűvé vált mondat fejezi ki a legjobban a megbuktatott kormányfő mostani megítélését:
„Ilie Bolojant levadászták a kormány éléről, ahonnan a választási plakátokra került.”
A szakértő szerint a PSD mostani lépése könnyen azt eredményezheti, hogy a bukott miniszterelnökből a román jobbközép egyik legerősebb politikai figurája válhat a következő időszakban.
A mostani válság egyik legfontosabb kérdése, hogy a PSD és az AUR közös fellépése egyszeri taktikai együttműködés marad-e, vagy a lépés valóban áttörte-e azt a politikai karantént, amely eddig körülvette George Simion pártját.
Az elmúlt években a román mainstream politikai formációk igyekeztek elszigetelni az AUR-t, így az, hogy most nyíltan együtt tudtak működni a szociáldemokratákkal – akik egyébként a legnagyobb riválisuknak számítanak – önmagában is komoly politikai fordulatnak számít.
Illyés Gergely szerint ráadásul a helyzet jelenleg egyértelműen az AUR-nak kedvez:
A szociáldemokratáknak jelenleg az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy a szavazóik jó részét már elhódította az AUR.”
A PSD eredeti célja szerinte az lehetett volna, hogy a 2028-as választásokig visszaszerezze ezeket a választókat, ám a mutatvány valószínűleg nem váltotta be a reményeiket:
Ez a bizalmi szavazás mindenre jó volt, csak erre nem.”
Illyés Gergely szerint az AUR – amely a gazdasági válságból éppúgy képes volt politikai tőkét kovácsolni, mint a megszorításokat övező elégedetlenségből – jelenleg szinte ideális politikai helyzetben van: miközben a hagyományos pártok egymást gyengítik, George Simion pártja tovább építheti támogatottságát anélkül, hogy valódi kormányzati felelősséget kellene vállalnia.
Az AUR a jelenlegi helyzetben gyakorlatilag kérhet egy kávét, és hátradőlhet: ők ráérnek tovább erősödni 2028-ig a szociáldemokraták kárára”
– fogalmazott a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa, hozzátéve:
Egyelőre csak a zavart látjuk, az AUR szempontjából pedig ez a zavarosban való halászás teljesen ideális állapot. Ők elérték a céljukat.”
A romániai magyar közösség szempontjából a legfontosabb kérdés most az, hogy milyen irányba mozdul el a következő koalícióépítés. Az RMDSZ az elmúlt években többször is bizonyította, hogy válsághelyzetben képes stabilizáló szerepet játszani Bukarestben, a jelenlegi helyzet azonban különösen érzékeny lehet a magyar érdekképviselet számára.
Illyés Gergely szerint a párt jövőbeli szerepe teljes egészében attól függ, milyen parlamenti konstrukció körvonalazódik a következő napokban.
Ha például az AUR szerepet fog játszani a kabinetben, akkor az kizárja az RMDSZ részvételét”
– jelentette ki.
Ez nem pusztán politikai taktikai kérdés, hanem identitásbeli és stratégiai ügy is. Az RMDSZ az elmúlt években következetesen nyugatbarát, euroatlanti irányvonalat képviselt, miközben az AUR rendszeresen magyarellenes és soviniszta retorikával próbált újabb voksokat gyűjteni.
Ha ismét Bolojan és a Nemzeti Liberális Párt fog maga köré építeni egy parlamenti többséget, akkor abban juthat szerep az RMDSZ-nek”
– mondta el Illyés Gergely, aki a jelenlegi politikai helyzetet azonban annyira képlékenynek tartja, hogy szerinte egyelőre korai lenne biztos koalíciós modellekről beszélni:
Jelenleg még annyiféle variáció létezik, hogy nagyon nehéz megjósolni, kik, milyen pártokkal, frakciókkal vagy képviselőkkel próbálnak meg többséget létrehozni.”
Az RMDSZ számára ugyanakkor a mostani helyzet akár politikai lehetőséget is teremthet. Miközben a PSD és a PNL között mély bizalmi válság alakult ki, a magyar érdekképviselet ismét olyan szereplővé válhat, amely nélkül nehéz lehet életképes kormányt alakítani.
A román politikai válságot tovább súlyosbítja, hogy a megbukott kabinet immár csak ügyvivő jogkörökkel működhet tovább. Ez jelentősen leszűkíti a mozgásterét egy olyan időszakban, amikor Bukarestnek rendkívül fontos gazdasági és költségvetési döntéseket kellene meghoznia.
Az egyik legfontosabb kérdés most az, hogy a megszorítások és az uniós forrásokhoz kapcsolódó reformok végrehajthatók-e egy elhúzódó politikai válság közepette.
Az ügyvivő kormány rendeleteket nem, csak kormányhatározatokat tud elfogadni, tehát lényeges lépéseket nem tud megvalósítani”
– mutatott rá Illyés Gergely.
Ugyanakkor Romániának augusztus végéig több kulcsfontosságú vállalást, úgynevezett „szupermérföldkövet” is teljesítenie kellene, hogy le tudja hívni az Európai Helyreállítási Alap több milliárd eurós forrásait.
Létezik azonban egy szalmaszál, amelybe a kabinet kapaszkodhat:
Az összes mostani koalíciós párt ígéretet tett arra, hogy akár kormányon, akár ellenzékben lesznek a jövőben, a parlamentben meg fogják szavazni azokat a törvénytervezeteket, amelyek az európai uniós pénzek lehívásához szükségesek”
– árulta el Illyés Gergely.
Szerinte emiatt egyelőre nem valószínű, hogy a mostani patthelyzet hónapokig teljes bénultságot okozna Bukarestben, ugyanakkor minden nappal nő a politikai és gazdasági nyomás a pártokon.
A politikai káosz gazdasági következményei gyakorlatilag azonnal megjelentek: a lej gyengülni kezdett az euróval szemben, miközben egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy a román gazdaság mozgástere rendkívül szűk.
Illyés Gergely szerint önmagában a piacok reakciója nem meglepő, viszont az eleve sérülékeny román gazdaság a megfelelő lépések híján könnyen megindulhat visszafelé a lejtőn:
Az, hogy ilyen hirtelen, ennyit gyengült a lej, az csak a kezdet lehet.”
A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a román monetáris rendszer eltérően működik a magyartól:
Romániában a lej–euró árfolyam sokkal stabilabb, mint Magyarországon a forint–euró esetében. Ennek az az oka, hogy a Román Nemzeti Bank láthatatlan eszközökkel, előre be nem jelentett módon gondoskodik arról, hogy ez így legyen.”
Ez azonban szerinte csak ideiglenesen fékezheti a negatív folyamatokat. Ha a politikai válság tartóssá válik, akkor más szereplők is reagálhatnak:
Románia így is csupán egy szintre van a bóvli besorolástól. Ha valamelyik hitelminősítő leminősíti, akkor a nemzetközi pénzpiacok egyszerűen nem fogják tudni tovább finanszírozni a román költségvetési hiányt.”
A szakértő szerint ennek már nemcsak román belpolitikai, hanem regionális következményei is lehetnek.
Ha huzamosabb ideig nem találnak megoldást erre a válságra, akkor előbb-utóbb a jelenleg még úgy, ahogy meglévő piaci bizalom is elpárologhat”
– tette hozzá.
A bukaresti események természetesen az uniós politika figyelmét sem kerülték el. Egyelőre elsősorban az európai pártcsaládok reagáltak a történtekre, az Európai Parlament szereplői pedig elég határozott álláspontra helyezkedtek:
Most mindenki az Európai Szocialisták Pártját bírálja, amiért a román szociáldemokraták együttműködnek az Európa-ellenesként és oroszbarátként számontartott AUR-ral”
– fejtette ki Illyés Gergely.
A pártcsalád emiatt igyekszik hangsúlyozni, hogy a PSD nem akar közös kormányt George Simion pártjával, miközben az AUR is tagadja, hogy formális együttműködésre készülne a szociáldemokratákkal.
Az európai pártcsaládok egyébként azt hangsúlyozzák, hogy helyre kell állítani az eredeti koalíció működését”
– tette hozzá a politológus.
A paradoxon szerinte az, hogy még maga a PSD is ugyanerről beszél:
Maga a PSD is azt mondja, hogy ugyanezekkel a pártokkal folytatná az együttműködést, csak Ilie Bolojan személye nélkül.”
Illyés Gergely szerint feltétlenül izgalmas heteknek nézünk elébe a román belpolitikában, de ő úgy látja, hogy a legtöbb román párt jól felfogott érdeke, hogy kilábaljanak a kormányválságból, és lehetőleg minél hamarabb valamiféle megegyezés szülessen.
Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP