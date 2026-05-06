Kelemen Hunor súlyos figyelmeztetést küldött az erdélyi magyaroknak

Áll a bál a románoknál: megbukott a bizalmi szavazáson a Bolojan vezette kormány
A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.
A román politikai életben teljes bizonytalanság alakult ki a kormány bukása után. Kelemen Hunor szerint a romániai válság kezelésére a korábbi koalíció újraszervezése jelentheti a legjobb megoldást, miközben az RMDSZ kizárta az AUR-ral való együttműködést.
A Maszolnak adott interjúban értékelte a romániai politikai helyzetet Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint jelenleg az lenne a legfontosabb, hogy a korábbi kormánykoalíció ismét összeálljon egy olyan miniszterelnök-jelölttel az élen, akit mind a Nemzeti Liberális Párt, mind a Szociáldemokrata Párt képes elfogadni.
A politikus szerint egy olyan személyre lenne szükség, aki nem jelent közvetlen riválist egyik nagy párt számára sem, ugyanakkor rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a jelenlegi politikai, költségvetési és kormányzati válság kezeléséhez.
Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a parlamenti matematika önmagában nem elég, mert nemcsak a mandátumok száma számít, hanem az is, hogy milyen politikai program mentén tudna együttműködni egy lehetséges többség.
Az RMDSZ elnöke arról is beszélt, hogy egyelőre még nem kezdődtek meg a konkrét egyeztetések a pártok között. Mint mondta, ő maga is csak különböző találgatásokat hall, miközben hivatalos tárgyalásra még nem került sor. Hozzátette, az államelnöki hivatal ugyan jelezte, hogy keresni fogják őket, de ez eddig nem történt meg.
Kelemen Hunor szerint a jelenlegi bizonytalan helyzetet nem lehet sokáig fenntartani, mert annak súlyos gazdasági következményei lehetnek. A politikus arra figyelmeztetett, hogy egyre nehezebb a költségvetési deficit finanszírozása, miközben az európai uniós pénzek lehívásához szükséges vállalások teljesítése is késik.
Az RMDSZ elnöke külön kitért az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó vállalásokra és azokra a törvényekre, amelyek elfogadása nélkül Románia eleshet bizonyos támogatásoktól. Úgy fogalmazott, hogy a helyzetet legfeljebb két-három héten belül rendezni kell.
Az interjúban szóba került az is, hogy a Szociáldemokrata Párt több lehetséges forgatókönyvvel számol, amelyek közül többben is szerepet kapna az RMDSZ.
Kelemen Hunor ugyanakkor jelezte, az is elképzelhető, hogy a szövetség ellenzékbe kerül.
Nem vagyunk odaszegezve a kormányhoz
– fogalmazott az RMDSZ elnöke, aki emlékeztetett arra is, hogy 2023-ban már kiszorították őket a kabinetből. Hozzátette, az ellenzéki szerep nem jelentene példátlan helyzetet számukra, ezért nincs okuk pánikra.
Kelemen Hunor a lehetséges miniszterelnök-jelöltek neveit sem akarta kommentálni. A PSD-ben felmerült Sorin Grindeanu neve is, de az RMDSZ vezetője szerint nem lenne szerencsés most konkrét személyek mellett elköteleződni vagy másokat kizárni. Ugyanakkor úgy véli, Romániában vannak olyan emberek, akik képesek lennének kezelni a kialakult válsághelyzetet.
Az interjúban George Simion kijelentései is szóba kerültek, miután az AUR vezetője arra biztatta a magyarokat, hogy csatlakozzanak pártjához. Kelemen Hunor élesen reagált erre, és úgy fogalmazott, Simion
cinikus ember és magyargyűlölő, magyarellenes ember.
Az RMDSZ elnöke szerint az AUR vezetője elsősorban azokat a választókat próbálja megszólítani, akik elégedetlenek a kormányzati intézkedésekkel és emiatt eltávolodtak az RMDSZ-től. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szerinte a magyar közösség sem érdekeit, sem jövőjét nem találhatja meg az AUR mellett. Kelemen Hunor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Az erdélyi magyar emberek nem szoktak kollektív öngyilkosságot elkövetni.
Az RMDSZ elnöke egyértelművé tette, hogy számukra kizárt minden olyan forgatókönyv, amelyben az AUR támogatására szorulnának vagy velük egy politikai oldalon jelennének meg. Szerinte erről még tárgyalni sem érdemes.
Nyitókép: Facebook / Kelemen Hunor