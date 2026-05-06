Kelemen Hunor súlyos figyelmeztetést küldött az erdélyi magyaroknak

A Maszolnak adott interjúban értékelte a romániai politikai helyzetet Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint jelenleg az lenne a legfontosabb, hogy a korábbi kormánykoalíció ismét összeálljon egy olyan miniszterelnök-jelölttel az élen, akit mind a Nemzeti Liberális Párt, mind a Szociáldemokrata Párt képes elfogadni.

A politikus szerint egy olyan személyre lenne szükség, aki nem jelent közvetlen riválist egyik nagy párt számára sem, ugyanakkor rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a jelenlegi politikai, költségvetési és kormányzati válság kezeléséhez.

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a parlamenti matematika önmagában nem elég, mert nemcsak a mandátumok száma számít, hanem az is, hogy milyen politikai program mentén tudna együttműködni egy lehetséges többség.