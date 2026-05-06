kelemen hunor George Simion AUR RMDSZ Románia kormányalakítás

Kelemen Hunor súlyos figyelmeztetést küldött az erdélyi magyaroknak

2026. május 06. 17:00

A román politikai életben teljes bizonytalanság alakult ki a kormány bukása után. Kelemen Hunor szerint a romániai válság kezelésére a korábbi koalíció újraszervezése jelentheti a legjobb megoldást, miközben az RMDSZ kizárta az AUR-ral való együttműködést.

2026. május 06. 17:00
null

A Maszolnak adott interjúban értékelte a romániai politikai helyzetet Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint jelenleg az lenne a legfontosabb, hogy a korábbi kormánykoalíció ismét összeálljon egy olyan miniszterelnök-jelölttel az élen, akit mind a Nemzeti Liberális Párt, mind a Szociáldemokrata Párt képes elfogadni.

A politikus szerint egy olyan személyre lenne szükség, aki nem jelent közvetlen riválist egyik nagy párt számára sem, ugyanakkor rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a jelenlegi politikai, költségvetési és kormányzati válság kezeléséhez. 

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy a parlamenti matematika önmagában nem elég, mert nemcsak a mandátumok száma számít, hanem az is, hogy milyen politikai program mentén tudna együttműködni egy lehetséges többség.

Az RMDSZ elnöke arról is beszélt, hogy egyelőre még nem kezdődtek meg a konkrét egyeztetések a pártok között. Mint mondta, ő maga is csak különböző találgatásokat hall, miközben hivatalos tárgyalásra még nem került sor. Hozzátette, az államelnöki hivatal ugyan jelezte, hogy keresni fogják őket, de ez eddig nem történt meg.

Az RMDSZ szerint gyors döntés kell a válság lezárásához

Kelemen Hunor szerint a jelenlegi bizonytalan helyzetet nem lehet sokáig fenntartani, mert annak súlyos gazdasági következményei lehetnek. A politikus arra figyelmeztetett, hogy egyre nehezebb a költségvetési deficit finanszírozása, miközben az európai uniós pénzek lehívásához szükséges vállalások teljesítése is késik.

Az RMDSZ elnöke külön kitért az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó vállalásokra és azokra a törvényekre, amelyek elfogadása nélkül Románia eleshet bizonyos támogatásoktól. Úgy fogalmazott, hogy a helyzetet legfeljebb két-három héten belül rendezni kell.

Az interjúban szóba került az is, hogy a Szociáldemokrata Párt több lehetséges forgatókönyvvel számol, amelyek közül többben is szerepet kapna az RMDSZ. 

Kelemen Hunor ugyanakkor jelezte, az is elképzelhető, hogy a szövetség ellenzékbe kerül.

Nem vagyunk odaszegezve a kormányhoz

– fogalmazott az RMDSZ elnöke, aki emlékeztetett arra is, hogy 2023-ban már kiszorították őket a kabinetből. Hozzátette, az ellenzéki szerep nem jelentene példátlan helyzetet számukra, ezért nincs okuk pánikra.

Kelemen Hunor a lehetséges miniszterelnök-jelöltek neveit sem akarta kommentálni. A PSD-ben felmerült Sorin Grindeanu neve is, de az RMDSZ vezetője szerint nem lenne szerencsés most konkrét személyek mellett elköteleződni vagy másokat kizárni. Ugyanakkor úgy véli, Romániában vannak olyan emberek, akik képesek lennének kezelni a kialakult válsághelyzetet.

Kelemen Hunor a romániai patthelyzet veszélyeire figyelmeztet

Az interjúban George Simion kijelentései is szóba kerültek, miután az AUR vezetője arra biztatta a magyarokat, hogy csatlakozzanak pártjához. Kelemen Hunor élesen reagált erre, és úgy fogalmazott, Simion

cinikus ember és magyargyűlölő, magyarellenes ember.

Az RMDSZ elnöke szerint az AUR vezetője elsősorban azokat a választókat próbálja megszólítani, akik elégedetlenek a kormányzati intézkedésekkel és emiatt eltávolodtak az RMDSZ-től. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szerinte a magyar közösség sem érdekeit, sem jövőjét nem találhatja meg az AUR mellett. Kelemen Hunor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Az erdélyi magyar emberek nem szoktak kollektív öngyilkosságot elkövetni.

Az RMDSZ elnöke egyértelművé tette, hogy számukra kizárt minden olyan forgatókönyv, amelyben az AUR támogatására szorulnának vagy velük egy politikai oldalon jelennének meg. Szerinte erről még tárgyalni sem érdemes.

Nyitókép: Facebook / Kelemen Hunor

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
google-2
2026. május 06. 18:37
Olyan mindegy, hogy milyen színezetű kormány van Romániában, mert egyik sem szívleli a magyarokat. Egyes pártok nyíltan, mások rejtve, de a dal ugyanaz. Tényleg semmi értelme kormányon lennie az RMDSZ-nek, semmit nem nyernek vele, szimbolikus az egész, csak legitimálják a bármilyen román kormányt az unió előtt. Az RMDSZ-nek jobban kell tartania az új magyar kormánytól, annak a bosszújától, mert Magyar nem fogja lenyelni azt a békát, hogy az erdélyi magyarok 87 % nem rá szavazott. Akár az RMDSZ-t is szétverheti. Az árulókat meg tudja fizetni.
retek312
2026. május 06. 18:01
ki a faszt érdekelnek, szavazati jogot elvenni az összestől
sziszi-994
2026. május 06. 17:42
Mint ember , mint karakter GS vagy MP egykutya egyik partjaba sem lepunk be !
Gubbio
2026. május 06. 17:25 Szerkesztve
Erdélynek nincs semmi oka aggódnia Bukarestért. Sokkal nagyobb a gond számukra BUDAPEST.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.