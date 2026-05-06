Ennyit a „bezzegszomszédról”: Románia súlyos válságba zuhant, szétesett a kormány, a gazdaság romokban

A számok nem hazudnak: így porlik szét a „Bezzeg Románia”-toposz
Tovább csökkent a szomszédos állam GDP-je a legfrissebb adatok szerint.
Orbán Viktor ellenzéke évekig hangoztatta, hogy Románia gazdasága hasít, de erről is kiderült, hogy hazugság volt.
A Portfolio arról ír, hogy ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután
a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.
A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD), amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett.
A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért,
így a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani.
A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják – szögezte le a párt határozata.
Ilie Bolojan kijelentette: a keddi döntés megerősítette, hogy a PNL egy méltóságteljes, Románia európai fejlődése mellett elkötelezett párt, amely a következő években egy „modernizációs pólus” kialakításán fog dolgozni.
A PNL egy modern, kiváltságosok és ingyenélők nélküli Romániát akar,
egy olyan államot, amely megteremti a feltételeket polgárai boldogulásához – fogalmazott az ügyvivő miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Tovább csökkent a szomszédos állam GDP-je a legfrissebb adatok szerint.
Sajtóértesülések szerint a PNL ellenzékbe vonulásáról szóló döntést ellenszavazat nélkül fogadta el a választmány, de többen tartózkodtak.
A lap szerint a PNL ülése előtt Catalin Predoiu ügyvivő belügyminiszter, a párt egyik elnökhelyettese úgy nyilatkozott, hogy
most sok az indulat a pártban a Bolojan-kabinet elleni „igazságtalan” bizalmatlansági indítvány és a kormány bukása miatt,
de szerinte az „euroatlanti DNS-sel rendelkező” PNL nem futamodhat meg a felelősség elől, és az ország érdekeit kell előtérbe helyeznie, amikor megkezdődnek a kormányalakítási tárgyalások.
A szociáldemokraták két hete vonták meg a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen és a deficitcsökkentő intézkedésekkel gazdasági hanyatlást előidéző Ilie Bolojantól,
majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormányból és bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a PNL, az RMDSZ és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) minisztereiből álló kabinetet – emlékeztetnek.
A PSD viszont azt állítja, hogy nem fog a szélsőjobboldali AUR-ral együtt kormányozni, a kormány megbuktatásával csak a „népnyúzó” Ilie Bolojantól akarta megszabadítani az országot, és
a nyugati elkötelezettségű pártok koalíciójának újjászervezésével akar kormányt alakítani.
A román parlamenti erőviszonyok jelenleg csak akkor teszik lehetővé, hogy a parlament egy – az AUR és a belőle kivált kisebb szélsőjobboldali pártok nélküli – Nyugat-barát kormányt iktasson be, ha azt a PSD és a PNL is támogatja.
Ezt is ajánljuk a témában
Száz nap után kifulladt a Bolojan-kormány lendülete: a megszorítások és a koalíciós viták leginkább az erdélyi magyar közösségeket sújtják, ahol a fejlesztések leálltak és a források apadnak.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP