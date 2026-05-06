aur psd Bezzeg Románia pnl ilie bolojan nemzeti liberális párt románia ellenzék

Ennyit a „bezzegszomszédról”: Románia súlyos válságba zuhant, szétesett a kormány, a gazdaság romokban

2026. május 06. 07:58

Orbán Viktor ellenzéke évekig hangoztatta, hogy Románia gazdasága hasít, de erről is kiderült, hogy hazugság volt.

A Portfolio arról ír, hogy ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután 

a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól. 

A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD), amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett.

A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért,

 így a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani.
A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják – szögezte le a párt határozata.

Ilie Bolojan kijelentette: a keddi döntés megerősítette, hogy a PNL egy méltóságteljes, Románia európai fejlődése mellett elkötelezett párt, amely a következő években egy „modernizációs pólus” kialakításán fog dolgozni.

A PNL egy modern, kiváltságosok és ingyenélők nélküli Romániát akar, 

egy olyan államot, amely megteremti a feltételeket polgárai boldogulásához – fogalmazott az ügyvivő miniszterelnök.

Sajtóértesülések szerint a PNL ellenzékbe vonulásáról szóló döntést ellenszavazat nélkül fogadta el a választmány, de többen tartózkodtak.

A lap szerint a PNL ülése előtt Catalin Predoiu ügyvivő belügyminiszter, a párt egyik elnökhelyettese úgy nyilatkozott, hogy 

most sok az indulat a pártban a Bolojan-kabinet elleni „igazságtalan” bizalmatlansági indítvány és a kormány bukása miatt,

 de szerinte az „euroatlanti DNS-sel rendelkező” PNL nem futamodhat meg a felelősség elől, és az ország érdekeit kell előtérbe helyeznie, amikor megkezdődnek a kormányalakítási tárgyalások.

A szociáldemokraták két hete vonták meg a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen és a deficitcsökkentő intézkedésekkel gazdasági hanyatlást előidéző Ilie Bolojantól,

 majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormányból és bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a PNL, az RMDSZ és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) minisztereiből álló kabinetet – emlékeztetnek.

A PSD viszont azt állítja, hogy nem fog a szélsőjobboldali AUR-ral együtt kormányozni, a kormány megbuktatásával csak a „népnyúzó” Ilie Bolojantól akarta megszabadítani az országot, és 

a nyugati elkötelezettségű pártok koalíciójának újjászervezésével akar kormányt alakítani.

A román parlamenti erőviszonyok jelenleg csak akkor teszik lehetővé, hogy a parlament egy – az AUR és a belőle kivált kisebb szélsőjobboldali pártok nélküli – Nyugat-barát kormányt iktasson be, ha azt a PSD és a PNL is támogatja.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kakukk_madar
2026. május 06. 09:13
Tökmindegy már minden. Órbán "megbukott", innentől a libsibolsinácik mindenért is boldogok és persze tudálékossabbak.
excan1
2026. május 06. 08:29
Románia gazdasága hasított/hasít valójában. A szakadék, vagy a betonfal felé...
gullwing
2026. május 06. 08:13
Most a hazai libcsiket ez nemérdekli a saját kreténjükkel vannak elfoglalva: szarosgatyás poloskával...
stormy
2026. május 06. 08:13
nem adok 1 évet....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.