Önkényes székházfoglalásba kezdett a Tisza Párt, sorra küldik el az embereket

Mutatjuk azt az öt aknát, amin felrobbanhat Magyar Péter szuperkoalíciója
Nagyon súlyos kérdések feszíthetik szét a Tisza Pártot.
A Szabad György Irodaházból kipaterolt hivatali alkalmazottak létbizonytalanságban érzik magukat. A Tisza frakciója már az Országgyűlés alakuló ülése előtt birtokba venné az épületet.
Rohamtempóban üríti ki a Tisza a Szabad György Irodaházat, hogy Magyar Péter és a párt 141 országgyűlési képviselője mielőbb, lehetőleg még az alakuló ülés előtt legalább részben birtokba vehesse az Orbán-kormány által teljes körűen felújított, 2019 decemberében átadott épületet, ahonnan föld alatti folyosón lehet átjutni az Országházba – értesült a Mandiner. Az épületben jelenleg az Országgyűlés Hivatalának 300 alkalmazottja dolgozik, akik közül információink szerint
már többeket átküldtek a kevésbé impozáns Képviselői Irodaházba.
Mindezt ráadásul egy új parlamenti ciklus indulásakor, amikor a legnagyobb az adminisztrációs turbulencia. A költözés pedig több normális esetben is több hónapot vehet igénybe, Magyar Péter mégis azt akarja elérni, hogy már most beköltözhessen a frakció az épületbe.
Miként forrásunk fogalmazott, egy vegytiszta, pártmentes, szakmai apparátus végzi az országgyűlési munkát,
sokan több évtizede, kormányoktól függetlenül ott dolgozik, így nem meglepő, hogy az irodaházból most költözni kényszerülő alkalmazottak létbizonytalanságként élik meg ezeket a napokat, többen tartanak attól, hogy az új kormány mostani intézkedése az állásukba kerül.
Ismert, Magyar Péter a választás után 10 nappal közölte, hogy a Tisza parlamenti frakciója nem a Képviselői Irodaházba, vagy közismert nevén a Fehér Házba költözik. Érvelése szerint a döntés nemcsak a logisztika és a könnyebb megközelíthetőség miatt született meg, hanem politikai és történelmi üzenetet is hordoz, ezért
a Tisza frakciója inkább a Kossuth téren található Szabad György Irodaházat választotta székhelyéül.
Informátorunk szerint ez nem más, mint történelmi álcába öltöztetett székházfoglalás, amelynek az a lényege, hogy Magyar Péter nem hajlandó a kevésbé impozáns épületbe menni, ezért most villámgyorsan közel 300 alkalmazottat kell átköltöztetni a Szabad György Irodaházból a Fehér Házba.
Hozzátette,
a párt döntése egyébként egyértelműen szembe megy a Magyar Péter által hangoztatott költségracionalizálási tervekkel, hiszen a több tízmilliárd forint értékű Szabad György Irodaházban történő munkavégzés a Tisza Pártnak egy fillérjébe sem kerül, a rezsit, illetve az épület fenntartását is az adófizetők állják.
Vagyis, hiába hirdette meg a leendő miniszterelnök kiadáscsökkentésre hivatkozva, hogy a jövőben például kevesebb pénzből gazdálkodhatnak a pártok és alapítványaik, a minisztériumok számának növelésével, a több államtitkárral, a bizottsági elnökök, alelnökök és tagok számával az újdonsült kormány többet veszít a vámon, mint amennyit nyer a réven. Mindez – mint fogalmazott – az állami erőforrásokkal és a hivatali hatalommal való visszaélés mintapéldája.
Nyitókép: MTI Sajtóiroda