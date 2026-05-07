05. 07.
csütörtök
tisza párt szabad györgy irodaház Képviselői Irodaház költözés Magyar Péter Országgyűlés Hivatala

Önkényes székházfoglalásba kezdett a Tisza Párt, sorra küldik el az embereket

2026. május 07. 09:07

A Szabad György Irodaházból kipaterolt hivatali alkalmazottak létbizonytalanságban érzik magukat. A Tisza frakciója már az Országgyűlés alakuló ülése előtt birtokba venné az épületet.

2026. május 07. 09:07
Gabay Dorka

Rohamtempóban üríti ki a Tisza a Szabad György Irodaházat, hogy Magyar Péter és a párt 141 országgyűlési képviselője mielőbb, lehetőleg még az alakuló ülés előtt legalább részben birtokba vehesse az Orbán-kormány által teljes körűen felújított, 2019 decemberében átadott épületet, ahonnan föld alatti folyosón lehet átjutni az Országházba – értesült a Mandiner. Az épületben jelenleg az Országgyűlés Hivatalának 300 alkalmazottja dolgozik, akik közül információink szerint 

már többeket átküldtek a kevésbé impozáns Képviselői Irodaházba.

Képviselői Irodaház (Fotó: MTI/MTVA/Róka László)

Mindezt ráadásul egy új parlamenti ciklus indulásakor, amikor a legnagyobb az adminisztrációs turbulencia. A költözés pedig több normális esetben is több hónapot vehet igénybe, Magyar Péter mégis azt akarja elérni, hogy már most beköltözhessen a frakció az épületbe.

Miként forrásunk fogalmazott, egy vegytiszta, pártmentes, szakmai apparátus végzi az országgyűlési munkát, 

sokan több évtizede, kormányoktól függetlenül ott dolgozik, így nem meglepő, hogy az irodaházból most költözni kényszerülő alkalmazottak létbizonytalanságként élik meg ezeket a napokat, többen tartanak attól, hogy az új kormány mostani intézkedése az állásukba kerül.

Ismert, Magyar Péter a választás után 10 nappal közölte, hogy a Tisza parlamenti frakciója nem a Képviselői Irodaházba, vagy közismert nevén a Fehér Házba költözik. Érvelése szerint a döntés nemcsak a logisztika és a könnyebb megközelíthetőség miatt született meg, hanem politikai és történelmi üzenetet is hordoz, ezért 

a Tisza frakciója inkább a Kossuth téren található Szabad György Irodaházat választotta székhelyéül.

Informátorunk szerint ez nem más, mint történelmi álcába öltöztetett székházfoglalás, amelynek az a lényege, hogy Magyar Péter nem hajlandó a kevésbé impozáns épületbe menni, ezért most villámgyorsan közel 300 alkalmazottat kell átköltöztetni a Szabad György Irodaházból a Fehér Házba. 

Felduzzasztott apparátussal dolgozik a Tisza kormány (Fotó: Facebook)

Hozzátette,

 a párt döntése egyébként egyértelműen szembe megy a Magyar Péter által hangoztatott költségracionalizálási tervekkel, hiszen a több tízmilliárd forint értékű Szabad György Irodaházban történő munkavégzés a Tisza Pártnak egy fillérjébe sem kerül, a rezsit, illetve az épület fenntartását is az adófizetők állják. 

Vagyis, hiába hirdette meg a leendő miniszterelnök kiadáscsökkentésre hivatkozva, hogy a jövőben például kevesebb pénzből gazdálkodhatnak a pártok és alapítványaik, a minisztériumok számának növelésével, a több államtitkárral, a bizottsági elnökök, alelnökök és tagok számával az újdonsült kormány többet veszít a vámon, mint amennyit nyer a réven. Mindez – mint fogalmazott – az állami erőforrásokkal és a hivatali hatalommal való visszaélés mintapéldája.

Nyitókép: MTI Sajtóiroda

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2026. május 07. 11:53
Van jobb is - a gazdasági és energetikai bizottság élére egy hamburgerest jelöltek Magyar Péterék Egy vendéglátós vállalkozó töltheti be az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának elnöki posztját május 9-től. A Tisza Párt közgazdász végzettségű képviselője, Csőszi Attila a jelölti bemutatkozásában a közúti és egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint a térség fenntartható turisztikai fejlesztését jelölte meg célként. Az energetikáról szót sem ejtett, nyilván azért, mert a speciális tudást igénylő szakterületen nincs jártassága. Remek. Egy lángossütőbe bejegyzett párt alkalmassága.....
szim-patikus
2026. május 07. 11:51 Szerkesztve
Nincs ebben semmi kivetnivaló. kinek a Karma elita kinek a Szabad Gy. egyébként 20 perc séta a fehér házig a személyes holmikkal Technika átvitele telepítése 1-2 nap folyó ügyviteli dokumentáció 1 nap Archivum és a leltározás is 1-2 nap Egy hét alatt lazán megvan. (Tudom, vagy négyszer csináltam)
Hohokam
2026. május 07. 11:44
A Vadakon van egy nyikorgó kerekes mobil fidesz-akasztófáról deliráló troglodita - förtelem ez az egész banda, tokkal-vonóval-választóval együtt.
csulak
2026. május 07. 11:36
jol megjegyezni, hogyan viselkednek a tiszasok, es 4 ev mulva hasonlo kezelesbe kell oket reszesiteni !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!