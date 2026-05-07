Önkényes székházfoglalásba kezdett a Tisza Párt, sorra küldik el az embereket

Rohamtempóban üríti ki a Tisza a Szabad György Irodaházat, hogy Magyar Péter és a párt 141 országgyűlési képviselője mielőbb, lehetőleg még az alakuló ülés előtt legalább részben birtokba vehesse az Orbán-kormány által teljes körűen felújított, 2019 decemberében átadott épületet, ahonnan föld alatti folyosón lehet átjutni az Országházba – értesült a Mandiner. Az épületben jelenleg az Országgyűlés Hivatalának 300 alkalmazottja dolgozik, akik közül információink szerint

már többeket átküldtek a kevésbé impozáns Képviselői Irodaházba.

Képviselői Irodaház (Fotó: MTI/MTVA/Róka László)

Mindezt ráadásul egy új parlamenti ciklus indulásakor, amikor a legnagyobb az adminisztrációs turbulencia. A költözés pedig több normális esetben is több hónapot vehet igénybe, Magyar Péter mégis azt akarja elérni, hogy már most beköltözhessen a frakció az épületbe.