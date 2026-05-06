Háborús bojkottpszichózis: békés orosz turisták miatt hasad ketté Európa nyáron

Európában újra fellángolt a vita az orosz turisták miatt, miközben az EU továbbra is kemény szankciókat tart fenn Moszkvával szemben. A háborús megosztottságot jól mutatja, hogy egyes tagállamok tömegesen adnak ki vízumokat oroszoknak, míg mások ezt elfogadhatatlannak tartják.
Az Euractiv információi szerint jelentősen nőtt az orosz állampolgárok számára kiadott schengeni vízumok száma 2025-ben, ami újabb vitákat robbantott ki az Európai Unión belül. A háborús helyzet ellenére az orosz turisták egyre nagyobb számban térnek vissza Európába nyaralni, miközben az EU továbbra is a világ egyik legszigorúbb szankciós rendszerét alkalmazza Moszkvával szemben.
A lap által látott bizalmas adatok szerint az orosz állampolgárok több mint 670 ezer schengeni vízumkérelmet nyújtottak be 2025-ben, ami közel nyolcszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az uniós országok több mint 620 ezer vízumot adtak ki, ami tízszázalékos emelkedés.
A kiadott vízumok nagy része turisztikai célú volt. Több mint 477 ezer turista-vízumot kaptak orosz állampolgárok, ami az összes kiadott vízum mintegy 77 százalékát teszi ki. A családi és baráti látogatások álltak a második helyen, ezt követte az üzleti célú utazás.
A vita mögött jól látható földrajzi és politikai megosztottság húzódik. Franciaország, Olaszország és Spanyolország adta az összes orosz vízumkérelem közel háromnegyedét. Franciaország nemcsak a legtöbb vízumot bocsátotta ki, hanem ott nőtt a legnagyobb mértékben az orosz állampolgárok számára kiadott engedélyek száma is, több mint 23 százalékkal.
Az Euractiv szerint ezzel szemben Lengyelország, valamint a balti és északi államok úgy vélik, hogy miközben Oroszország folytatja az orosz–ukrán háborút, az orosz állampolgárok nem élvezhetnék az európai szabadidős utazások lehetőségét.
A helyzet már az uniós diplomaták zárt ajtók mögötti tárgyalásain is feszültséget okozott. Több diplomata szerint különösen Franciaország volt kellemetlen helyzetben a vízumadatok nyilvánosságra kerülése miatt. Az ügy annyira érzékennyé vált, hogy egy ponton az orosz vízumokra vonatkozó statisztikák teljesen eltűntek a Schengen Barometer nevű belső uniós dokumentum újabb változatából. Több diplomata is meglepődött ezen, és szóvá tették a tárgyalások során.
Végül nyolc uniós ország nyomására az adatokat külön technikai dokumentumban visszahelyezték.
Az Európai Bizottság az Euractivnak azt közölte, hogy már 2022-ben arra ösztönözték a tagállamokat, hogy az orosz vízumkérelmeket sorolják hátrébb, bizonyos esetekben pedig egyáltalán ne adjanak ki vízumot. Az EU emellett teljesen felfüggesztette a Moszkvával kötött vízumkönnyítési megállapodást az ukrajnai invázió után.
2025-ben új szabályokat is bevezettek: megszűntek a többszöri belépésre jogosító vízumok az orosz állampolgárok számára, így minden egyes uniós utazáshoz új kérelmet kell benyújtaniuk, ami lehetővé teszi a gyakoribb biztonsági ellenőrzéseket.
Mindeközben Brüsszelben már arról is vita folyik, hogy megtiltsák-e az EU-ba való belépést azoknak az orosz állampolgároknak, akik harci tapasztalatot szereztek Ukrajnában. Az erről szóló kezdeményezést még június előtt bemutathatják.
