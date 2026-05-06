Háborús bojkottpszichózis: békés orosz turisták miatt hasad ketté Európa nyáron

Az Euractiv információi szerint jelentősen nőtt az orosz állampolgárok számára kiadott schengeni vízumok száma 2025-ben, ami újabb vitákat robbantott ki az Európai Unión belül. A háborús helyzet ellenére az orosz turisták egyre nagyobb számban térnek vissza Európába nyaralni, miközben az EU továbbra is a világ egyik legszigorúbb szankciós rendszerét alkalmazza Moszkvával szemben.

A lap által látott bizalmas adatok szerint az orosz állampolgárok több mint 670 ezer schengeni vízumkérelmet nyújtottak be 2025-ben, ami közel nyolcszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az uniós országok több mint 620 ezer vízumot adtak ki, ami tízszázalékos emelkedés.

A kiadott vízumok nagy része turisztikai célú volt. Több mint 477 ezer turista-vízumot kaptak orosz állampolgárok, ami az összes kiadott vízum mintegy 77 százalékát teszi ki. A családi és baráti látogatások álltak a második helyen, ezt követte az üzleti célú utazás.