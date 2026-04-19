Pazar formában Milák Kristóf – elképesztő idővel nyert Sopronban

Hoppá: az újabb visszalépés után Milák megúszta Sopronban a világ idei legjobb eredményét
100 méter pillangón alaposa odapörkölt a mezőnynek.
Nagyszerű úszás volt! Milák Kristóf a világ idei legjobbjával nyert 100 méter pillangón.
Milák Kristóf a világ idei legjobbjával, Európa-bajnoki szintet érő idővel nyert 100 méter pillangón a Sopronban rendezett úszó országos bajnokság vasárnapi zárónapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A szám olimpiai bajnoka 50.22 másodperces idővel csapott célba, ezzel magabiztosan túlszárnyalta a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-kvalifikációs szintet (50.88).
A kétszeres ötkarikás aranyérmes versenyző duplázott az ob utolsó napján, ugyanis 50 méter gyorson sem talált legyőzőre, ráadásul egyéni csúcsából (21.89) egy tizedet faragva diadalmaskodott.
Jackl Vivien vasárnap is igazolta remek formáját, 400 méter vegyesen 4:40.56 perccel győzött, teljesítve ezzel az Eb-szintet (4:40.77).
400 m gyors
1. Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 3:48.16 perc
2. Pápai Olivér (UNI Győri Úszó SE) 3:49.16
3. Rasovszky Kristóf (FTC) 3:49.98
100 m pillangó
1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 50.22 másodperc
2. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 52.12
3. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 52.41
200 m hát
1. Kovács Benedek (FTC) 1:57.10 perc
2. Rácz Zsombor (BVSC-Zugló) 1:57.56
3. Kováts Alex (UNI Győri Úszó SE) 1:59.50
50 m gyors
1. Milák Krisóf (Budapesti Honvéd SE) 21.79 másodperc
2. Németh Nándor (FTC) 21.87
3. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 22.23
400 m vegyes
1. Zombori Gábor (UTE) 4:15.21 perc
2. Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 4:19.75
3. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 4:23.46
50 m mell
1. Dikácz Bence (Komáromi Úszóklub SE) 28.05 másodperc
2. Petróczki Zsombor (Békéscsabai EUK) 28.10
3. Gál Olivér (Debreceni SI) 28.46
400 m gyors
1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 4:11.56 perc
2. Fábián Fanni (Szegedi ÚE) 4:15.43
3. Szabó Lilla (Debreceni SI) 4:15.81
100 m pillangó
1. Tankó Beatrix (UTE) 58.53 másodperc
2. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 59.56
3. Szokol Szonja (Vasas SC) 59.79
200 m hát
1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:10.55 perc
2. Burián Katalin (Debreceni SI) 2:11.03
3. Kokas Fanni (A Jövő SC) 2:11.48
50 m gyors
1. Senánszky Petra (Debreceni SI) 25.15 másodperc
2. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 25.45
3. Molnár Flóra (Debreceni SI) 26.04
400 m vegyes
1. Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 4:40.56 perc
2. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 4:48.71
3. Dobra Katalin (A Jövő SC) 4:53.88
50 m mell
1. Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó SE) 31.52 másodperc
2. Zsebők Laura (Vasas SC) 32.16
3. Nagy-Benedek Izabell (Békéscsabai EUK) 32.26
4x100 m vegyes gyorsváltó
1. BVSC-Zugló 3:28.83 perc
2. FTC 3:31.30
3. UNI Győri Úszó SE 3:35.81
Nyitókép: Derencsényi István/MTI/MTVA, archív
